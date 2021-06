Fact Checking: ¿El futbolista Christian Eriksen colapsó a causa de Covid-19? ¿Existe una etapa más restrictiva que la fase 1 a la que retrocederá Puente Alto?

El futbolista Christian Eriksen colapsó a causa de Covid-19

Tras el colapso de Christian Eriksen durante la Eurocopa, comenzó a circular por redes sociales la afirmación de que la causa del incidente fue su supuesta inoculación con Pfizer contra el Covid-19 y también que padecía el virus.

Distintos tuits y publicaciones en Facebook han sido compartidos de manera viral en referencia a esta versión, pero es falsa. La directiva del Inter de Milán aseguró que el futbolista no ha sido vacunado, ni ha padecido el virus.

Beatriz Arteaga, directora Escuela Técnico Nivel Superior de Enfermería de Universidad de Las Américas, también confirma que esta aseveración es falsa, “porque tras revisar el caso, puedo describir que no existe evidencia, ni tampoco correlación entre la situación de salud vivida por el deportistas danés y la enfermedad por Covid-19, ni tampoco por la vacunación”.

Pablo Pedreros, cardiólogo de Clínica Santa María, señala que según los antecedentes del caso “el jugador presentó una muerte súbita, que es secundaria a arritmias graves que se producen en pacientes con predisposición patológica. A la edad de este jugador se relaciona a enfermedades como displasia arritmogénica ventricular o a cardiopatía hipertrófica. No existe ninguna relación entre la vacuna y la muerte súbita del deportista”.

El futbolista se desvaneció en pleno partido. (Photo by Friedemann Vogel / POOL / AFP)

Este deportista, “sufrió un paro cardiorrespiratorio en pleno partido, y gracias a la correcta y rápida acción de sus compañeros y del equipo de salud, lograron el éxito de la reanimación cardiopulmonar, y la desfibrilación obteniendo el retorno de la circulación espontánea, y por ende, le salvaron la vida”, añade Arteaga.

La enfermedad por Covid-19, explica Arteaga, “en su versión más severa, genera un síndrome respiratorio agudo severo, que luego puede provocar falla multiorgánica y la muerte en aquellas personas con factores de riesgo. Además, las vacunas contra el Covid-19, si bien todas las versiones tienen reacciones adversas, son totalmente seguras, eficientes y eficaces para generar inmunidad en contra de este microorganismo. No hay que temer a ella, el caso del futbolista no tiene ninguna relación”.

Existe una etapa más restrictiva que la fase 1 a la que retrocederá Puente Alto

Actualmente la Región Metropolitana se encuentra en Fase 1, llamada Fase de Cuarentena. A través de redes sociales, surgió la información de que una comuna dentro de la capital, bajaría a una fase aún menor a partir del último sábado, llamada Fase “de extinción”. Es el caso de Puente Alto, una de las comunas que más tiempo ha estado confinada.

José Gregorio Martínez, infectólogo de Clínica Vespucio, establece que no existe esta fase de extinción dentro del Plan Paso a Paso, “me parece que no es un término aplicable a la situación epidemiológico del Covid-19. Por lo que esto no tiene ningún fundamento. Es un término inexistente”.

Arteaga coincide. “Es falsa, porque no existe la etapa de extinción en el Plan Paso a Paso decretado por el Gobierno y el Ministerio de Salud. Solo contempla cuatro pasos, cuarentena, transición, preparación y apertura inicial”.

Lo que sí es cierto, explica Martínez, “es que la comuna de Puente Alto, dentro de las comunas de la Región Metropolitana, se ha mantenido con un mayor número de casos. En el último reporte del Minsal, acumula más de 65 mil casos y una tasa de incidencia superior a 10 mil, lo que la mantiene dentro de los números más altos del país. Sin embargo, no se encuentra en una fase epidemiológica distinta a cuarentena, ni mucho menos a una fase de extinción como señalan en redes sociales”.

Beatriz Arteaga, directora Escuela Técnico Nivel Superior de Enfermería de Universidad de Las Américas, explica que Puente Alto, debido a que ha sido una de las comunas con mayor confinamiento en lo que llevamos de la pandemia a nivel país, precisamente la cuarta a nivel nacional, “repercute en los indicadores laborales y económicos de las personas residentes de la comuna. Se puede entender esta forma de caricatura de realizar o de llamar a esta etapa de confinamiento”.

“Pero no existe la etapa de extinción, solo obedece a una caricatura”, refuerza Arteaga.

Una de las imágenes que circula por redes sociales que informa del retroceso a la "fase de extinción" de Puente Alto.