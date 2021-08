Hallan anticuerpo “ineludible” que neutraliza todas las cepas; esta es la probabilidad que Delta sea la variante dominante en Chile y nunca sabremos cómo se originó el Sars-CoV-2; tres cosas que aprendimos del coronavirus esta semana

1. Hallan anticuerpo “ineludible” que neutraliza todas las cepas

Para salvar vidas del Covid-19 las vacunas permiten ser optimistas. Pero son solo una cara de la moneda; también necesitamos tratamientos que puedan prevenir enfermedades graves después de que alguien ha sido infectado. El año pasado hubo un progreso significativo en el desarrollo de terapias efectivas basadas en anticuerpos, y actualmente hay tres medicamentos disponibles a través de la autorización de uso de emergencia (EUA) de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU (FDA, su sigla en inglés).

Sotrovimab, la terapia de anticuerpos más nueva, fue desarrollada por GlaxoSmithKline y Vir Biotechnology después de que un gran estudio colaborativo realizado por científicos de todo el país descubriera un anticuerpo natural (en la sangre de un sobreviviente del Sars, en 2003) que tiene una amplitud y eficacia notables.

Los experimentos mostraron que este anticuerpo, llamado S309, neutraliza todas las cepas conocidas de Sars-CoV-2, incluidos los mutantes recién surgidos que ahora pueden “escapar” de terapias de anticuerpos anteriores, así como el virus Sars-CoV original estrechamente relacionado.

Image microscópica del Sars-CoV-2. Foto: AP

Jay Nix, líder del Consorcio de Biología Molecular con sede en la Fuente de Luz Avanzada (ALS) de Berkeley Lab, usó líneas de luz en la ALS y líneas de luz en la Fuente de Luz de Radiación de Sincrotrón de Stanford de SLAC para realizar cristalografía de rayos X en muestras de anticuerpos derivados de sobrevivientes durante una fase temprana del estudio. Su trabajo, junto con otros hallazgos de cristalografía y microscopía crioelectrónica, ayudó a generar mapas estructurales detallados de cómo estos anticuerpos se unen a la proteína pico del Sars-CoV-2, lo que permite al equipo más amplio seleccionar los contendientes más prometedores y avanzarlos al cultivo celular en estudios basados en animales. Tras los emocionantes resultados de laboratorio, los desarrolladores diseñaron sotrovimab basándose en la estructura de S309 y lo evaluaron en ensayos clínicos.

La FDA otorgó un EUA para sotrovimab a fines de mayo después de que los ensayos mostraran que las personas con infecciones leves a moderadas por Covid-19 que recibieron una infusión de la terapia tuvieron una reducción del 85% en las tasas de hospitalización o muerte, en comparación con el placebo.

Pero el equipo no se detuvo ahí.

Al comprender que podrían surgir nuevas mutaciones y que un nuevo coronavirus patógeno podría surgir de un evento de cruce animal-humano, los científicos comenzaron un estudio de seguimiento para explorar en profundidad qué factores hacen que los anticuerpos sean resistentes al escape viral y cómo ciertos anticuerpos también son ampliamente reactivos contra virus diversos y relacionados. Utilizando análisis bioquímicos y estructurales, exploración mutacional profunda y experimentos de unión, identificaron un anticuerpo con una potencia universal incomparable.

“Este anticuerpo, que se une a un sitio previamente desconocido en la proteína de pico de coronavirus, parece neutralizar todos los sarbecovirus conocidos, el género de coronavirus que causan infecciones respiratorias en mamíferos”, dijo Nix, afiliado del Área de Biociencias de Berkeley Lab. “Y, debido al sitio de unión único en la parte del virus resistente a las mutaciones, puede ser más difícil que una nueva cepa escape”.

Pruebas posteriores en hámsteres sugieren que este anticuerpo podría incluso prevenir una infección por Covid-19 si se administra de forma profiláctica. El nuevo trabajo fue publicado en Nature.

2. Esta es la probabilidad que Delta sea la variante dominante en Chile

Con 801 nuevos casos de Covid-19, el anuncio por parte del Minsal que toda la Región Metropolitana pasará a Fase 4 a partir de este sábado 28 de agosto a las 5:00 am., y la confirmación de de la circulación de la variante Delta en Chile la preocupación de que esta variante se convierta en la predominante en el país aumenta, cuando ya se estiman que unas 200 personas se han contagiado con Delta.

Según el último informe del Ministerio de Salud (Minsal), la positividad a nivel nacional es de 1,29% en las últimas 24 horas, con 63.985 exámenes, PCR y test de antígeno. Índice que vuelve a elevar su cifra, luego de haber registrado su número más bajo el día anterior.

Jeannette Dabanch, Infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y coordinadora del Consejo Asesor de Vacuna e Inmunización (Cavei), explicó en una nota publicada por Qué Pasa que la variante Delta ha demostrado ser altamente contagiosa, “casi 2 veces más que las variantes previamente descritas” y agrega que además, hay reportes que señalan que podría causar enfermedad más grave que las cepas anteriores en personas no vacunadas”.

¿Cuánto podría aumentar la circulación de la variante Delta en el país? ¿Qué tan devastadora podría ser su presencia cuando se está ad portas de las celebraciones de fiestas patrias? Sumado a que entre 18 y 19 millones de chilenos estarán en Apertura Inicial desde este fin de semana.

Ricardo Soto-Rifo, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM) de la Universidad de Chile, dijo al mismo reportaje, que es difícil saber lo que ocurrirá. “Es dificil de predecir, bajo el escenario actual con tasas de positividad de poco más del 1%. Es decir, con una baja circulación viral no sé si haya espacio para una competición. Además, debemos considerar que un porcentaje importante de la población esta con su esquema completo de vacunación y no sabemos cómo se va a comportar Delta. En mi opinión es muy incierto poder decir que va a pasar, sin embargo, estamos cerca de saberlo puesto que ya hay circulación comunitaria”, advierte.

Foto: Agencia Uno

A pesar de que que Chile cuenta con un alto porcentaje de personas vacunada y un bajo nivel de circulación del virus Sars-CoV-2, se acerca un momento del año que podría provocar un importante aumento de la variante Delta.

El epidemiólogo de la Universidad de Talca y director de Salud del Estudiante de esta casa de estudios, Daniel Jiménez, señaló a Qué Pasa que hay condiciones que Chile tiene y que no tenían los demás países cuando ellos iniciaron la transmisión comunitaria: vacunas y bajo nivel de circulación.

“Se ha observado que Delta es dominante en los países en los que está presente, no debiera ser tan diferente en nuestro país pero en Chile tenemos más del 84% de personas vacunadas, algo que los otros no tenían, entonces, podría ese factor podría enlentecer el avance de esta variante” en Chile.

Tener un bajo porcentaje de casos a causa de este alto nivel de vacunación, también implica que el impacto de Delta sea menor. “De todas formas, hay elementos que pueden apresurar su expansión y que se convierta en dominante. La mayoría de las comunas está en Fase 3 o 4, hay más movilidad de las personas, para estas Fiestras Patrias se permitieron viajes interregionales sin Aduanas Sanitarias. Estos son factores para la diseminación no solo de la variante Delta sino que de otras variantes también”, agregó Jiménez.

Toda esta movilidad, se traduciría en más casos de Covid-19 positivo, dos semanas después del 18 de septiembre, más personas hospitalizadas y también más fallecidos. “Se debe estar observando lo que ocurra, hacer más testeos y las personas, pese a los permisos que se dieron, deben mantener las medidas como el uso de mascarilla, la distancia. El momento epidemiológico en el que estamos es buenos pero tenemos que seguir cuidándonos”, insistió el epidemiólogo.

De acuerdo al último informe de vigilancia epidemiológica realizado por el Instituto de Salud Pública (ISP) y publicado el viernes de la semana pasada, en las últimas semanas en el país, sigue predominando la presencia de la variante Gamma y Lambda.

Sin embargo, estas tres últimas semanas, la variante de preocupación Delta registra 12, 17 y 19 muestras positivas respectivamente, representando el 3, 6 y 13% del total de muestras analizadas esas semanas.

Según señaló Vivian Luchsinger, también investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas, sí es posible de dentro de un tiempo, Delta se convierta en predominante en el país desplazando a las otras variantes ya que ha demostrado ser mucho más contagiosa y transmisible. “Han aumentado los casos de transmisión comunitaria en el país, pero esos casos deben ser más porque obviamente no se estudia en todos la variante y es muy probable que las desplace. Eso en teoría y en base a la experiencia de lo que ha ocurrido en otros países en donde ha llegado, no hay un factor en particular que nos haga pensar que en Chile, eso pueda ser diferente”.

El documento del ISP muestra que, Delta fue detectada por primera vez en la semana 24 (comienzos de junio) en la vigilancia de fronteras y ahora ya esta a nivel comunitario aumentando también su presencia. En la semana 31, representa el 6,12% del total de muestras.

3. Es posible que nunca sepamos cómo se originó el Sars-CoV-2

La comunidad de inteligencia de Estados Unidos no cree que pueda resolver el debate sobre si un incidente en un laboratorio chino fue el origen del Covid-19 sin más información, dijeron funcionarios estadounidenses en un resumen desclasificado el viernes.

Los funcionarios estadounidenses señalaron que sólo China puede ayudar a resolver las preguntas sobre los verdaderos orígenes del virus que ya ha matado a 4,6 millones de personas en todo el mundo.

“Es muy probable que se necesite la cooperación de China para llegar a una evaluación concluyente de los orígenes del Covid-19”, dijeron.

Personal de seguridad custodiab el Instituto de Virología de Wuhan. Foto: Reuters

El presidente Joe Biden, que recibió a principios de esta semana un informe clasificado que resume la investigación que había ordenado, dijo que Washington y sus aliados seguirán presionando al gobierno chino para que dé respuestas.

El resumen, publicado por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, agrava la discordia entre Beijing y Washington, cuyos lazos están en su punto más bajo en décadas.

China ha ridiculizado la teoría de que el Covid-19 se escapó del laboratorio estatal de virología en Wuhan y ha impulsado teorías marginales que incluyen que el virus salió de un laboratorio en Fort Detrick, en Maryland, en 2019.

El informe de Estados Unidos reveló nuevos detalles sobre el desacuerdo dentro del gobierno de Biden sobre la llamada teoría de la fuga del laboratorio.

Varias organizaciones dentro de la extensa comunidad de inteligencia estadounidense pensaban que el nuevo coronavirus surgió de la “exposición natural a un animal infectado con él o a un virus progenitor cercano”, según el resumen.

Pero sólo tenían “poca confianza” en esa conclusión, según el resumen. Otros grupos no pudieron llegar a ninguna opinión firme sobre los orígenes.

Sin embargo, un sector de la comunidad de inteligencia desarrolló una “confianza moderada” en que la primera infección humana con Covid se debió probablemente a un “incidente asociado al laboratorio, que probablemente implicó experimentación, manipulación de animales o muestreo por parte del Instituto de Virología de Wuhan” en China.

Un equipo dirigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que pasó cuatro semanas en Wuhan y sus alrededores en enero y febrero descartó esa teoría, pero su informe de marzo, redactado conjuntamente con científicos chinos, ha sido criticado por usar pruebas insuficientes.