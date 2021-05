Informe de inteligencia sobre personal enfermo en laboratorio de Wuhan impulsa el debate sobre el origen del Covid-19

Tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan de China se enfermaron lo suficiente en noviembre de 2019 que debieron buscar atención hospitalaria, según un informe de inteligencia de EE.UU. no revelado anteriormente que podría agregar peso a los crecientes pedidos de una investigación más completa de si el virus Covid-19 podría haber escapado del laboratorio.

Los detalles del informe van más allá de una hoja informativa del Departamento de Estado, emitida durante los últimos días de la administración Trump, que decía que varios investigadores del laboratorio, un centro para el estudio de coronavirus y otros patógenos, se enfermaron en el otoño de 2019 “con síntomas consistentes tanto de Covid-19 como con enfermedades estacionales comunes“.

La divulgación del número de investigadores, el momento de sus enfermedades y sus visitas al hospital se produce en vísperas de una reunión del órgano de toma de decisiones de la Organización Mundial de la Salud, que se espera que discuta la siguiente fase de una investigación sobre los orígenes de Covid-19.

Funcionarios actuales y anteriores familiarizados con la inteligencia sobre los investigadores del laboratorio expresaron diferentes puntos de vista sobre la solidez de la evidencia de apoyo para la evaluación. Una persona dijo que fue proporcionada por un socio internacional y que era potencialmente importante, pero aún necesitaba más investigación y corroboración adicional.

Otra persona describió el informe de inteligencia como más fuerte. “La información que teníamos proveniente de las diversas fuentes era de una calidad exquisita. Fue muy preciso. Lo que no dijo fue exactamente por qué se enfermaron“, señaló, refiriéndose a los investigadores.

Noviembre de 2019 es aproximadamente cuando muchos epidemiólogos y virólogos creen que el Sars-CoV-2, el virus detrás de la pandemia, comenzó a circular por la ciudad de Wuhan, en el centro de China, donde Beijing dice que el primer caso confirmado fue un hombre que se enfermó el 1 de diciembre de 2019.

El Instituto de Wuhan no ha compartido datos brutos, registros de seguridad y registros de laboratorio sobre su extenso trabajo con coronavirus en murciélagos, que muchos consideran la fuente más probable del virus.

China ha negado repetidamente que el virus se haya escapado de uno de sus laboratorios. El domingo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China citó la conclusión de un equipo liderado por la OMS, después de una visita al Instituto de Virología de Wuhan, o WIV, en febrero, de que una filtración de laboratorio era extremadamente improbable. “Estados Unidos continúa promocionando la teoría de las fugas de laboratorio”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en respuesta a una solicitud de comentarios de The Wall Street Journal. “¿Está realmente preocupado por rastrear la fuente o tratar de desviar la atención?”

La administración Biden se negó a comentar sobre este informe de inteligencia, pero dijo que todas las teorías técnicamente creíbles sobre el origen de la pandemia deberían ser investigadas por la OMS y expertos internacionales.

“Seguimos teniendo serias dudas sobre los primeros días de la pandemia Covid-19, incluidos sus orígenes en la República Popular de China”, dijo una portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.

“No vamos a hacer pronunciamientos que prejuzguen un estudio en curso de la OMS sobre la fuente del Sars-CoV-2”, dijo la portavoz. “Como estrategia de política, nunca comentamos sobre temas de inteligencia”.

Beijing también ha afirmado que el virus podría haberse originado fuera de China, incluso en un laboratorio en la base militar de Fort Detrick en Maryland, y pidió a la OMS que investigue los primeros brotes de Covid en otros países.

La mayoría de los científicos dicen que no han visto nada que corrobore la idea de que el virus proviene de un laboratorio militar de Estados Unidos, y la Casa Blanca ha dicho que no hay razones creíbles para investigarlo.

La Comisión Nacional de Salud de China y la WIV no respondieron a las solicitudes de comentarios. Shi Zhengli, la principal experta en coronavirus de murciélagos en WIV, ha dicho que el virus no se filtró de sus laboratorios. Ella le dijo al equipo liderado por la OMS que viajó a Wuhan a principios de este año para investigar los orígenes del virus que todo el personal había dado negativo en la prueba de anticuerpos Covid-19 y que no había habido rotación de personal en el equipo de coronavirus.

Marion Koopmans, una viróloga holandesa de ese equipo, le dijo a NBC News en marzo que algunos miembros del personal de WIV se enfermaron en el otoño de 2019, pero lo atribuyó a enfermedades estacionales regulares. “Hubo enfermedades ocasionales porque eso es normal. No hubo nada que se destacara“, dijo. “Quizás uno o dos. Ciertamente no es una gran cosa“.

No es inusual que las personas en China vayan directamente al hospital cuando se enferman, ya sea porque reciben una mejor atención allí o porque no tienen acceso a un médico de cabecera. El Covid-19 y la influenza, aunque son enfermedades muy diferentes, comparten algunos de los mismos síntomas, como fiebre, dolores y tos. Aún así, podría ser significativo si los miembros del mismo equipo que trabaja con coronavirus fueran al hospital con síntomas similares poco antes de que se identificara por primera vez la pandemia.

David Asher, un exfuncionario estadounidense que dirigió un grupo de trabajo del Departamento de Estado sobre los orígenes del virus para el entonces secretario de Estado Mike Pompeo, dijo en un seminario del Instituto Hudson en marzo que dudaba que los investigadores del laboratorio se enfermaran debido a la gripe común.

“Dudo mucho que tres personas en circunstancias altamente protegidas en un laboratorio de nivel tres que trabajan con coronavirus se enfermen con la influenza que los puso en el hospital o en condiciones severas en la misma semana, y no tenía nada que ver con el coronavirus“, dijo, y agregó que la enfermedad de los investigadores puede representar” el primer grupo conocido “de casos de Covid-19.

Caracterizada durante mucho tiempo por los escépticos como una teoría de la conspiración, la hipótesis de que la pandemia podría haber comenzado con un accidente de laboratorio ha atraído más interés de los científicos que se han quejado de la falta de transparencia por parte de las autoridades chinas o pruebas concluyentes de la hipótesis alternativa: que el virus fue contraído por humanos de un murciélago u otro animal infectado fuera de un laboratorio.

Muchos defensores de la hipótesis del laboratorio dicen que un virus que fue transportado por un murciélago infectado podría haber sido llevado al laboratorio para que los investigadores pudieran trabajar en posibles vacunas, solo para escapar.

Si bien la hipótesis del laboratorio se toma más en serio, incluso por parte de los funcionarios de la administración de Biden, el debate todavía está teñido por tensiones políticas, incluida la cantidad de evidencia necesaria para sustentar la hipótesis.

La hoja informativa del Departamento de Estado emitida durante la administración Trump, que se basó en inteligencia clasificada, decía que el “gobierno de EE.UU. Tiene motivos para creer que varios investigadores dentro del WIV se enfermaron en otoño de 2019, antes del primer caso identificado del brote, con síntomas compatible tanto con Covid-19 como con enfermedades estacionales “.

La hoja informativa del 15 de enero agregó que este hecho “plantea interrogantes sobre la credibilidad” del Dr. Shi y criticó a Beijing por su “engaño y desinformación” al tiempo que reconocía que el gobierno de Estados Unidos no ha determinado exactamente cómo comenzó la pandemia.

La administración de Biden no ha cuestionado ninguna de las afirmaciones de la hoja informativa, que según los funcionarios actuales y anteriores fue examinada por las agencias de inteligencia de Estados Unidos. La hoja de datos también cubría las actividades de investigación en el WIV, su supuesta cooperación en algunos proyectos con el ejército chino y los accidentes en otros laboratorios chinos.

Pero un funcionario de la administración de Biden dijo que al resaltar los datos que apuntaban a la hipótesis de la fuga de laboratorio, los funcionarios de la administración de Trump habían buscado “darle un giro a la pelota”. Varios funcionarios estadounidenses describieron este informe de inteligencia como “circunstancial”, digna de una investigación más profunda, pero no concluyente por sí solo.

Cuando se le preguntó sobre la declaración del 15 de enero, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo: “Una hoja informativa emitida por la administración anterior el 15 de enero no sacó ninguna conclusión sobre los orígenes del coronavirus. Más bien, se centró en la falta de transparencia en torno a los orígenes “.

Aunque el primer caso conocido fue el 8 de diciembre, varios análisis de la tasa de mutación del virus concluyeron que probablemente comenzó a propagarse varias semanas antes.

El equipo liderado por la OMS que visitó Wuhan concluyó en un informe conjunto con expertos chinos en marzo que el virus probablemente se propagó de murciélagos a humanos a través de otro animal, y que una fuga de laboratorio era “extremadamente improbable”.

Sin embargo, los miembros del equipo dijeron que no vieron datos sin procesar o registros originales de laboratorio, seguridad y otros registros. El mismo día que salió el informe, el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que el equipo no había examinado adecuadamente la hipótesis de la fuga de laboratorio y pidió una investigación más completa de la idea.

Estados Unidos, la Unión Europea y varios otros gobiernos también han pedido una investigación más transparente de los orígenes de Covid-19, sin exigir explícitamente una investigación de laboratorio. En particular, han pedido un mejor acceso a los datos y muestras de posibles casos tempranos de Covid-19.

Los miembros del equipo liderado por la OMS dijeron que sus homólogos chinos habían identificado 92 casos potenciales de Covid-19 entre unas 76.000 personas que se enfermaron entre octubre y principios de diciembre de 2019, pero rechazaron las solicitudes para compartir datos sin procesar sobre el grupo más grande. Esos datos ayudarían al equipo liderado por la OMS a comprender por qué China intentó analizar solo a esas 92 personas para detectar anticuerpos.

Los miembros del equipo también dijeron que solicitaron acceso a un banco de sangre de Wuhan para analizar muestras de antes de diciembre de 2019 en busca de anticuerpos. Las autoridades chinas se negaron al principio, citando preocupaciones de privacidad, luego aceptaron, pero aún tienen que proporcionar ese acceso, dicen los miembros del equipo.