Síntomas del coronavirus: ¿cuál es la diferencia con el resfrío y la influenza?

Chile ya registra 201 casos por coronavirus y en los centros asistenciales se comienzan a llenar innecesariamente por personas que consultan por síntomas que creen están relacionados con el Covid-19. Debido a esto los especialistas especifican los síntomas de esta nueva enfermedad, para que la población sepa diferenciarlos.

Coronavirus

Hay que tener en cuenta que el síntoma que más se relaciona con el coronavirus es la presencia de fiebre alta acompañada de una tos seca que está presente en casi un 90% de los pacientes afectados. Además, “las personas con factores de riesgo asociadas a enfermedades cardíacas o pulmonares, o enfermedades que lo debilitan, los pacientes mayores, también puede que estén con una sensación de falta de aire”, explica el doctor Jorge Jorquera, broncopulmonar Clínica Las Condes.

Sólo en algunos casos la sintomatología por Covid-19 puede estar acompañado de dolor de garganta, de malestar general y de cefalea que muchas veces es bastante intensa.

Resfrío

En cambio, el resfrío son principalmente molestias de la vía aérea superior, “eso significa que muchas veces uno va a tener corizas, secreción nasal, habitualmente blanquecinos mucoso, asociado a molestias faringes que pueden no ser muy intensas y que habitualmente en la mayoría de los casos no va acompañado de fiebre. Uno puede sentirse un poco mal o estar un poco decaído pero son síntomas menores” dice Jorquera.

Influenza

Y en el caso de la influenza, es bastante similar al Covid-19, ya que los pacientes cursan con fiebre alta, cefalea, malestar general, pero, según el broncopulmonar, en este caso “la tos no se presenta inicialmente, se presenta como en el tercer día”. Además el agotamiento y el dolor de cabeza que presenta es mucho mayor que el coronavirus.

Por ello, especialistas piden que en lo posible la gente no atoche los centros asistenciales y las urgencias por patologías de impresión banal. Por lo tanto, “todas aquellas personas que tienen síntomas respiratorios, que sugieran un resfrió común que no tiene fiebre, quédense en sus casas. Hagan el tratamiento habitual usando antipiréticos, tomando descongestionante, pero no acudan a un servio de urgencia en ese caso”, recalca Jorquera.

La recomendación es que aquel que presente fiebre alta sobre todo asociada a tos seca (sin flema), debe necesariamente consultar por un posible coronavirus, por el bien del paciente pero más importante aún por prevenir que contagie a otros. Más aún en los casos de personas mayores, pacientes con comorbilidad (que tengan más de una enfermedad), y que pertenezcan a grupos de riesgo.

Ya que, si no se genera consciencia ahora, el problema se va a producir con la llegada de la influenza, donde si se continúa con los niveles actuales de Covid-19 va a ser bastante difícil de distinguir entre este y la influenza, explica el especialista.

Revisa nuestra infografía interactiva para saber diferenciar los síntomas.