¿Por qué me quedo dormido en el sofá pero estoy completamente despierto cuando llego a la cama?

Después de un largo día, te dejas caer en el sofá y te quedas dormido mientras ves la televisión. La habitación es agradable y cálida, el sofá es cómodo y el ruido de fondo de la televisión te arrulla.

Luego, un ser querido te da un codazo para que te despiertes y te recuerda que te vayas a dormir, en la cama. Pero cuando llegas allí, encuentras para tu frustración que estás completamente despierto.

¿Por qué el sueño viene tan fácilmente en el sofá pero no siempre en la cama?

La presión del sueño es una de las razones por las que te quedas dormido en el sofá. Esto se refiere a la fuerza del impulso biológico para dormir. Cuanto más tiempo haya estado despierto, mayor será la presión del sueño.

Su reloj biológico o ritmo circadiano es otro factor. Esto te dice que estés despierto durante el día y que duermas por la noche.

Su entorno también afectará la probabilidad de que se quede dormido. Es posible que haya comido , su sofá muy cómodo está en una habitación cálida, con poca luz y tal vez un programa de televisión de fondo. Para muchas personas, este entorno es perfecto para conciliar el sueño.

Entonces, al final del día, la presión del sueño es fuerte, su ritmo circadiano le indica que es hora de dormir y su entorno es acogedor y confortable.

¿Qué sucede después de una siesta en el sofá?

Si ha dormido una siesta en el sofá antes de irse a la cama, es probable que su presión de sueño sea mucho más baja que antes de la siesta. En lugar de tener más de 16 horas de vigilia detrás de ti, te acabas de despertar y, por lo tanto, tienes menos presión para dormir. Esto puede hacer que sea mucho más difícil conciliar el sueño en la cama.

Si solo te quedaste dormido en el sofá durante cinco minutos, es posible que no tengas demasiados problemas para conciliar el sueño en la cama. Esto se debe a que es poco probable que una siesta tan corta reduzca mucho la presión del sueño. Pero si estuvo dormido durante una hora, podría ser una historia diferente.

Sus ciclos de sueño también podrían estar trabajando en su contra. La mayoría de los ciclos de sueño duran unos 90 minutos. Comienzan con un sueño ligero, progresan a un sueño profundo y luego terminan con un sueño ligero nuevamente. Si te despiertas durante el sueño profundo, probablemente te sentirás atontado, y podría ser fácil volver a dormirte cuando te vayas a la cama. Pero si te despiertas durante el sueño ligero, podría ser más difícil volver a dormirte en la cama.

Las actividades que puede hacer cuando se levanta del sofá, como encender luces brillantes o cepillarse los dientes, también pueden hacer que se sienta más alerta y dificultar el sueño cuando se acuesta.

¿Por qué no puedo quedarme dormido en mi propia cama?

Hay otras razones por las que caer en la cama también puede ser un desafío. Muchas personas experimentan ansiedad por quedarse dormidas. Se preocupan por dormir lo suficiente o quedarse dormidos lo suficientemente rápido.

En tales casos, meterse en la cama puede estar asociado con sentimientos de estrés y aprensión, lo que dificulta aún más el sueño. Puede ser más fácil conciliar el sueño en el sofá, donde hay menos estrés involucrado.

También puede ser más difícil conciliar el sueño en la cama debido a la mala higiene del sueño. Esto se refiere a sus comportamientos previos al sueño y al entorno del sueño.

Una buena higiene del sueño, o hábitos saludables de sueño, incluye tener una rutina regular antes de acostarse, una habitación oscura y tranquila para dormir y no usar el teléfono móvil en la cama. Para muchas personas que no tienen una buena higiene del sueño, sus comportamientos antes de acostarse y el ambiente de su dormitorio pueden no ser propicios para dormir.

¿Cómo puedo hacer que sea más fácil conciliar el sueño en la cama?

Primero, asegúrese de que su habitación sea oscura, silenciosa y cómoda. En invierno, esto puede significar encender un calentador 20 minutos antes de acostarse o llevar una bolsa de calor a la cama. En verano, puede considerar el aire acondicionado o un ventilador para que su dormitorio sea cómodo para dormir.

Si le resulta fácil conciliar el sueño con el televisor encendido, tal vez le gustaría reproducir " ruido blanco " en su dormitorio mientras se duerme. Cierta evidencia sugiere que esto puede hacer que sea más fácil conciliar el sueño al enmascarar otros ruidos molestos.

Su comportamiento antes de acostarse también afecta la facilidad con la que puede conciliar el sueño. Asegurarse de seguir la misma rutina para acostarse todas las noches (incluso acostarse a la misma hora) puede ayudar.

Además, aunque sea difícil, trata de no mirar tu teléfono mientras estás en la cama. Desplazarse en su teléfono antes de acostarse puede dificultar el sueño debido tanto a la exposición a la luz azul como al efecto potencialmente estresante o de alerta del contenido con el que interactúa.

La mejor forma de quedarse dormido

La mejor manera de hacer que sea más fácil conciliar el sueño en la cama es, en primer lugar, evitar quedarse dormido en el sofá.

Esto asegurará que toda la presión del sueño que acumules durante el día se dirija hacia un sueño profundo en tu cama.

*Madeline Sprajcer, profesor de Psicología, CQUniversity Australia

**Sally Ferguson, directora del Instituto Appleton, CQUniversity Australia