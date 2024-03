La cuestión del peso es algo que lleva inserto en la sociedad durante hace décadas. La obesidad se ha instalado en la agenda mundial de salud pública, por el significativo aumento que está experimentando en todos los rangos etarios y los riesgos que esto presenta.

Según la OMS, en 2016 más de 1.900 millones de adultos tenían sobrepeso en todo el mundo, de los cuales más de 650 millones eran obesos. La obesidad mundial casi se ha triplicado desde 1975. De acuerdo a un informe realizado por la Federación Mundial de la Obesidad presentado ante las Naciones Unidas, se proyecta que el 43% de los adultos del país padecerá obesidad para el año 2035.

Debido a los problemas de salud que conlleva padecer de obesidad, ha habido un creciente interés en remedios que ayuden en el control del peso de manera efectiva. Fármacos como Ozempic o Wegovy han causado revuelo por su alta eficacia en la pérdida de peso, pero que no están exento de efectos adversos debido a que su indicación principal (y por lo que fue creado) es para tratar la diabetes.

Es por esto que un reciente estudio encontró una forma casera y accesible para bajar de peso, ¿de qué se trata este prometedor estudio?

Prometedor estudio mostró que es posible bajar hasta 8 kilos en tres semanas usando un solo ingrediente

Una nueva investigación demostró que un simple fermentado puede hacer bajar 8 kilos a una personas en tan solo tres meses, disminuyendo el índice de masa corporal (IMC), los triglicéridos y el colesterol de las personas con sobrepeso. Pero lo que parece ser un elixir para adelgazar es simplemente vinagre de manzana.

El vinagre de manzana es un líquido ácido hecho a partir de la fermentación de los azúcares de la manzana. Se elabora exponiendo el zumo de manzana al proceso de fermentación, donde las bacterias y levaduras convierten los azúcares en alcohol y luego en ácido acético, el principal componente del vinagre.

Alrededor del 5-6 % del vinagre de manzana consiste en ácido acético. También contiene agua y trazas de otros ácidos, como el ácido málico. Una cucharada (cda), o 15 mililitros (ml), contiene alrededor de 3 calorías y prácticamente no contiene carbohidratos.

En Chile, el vinagre de manzana se puede encontrar en fácilmente en supermercados, tiendas de nutrición o incluso en el almacén de barrio.

Se ha sugerido que el vinagre de manzana puede tener varios beneficios para la salud, desde propiedades antibacterianas hasta efectos antioxidantes y su potencial para ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre.

Un estudio experimental del Líbano publicado en la revista BMJ Nutrition, Prevention & Health, señala que beber una cucharada de vinagre de manzana antes del desayuno ayudó a las personas con sobrepeso a perder hasta 8 kilos en solo tres meses.

“El vinagre de sidra de manzana podría ser un suplemento antiobesidad prometedor que no produce ningún efecto secundario”, declaró el autor del estudio, el Dr. Rony Abou-Khalil, de la Universidad Holy Spirit de Kaslik, en una declaración a SWNS .

El estudio siguió durante 12 semanas a 120 personas con sobrepeso y obesidad de entre 12 y 25 años. Los jóvenes se dividieron en cuatro grupos, donde a uno se les dio un placebo y a los otros tres grupos se les indicó consumir 5, 10 o 15 ml de vinagre de manzana diluido en 250 ml de agua cada mañana antes del desayuno.

Se recogieron datos demográficos, clínicos y hábitos alimentarios de todos los participantes mediante un cuestionario autoadministrado. El estudio fue un ensayo clínico aleatorio, doble ciego, lo que significa que ni los participantes ni los científicos involucrados en la recopilación de datos sabían quién estaba en qué grupo.

Sobre los participantes, la mayoría (98%) no eran vegetarianos y el 89% de ellos informó tener una frecuencia alimentaria elevada, con más de cuatro comidas al día. El 87% no tenía antecedentes familiares de obesidad y el 98% no tenía antecedentes de obesidad infantil. La mayoría informó no tener una rutina de ejercicio regular y experimentar emociones negativas o ansiedad. Todos los participantes eran no fumadores y no bebedores. Un pequeño porcentaje (6,7%) seguía una dieta terapéutica.

Entre sus hallazgos, todas las medidas de vinagre de manzana resultaron en disminuciones significativas en el peso corporal y el IMC, siendo el grupo que recibió 15 ml (aproximadamente una cucharada) el que mostró la reducción más importante, cayendo de un promedio de 77 kilos a alrededor de 70 kilos.

Todos los participantes también mostraron disminuciones significativas en la circunferencia de la cintura y la cadera. Los que tomaron 10 ml (aproximadamente 2 cucharaditas) pasaron de pesar 78 kilos a 72 y los que consumieron 5 ml (aproximadamente un cucharadita) bajaron de 78 kilos a 73.

El grupo de placebo tuvo disminuciones mucho menores en peso e IMC. Tampoco hubo disminuciones significativas en la glucosa y los lípidos en sangre. Lo que destaca que las mejoras observadas en el peso corporal, el IMC, las circunferencias de cintura y cadera y el IMC probablemente se atribuyeron al consumo de vinagre de manzana.

Sobre las reacciones adversas, los participantes no informaron efectos adversos o dañinos aparentes durante las 12 semanas de ingesta de vinagre de manzana.

“El estudio podría estimular más investigaciones en este campo, incitando a los científicos a explorar los mecanismos subyacentes y realizar estudios similares en otras poblaciones”, señaló el Dr. Abou-Khalil.

Dentro de las limitaciones del estudio, el Dr. Abou-Khalil reocnoció que la muestra fue pequeña y acotada en edad, lo que limita la generalización de los hallazgos. Además, un periodo de 12 semanas no es suficiente para evaluar posibles efectos secundarios a largo plazo sobre la ingesta prolongada de vinagre de manzana.

Se sabe que el vinagre de manzana es ácido, y el ácido acético presente puede irritar el revestimiento del estómago y el esófago, lo que puede provocar molestias digestivas como acidez estomacal, náuseas, vómitos o dolor abdominal. Además, el ácido acético también puede dañar el esmalte dental si se consume en grandes cantidades o de manera frecuente, lo que puede aumentar el riesgo de caries y sensibilidad dental.

En personas que toman medicamentos para la diabetes o que tienen niveles bajos de azúcar en la sangre, el vinagre de manzana puede aumentar el riesgo de hipoglucemia, una condición caracterizada por niveles peligrosamente bajos de azúcar en la sangre.

Si bien se necesita más investigación, los autores esperan que sus hallazgos contribuyan al estudio del uso de vinagre de manzana como intervención dietética en el tratamiento de la obesidad, ya que hay diversos estudios que respaldan el uso de este fermentado como remedio casero para la pérdida de peso.