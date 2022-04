¿Se acerca el fin de las mascarillas en Chile?

La primera pista la dio la ministra de salud María Begoña Yarza, quien en entrevista en Radio Duna el viernes, señaló que “estamos más cerca del fin de las mascarillas”.

Aunque la autoridad no quiso adelantar si el nuevo gobierno dispondría el fin de su uso en el país o flexibilizar su uso, añadió que solo dará detalles este martes, cuando debute una nueva forma de comunicar los avances o retroceso del combate de la pandemia en el país.

Sin embargo, en otra entrevista en Radio Cooperativa, la máxina autoridad sanitaria señaló que por estar en una nueva etapa epidemiológica de la pandemia, con baja circulación del virus, “en aquellos lugares en que hay espacios abiertos y hay buena circulación de aire, podríamos generar allí una nueva forma de habitar ese espacio, pero también nos tenemos que hacer cargo de que las personas no transitan sólo por lugares de bajo riesgo”, insinuando una vez más en que su uso podría liberalizarse en algunos lugares o contextos.

En algunas zonas, incluso, autoridades locales se han adelantado. El alcalde de Chile Chico, Luperciano Muñoz decretó que en su comuna, ya no sería obligatorio su uso en los espacios públicos de la comuna. “La gente está cabreada, somos prácticamente el único país de Latinoamérica donde se sigue usando en la vía pública”, justificó.

Aunque la medida fue rápidamente desesetimada por el gobierno, en función que es potestad del ejecutivo determinar medidas de este tipo, la actitud del edirl resume el nivel de agotamiento que muchas personas experimentan por el uso de las mascarillas.

Foto: Agencia Uno

¿Adiós mascarillas?

Sin embargo, no todos están muy de acuerdo con la medida. En un reportaje en Qué Pasa, la Dr. Vivían Luchsinger, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas ICBM de la Facultad de Medicina Universidad de Chile, señaló que las mascarillas siguen siendo necesarias y útiles. “Recientemente se publicó un artículo en que estudiaban modelos matemáticos de transmisión de SARS-CoV-2 con y sin mascarillas, y mostraban que aún con alta tasa de vacunación era importante su uso contribuía. Es importante y necesario, no solo para el SARS-CoV-2 sino también para otros virus respiratorios”, señaló.

Para la Dra. Marcela Garrido, urgencióloga de Clínica UANDES y jefa Dpto. Epidemiología de la U. de los Andes, el momento adecuado para retirarlas dependerá no solo del momento epidemiológico adecuado, ni el nivel de la pandemia, “sino también de las otras infecciones respiratorias que estemos viviendo en este hemisferio ad portas del invierno”.

“Ya hemos visto que han aumentado los contagios por otras enfermedades respiratorias, tenemos circulando influenza, parainfluenza, virus respiratorio sincicial, además de coronovarius”, señaló Garrido sobre virus en los cuales las mascarillas también protegen porque se transmiten por la misma vía que el Covid-19. “Esto nos hace, de alguna forma, respetar más las distancias, recordar que estos virus y el covid están presentes y así nos protegemos de esta y otras enfermedades respiratorias”.

Es cierto que estamos cansados de usar mascarilla y que muchas veces es incómoda, dice Garrido, “pero sí se ha vuelto un símbolo que indica que nos respetamos y cuidamos, que probablemente el momento para retirarla no es este sino después del invierno”.

Según la ministra de salud María Begoña Yarza, “estamos más cerca del fin de las mascarillas”. Foto: Reuters.

Sin embargo, ambas insistieron que su uso debe ser obligatorio en espacios cerrados. “Lugares donde las personas van a estar cerca dejar de usar la mascarilla es un riesgo enorme. De hecho se demuestra en las infecciones en los lugares de trabajo lo que refieren las personas que se han infectado, es que estuvieron sin mascarillas, cuando comen, cuando comparten el café ,y es ahí donde principalmente se da la infección“, dijo Luchsinger.

El uso de las mascarillas en otros países.

A inicios de marzo, en Sao Paulo, Brasil, dejó de ser obligatorio usar mascarillas en los espacios abiertos como una medida preventiva ante el Covid-19. Joao Doria, gobernador de Sao Paulo, afirmó en su Twitter que “el avance de la vacunación y la caída de los indicadores de salud fueron fundamentales para estos anuncios”.

Hace un poco más de una semana, el intendente de La Plata –en Argentina– anunció que la mascarilla ya no sería obligatoria en ciertos lugares, como en los comercios o el transporte público. Mientras que, a nivel de las escuelas, en lugares como Mendoza el uso de mascarilla es optativo tanto para docentes como para estudiantes.

En México, dadas las condiciones del Covid en el país –contagios, hospitalizaciones y defunciones– se ha dejado de lado usar esta medida de precaución en el estado de Nuevo león, mientras que el estado de Coahuila también se incluiría en esto. Aunque seguiría siendo obligatorio su uso en interiores.

Un grupo de personas en Cancún, Mexico. Foto: Reuters

Portar mascarillas seguiría siendo obligatorio tanto en el territorio nacional como en países como Perú, aunque en este último algunos parlamentarios han solicitado que se derogue la medida, además de que el carnet de vacunación ya no sea obligatorio.

Según una nota publicada en el sitio de la AARP, en Estados Unidos ya no hay ningún estado que obligue a las personas a usar mascarillas en espacios públicos. En Alaska, por ejemplo, el Departamento de Salud recomienda firmemente su uso, pero no lo obliga. Así mismo, aunque no existan medidas de este tipo, los privados y comercios pueden tomar sus propias decisiones sobre su uso.

El uso de las mascarilla en Europa y Asia

En enero de 2022, tanto las mascarillas como los certificados de Covid dejaron de ser un requisito legal como parte de la búsqueda de una nueva normalidad en Gran Bretaña. Si bien, el uso de mascarillas se dejó bajo la responsabilidad y opción de los ciudadanos, en los lugares abarrotados y espacios cerrados aún se pide portarla. Esta situación sería similar en países como Italia.

En el caso de España, esta semana de votará “si es momento de suprimir ya la obligación del uso de las mascarillas frente al coronavirus, no sólo en exteriores sino también en interiores”, informó EuropaPress.

Mientras que Dinamarca, en febrero de este año, se convirtió en el primer país de la Unión Europea en eliminar no solo el uso de mascarillas, sino todas sus restricciones contra el SARS-CoV-2. Esto debido a que la enfermedad ya no se consideraría socialmente crítica.

¿Y en los países asiáticos? El 16 de marzo, por ejemplo, Japón anunció que estaba levantando las restricciones de Tokio y otras prefecturas a medida que disminuyera la ola de infecciones de Covid-19. Además, a partir del 21 de marzo se levantarían las restricciones de cuasi-emergencia y el país trataría de volver a una nueva normalidad.