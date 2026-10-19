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    Pánico dentro del avión: ala de aeronave se incendia antes de despegar en aeropuerto de Perú

    El incidente quedó registrado en videos que se difundieron a través de redes sociales, donde se ve la presencia de humo en el ala izquierda de la aeronave, y luego llamas, cuando todavía se encontraba en tierra.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Durante la mañana de este lunes, el vuelo LA2302, que tenía como destino Piura desde Lima, tuvo un desembarque preventivo de todos sus ocupantes, tras una falla técnica que provocó pánico entre los pasajeros.

    Latam Airlines Perú explicó a través de un comunicado, que la situación respondió a un “evento técnico imprevisto”, ante el cual se activaron los protocolos de seguridad correspondientes.

    De momento, se desconocen las causas que originaron el incendio.

    Más sobre:ActualidadMundoPerúIncendioAvión

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