Pánico dentro del avión: ala de aeronave se incendia antes de despegar en aeropuerto de Perú

Durante la mañana de este lunes, el vuelo LA2302, que tenía como destino Piura desde Lima, tuvo un desembarque preventivo de todos sus ocupantes, tras una falla técnica que provocó pánico entre los pasajeros.

Latam Airlines Perú explicó a través de un comunicado, que la situación respondió a un “evento técnico imprevisto”, ante el cual se activaron los protocolos de seguridad correspondientes.

De momento, se desconocen las causas que originaron el incendio.