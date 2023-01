En una reciente publicación a través de su blog personal, The Red Hand Files, el músico australiano Nick Cave se refirió con pesimismo a la inteligencia artificial y el auge de sistemas de este tipo capaces de generar contenido artístico.

El post se inició luego de que uno de sus fanáticos le enviara letras de una canción creada por ChatGPT, una aplicación que analiza información y que es capaz de producir texto en base a directrices. El sistema ha causado preocupación en universidades por el uso que le han dado algunos estudiantes para redactar trabajos automáticamente. En este caso en particular, el fanático ordenó al sistema escribir una canción en el estilo de Cave.

“Entiendo que ChatGPT está en su infancia, pero tal vez ese sea el horror emergente de la IA: que siempre estará en su infancia, ya que siempre tendrá que avanzar más, y la dirección siempre es hacia adelante, siempre más rápida. Nunca puede revertirse o ralentizarse, ya que nos mueve hacia un futuro utópico, tal vez, o hacia nuestra destrucción total. ¿Quién puede decir cuál?”, señaló, respondiendo al mensaje de su fan. “Sin embargo, a juzgar por esta canción ‘al estilo de Nick Cave’, no se ve bien, Mark. El apocalipsis está en camino. Esta canción apesta.”

Para el lider de la banda detrás de Ghosteen (2019), las canciones originan de experiencias imposibles para las máquinas. “Las canciones surgen del sufrimiento, es decir, se basan en la compleja lucha humana interna de la creación y, bueno, que yo sepa, los algoritmos no sienten. Los datos no sufren. ChatGPT no tiene un ser interior, no ha estado en ninguna parte, no ha soportado nada, no ha tenido la audacia de ir más allá de sus limitaciones y, por lo tanto, no tiene la capacidad para una experiencia trascendente compartida, ya que no tiene limitaciones de las cuales trascender.”

En su crítica, también abordó su dificultad para componer lo que será su próximo álbum junto a The Bad Seeds. “Puede parecer que me estoy tomando todo esto de manera demasiado personal, pero soy un compositor que está comprometido, en este mismo momento, en el proceso de composición. Es un asunto de sangre y agallas, aquí en mi escritorio, que requiere algo de mí para iniciar la idea nueva y fresca. Requiere mi humanidad.”

Las palabras del músico se unen a las críticas sobre esta tecnología realizadas desde el mundo artístico. Artistas hoy debaten si las piezas generadas por IA pueden considerarse como arte, y si representan una amenaza laboral para su rubro.

El músico australiano concluyó su respuesta de la siguiente manera: “Mark, gracias por la canción, pero con todo el amor y el respeto del mundo, esta canción es una mierda, una burla grotesca de lo que es ser humano, y, bueno, no me gusta mucho, aunque, espera! Releyéndolo, hay una línea ahí que me llega. ‘Tengo el fuego del infierno en mis ojos’, y eso es cierto. Tengo el fuego del infierno en mis ojos, y es ChatGPT.”