Fabrizio Copano detalla la trastienda de la aparición de Los Bunkers en su show: “Se me ocurrió una noche que no podía dormir”

Tras su exitosa presentación en la noche del jueves 21 en el Festival de Viña, el comediante Fabrizio Copano abordó en conferencia de prensa algunos detalles de lo mostrado en escena. Cuando se le preguntó por sus alusiones al presidente Gabriel Boric y al excandidato de extrema derecha José Antonio Kast, y cómo las trabajó para su rutina, considerando la posibilidad de una reacción adversa, el humorista se explayó con seguridad.

Fabrizio Copano. Foto: Dedvi Missene/La Tercera

“Era un material que ya había probado en muchos lados, entonces ya cachaba lo que pasaba, pifias, aplausos, pifias, aplausos -detalló-. Y mi reacción es que suceda, no intentar ocultarlo, ni apurarme para taparlo, entonces yo digo, ok, voy a decir este nombre, que hagan el ruido que quieran hacer y cuando baja el ruido, luego entro con mi material, porque es parte de la conversación que uno está teniendo, es un diálogo con el público, esa es mi técnica cuando pasan esos momentos polémicos”.

También detalló como se gestó la participación de Los Bunkers en el remate de su show, y cómo logró convencerlos. “Se me ocurrió una noche en que no podía dormir y empecé a pensar esta idea que veía muy difícil porque involucraba hartas personas. Conversé primero con Sergio Freire, él era el dueño del chiste, lo llamé, le dije ‘tengo esta idea’, me dijo, ‘si te consigues a los demás, yo estoy’. Luego me junté con Sergio y con Pedro, les pregunté qué les parece esta idea, todos se empezaron a entusiasmar, y luego venía este espacio más difícil que era conseguir a Los Bunkers”.

El acercamiento fue a través de Mauricio y Francis Durán, los guitarristas del grupo. “Les dije ‘chiquillos, tengo esta idea, sé que están con giras, con estadios, entonces ¿les tinca hacer esta aparición, del retorno de Los Bunkers?’, y hablamos de referencias musicales, del vínculo de George Harrison con los Monthy Phyton y por ahí comencé a convencerlos. Ablandé sus corazones y ahí lo logré”.

“Luego me reuní con el resto de la banda y ahí mandamos vans y tuvimos que hacer toda esta coordinación y que pasara piola porque siempre se filtra, alguien se le sale, entonces mantenerlo en secreto fue la parte más difícil, pero se logró”, cerró.