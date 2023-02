El sorprendente retorno de Los Bunkers en la rutina de Fabrizio Copano en Viña 2023

La rutina de Fabrizio Copano en el Festival de Viña 2023 estuvo llena de momentos memorables, pero la forma en que concluyó se ganó por completo las ovaciones del Monstruo.

Luego de recibir las Gaviotas de Plata y Oro que otorga el certamen, el humorista decidió extender su show, aprovechando el momento para hacer referencia a la rutina de Sergio Freire en la edición 2018 del Festival; ahí, Freire comentó que alguna vez el ex presidente Sebastián Piñera comparó a los integrantes de El club de la comedia con Los Bunkers.

El humorista procedió a invitar al escenario a Freire y a Ruminot, sus dos ex compañeros del espacio de CHV, para discutir la comparación. Los tres humoristas conducen el podcast Hablemos de comedia.

La rutina tomó un giro sorpresa cuando empezó a tocar música dramática ante el shock de los tres humoristas “No sé que we.. está pasando, no (...) el multiverso, vamos a explotar, están jugando con el espacio tiempo” agregó Copano, antes de que la cortina del escenario detrás de los tres comediantes se abriera para revelar presencia de su otro ex compañero de programa Rodrigo Salinas, acompañado por los miembros de la banda penquista.

Este remate dio fin a la rutina del comediante, recibiendo la ovación total del público en la Quinta Vergara y de los televidentes a través de redes sociales.