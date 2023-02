“Chile se va a una guerra y tenemos a Winnie the pooh como presidente”: los chistes de Fabrizio Copano sobre Boric y Kast

Tal como adelantó en la conferencia de prensa previo a su presentación, la rutina humorística de Fabrizio Copano en el Festival de Viña 2023 incluyó referencias a la contingencia política. En particular, sus chistes sobre el presidente Gabriel Boric fueron bastante comentados en redes sociales.

El humorista, que sin filtros bromeó sobre personajes de la política, desde el ex-presidente Piñera hasta la Convención Constituyente, se dio un momento para ironizar sobre Boric. “Te guste o no el presidente de Chile, lo más importante es hueviarlo”. Tras recibir un par de pifias en torno al personaje, las aplacó dejando que la gente se manifestara para luego bromear sobre su edad, apariencia millenial y capacidad para defender el país.

“Chile se va a una guerra y tenemos a Winnie the pooh como presidente. Imagínate, tenemos a este cariñosito”, soltó.

“Muchas veces cuando queda la cagada acá, pensamos que sólo pasa en Chile. Ahora en cada país hay un Trump. Kast tendría que ser el de Chile. Pero, ¿por que nos tocó el más tome de todos? Los otros igual eran chistosos. Bolsonaro una vez agarró un niño y era un enano. ¿Kast que tiene? Como 20 hijos. Y cada uno con mas cara de pavo que otro. Que alguien le de unas metralletas y prostitutas a esos jóvenes. Y unos enanos también”.

También se despachó contra el propio certamen: “Uno puede criticar mucho la convención constitucional, pero esta mucho mejor organizado que este año el festival”.

No es primera vez que el humorista menciona al mandatario en sus rutinas. La histórica rutina que dio en el talk show estadounidense The Late Show with James Corden el mes pasado partió con una chiste sobre el y su edad., la que según contó en una entrevista a Culto después del show, llamó mucho la atención a los productores del programa.

“Yo generalmente intento hablar de las cosas que me parecen interesantes, y que a mí me atraen...la política y la sociedad son parte de lo que a mí me interesa, entonces, por supuesto que va a haber algo de esto”, señaló a Culto en la antesala. “Es raro un festival donde nadie mencione a alguien del gobierno o a nadie de la política y la sociedad. Obviamente, hay miedo de la reacción (del Monstruo), y lo entiendo, porque es un momento polarizado, medio crispado, pero tengo la sensación de que se pueden hablar estas cosas. (...) Son temas que me parecen atractivos y creo que la gente puede llegar a conectar con ello”.