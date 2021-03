Apoyos cruzados, escaramuzas y otros ruidos en la derecha en los últimos metros de la batalla por el distrito 11

Esto iba a pasar. Con Chile Vamos firmando un pacto electoral con Republicanos para la constituyente, pero al mismo tiempo compitiendo contra ellos en listas enfrentadas en la municipal por el control de Las Condes y Vitacura, bastiones derechistas del distrito 11, los 18 días que quedan para la megaelección acumulan bulla por respaldos de candidatos de la coalición gobiernista a los de José Antonio Kast, apoyos cruzados en propaganda callejera y bajas de diputados que se han marginado del pacto recíproco en favor de las candidatas a alcaldesas Camila Merino (Evópoli, Vitacura) y Daniela Peñaloza (UDI, Las Condes).

Al margen de los coletazos del rudo round en que se enfrentaron Peñaloza y el aspirante republicano Gonzalo de la Carrera (CNN Chile, lunes 22), en la capital del Rechazo han pasado otras cosas.

Hace un par de semanas aparecieron en Vitacura lienzos y palomas en que salen juntos el candidato a alcalde republicano Cristián Araya y la candidata a constituyente Marcela Cubillos, ex UDI y que va por Chile Vamos. Entre ambos, el candidato a concejal UDI por la misma comuna Juan Ignacio Villela, que ya se descolgó hace rato: a mediados de febrero dijo que “pienso mucho más similar a él que a la candidata que estuvo por el Apruebo”. Esa vez el presidente gremialista Javier Macaya dijo que “está mal” y “es obligación” respaldar a Merino.

Las imágenes arrugaron cejas en Evópoli, que daba por hecho lo mismo que el resto de la coalición: que todos juntan fuerzas para Merino y Peñaloza y no a favor de los extranjeros. Esto ha sido materia de comentarios y preguntas a los protagonistas de parte de su propia gente. Tiene una explicación, han contestado. En el Partido Republicano dicen que ellos, partiendo por Kast y Araya, apoyan a Cubillos y que no tienen postulantes a constituyentes por allá, y que las palomas son cosa de Villela.

“Siento una sintonía natural con las candidatas UDI, como es Marcela Cubillos. Ambos somos de una derecha sin complejos. Votamos por el Rechazo. Es fundamental que sea electa para que las ideas de la libertad, de la familia, la libertad de culto y de enseñanza estén representadas y defendidas por alguien con conocimiento y carácter”, cuenta Araya.

En el equipo de la exministra dicen -le han consultado en su sector- que la propaganda es de Villela y que el problema no es de ella. Que no puede controlar ni menos bajar la propaganda que suben otros usando sus fotos, porque están en su derecho (incluso si lo hiciera De la Carrera), que la foto no fue posada ni en una sesión. Y que a Araya le ha agradecido su respaldo, pero le dijo claramente que respalda a Merino.

En eso de que el problema no es de ella el staff Cubillos hace ver otra cosa. Que el problema es entonces de la UDI, y cómo hace entonces que sus postulantes se cuadren con el respaldo solo a nombres del pacto. Y que claro, estas son las cosas cuando se hace alianza para una elección y no para otra. Agregan que de Evópoli no le han reclamado a ella, porque entienden que ese es el asunto.

Cubillos no tiene palomas en las calles con Merino, pero en los comandos de ambas hacen ver que han hecho harta campaña juntas, en semáforos y otros puntos de la comuna, y que han grabado videos. Pero en Evópoli -que lucha acá por su primera alcaldía- el tema no es irrelevante. Se sabe que no le gustó nada al diputado por el distrito Francisco Undurraga. Según algunos trascendidos, esto llevó al vicepresidente de la Cámara a inquirirle por lo ocurrido a la UDI a través del diputado por la misma zona Guillermo Ramírez.

La plana mayor de Evópoli no ha reclamado formalmente a los gremialistas por este episodio vitacurano, pero no les gusta que en este ambiente la UDI le haya cedido segundos en la franja televisiva a Republicanos. Incluso, dijeron que no cuando sus socios les pidieron -hará cosa de un par de meses- que ellos también les convidaran tiempo a la gente de Kast. “Se nos solicitó ya tarde ceder algunos segundos. Nosotros ya teníamos nuestra franja producida, por lo tanto, no estuvimos disponibles para cederle segundos a nadie”, dice el presidente, Andrés Molina.

Y sobre el caso de las palomas, opina que “es una costumbre de los partidos antiguos y lamentablemente no tenemos herramientas para combatir las actitudes díscolas. Solo nos queda el compromiso de los presidentes de partidos de dar los apoyos públicos y hacer ver que nuestros candidatos son solo los de Chile Vamos, y que solamente en el caso de la constituyente se construyó un acuerdo (con Republicanos)”. En el comando de Merino no les sorprendió el episodio, porque sabían que Villela es cercano a Cubillos.

Al otro lado, Macaya aclara que Evópoli no ha reclamado, pero el tema le importa, porque tampoco esconde el bulto. Ante el asunto de si el problema es entonces su propio candidato a concejal Villela, asegura que “es un tema que vamos a resolver, efectivamente nos parece absolutamente improcedente”.

Una diputada RN que se margina

La gente de Merino y la de su partido dicen que siguen creyendo que Araya no se quedará con la alcaldía, pero no dan números de sondeos para que los votantes no se fíen y se queden en la casa el 11 de abril. Pero insisten en que hay que trabajar duro hasta el final. En la UDI dicen algo parecido, pero concejales del distrito advierten que se han topado con electores que han arrugado alguna ceja al ver posiciones encontradas entre ella y Araya en temas que les importan.

El viernes 19, ambos y el postulante de Ciudadanos Darko Peric debatieron por Zoom en CNN Chile. Fue una taza de leche comparado con el de Las Condes, donde Peñaloza le espetó a De la Carrera un “deja de mentir” al denunciar que ella llegó a ganar entre $ 9 y $ 10 millones en la Municipalidad de Las Condes. Cuando en el panel sobre Vitacura llegaron al tema del aborto, Araya dijo que si fuera por él derogaría las tres causales y luego pidió que se pronunciaran sus contendores. Merino contestó que “esto ya se jugó, yo apoyo el… ya está, y tenemos que respetar la ley, y como alcaldesa voy a hacer que se cumpla”.

En Evópoli la lectura es simple: hubo una primaria legal y ganó ella. Bueno, eso mismo le ha restado algunos apoyos, aunque en ese colectivo insisten que no temen una derrota. Una baja es la diputada RN por el mismo distrito Catalina del Real, hermana de Max, el concejal del mismo partido que perdió la primaria con Merino. Ella ya le reclamó en su día a dirigentes del partido de Merino, sobre todo cuando dijeron que quebraban el pacto si no se hacía esa elección. Hoy se declara neutral, no ha hecho nada de campaña por la candidata de Chile Vamos -solo se reunió con ella-, pero tampoco le hace contracampaña y su gente dice que ni un like le ha puesto a Araya en redes sociales.

¿Qué dice ella? “He preferido y priorizado hacer campaña en otras comunas”. Hay más, eso sí. Federico Cabrera, que hasta hace no mucho era asesor de su hermano Max en la concejalía, ahora trabaja con todo a favor de otro candidato que va por fuera: Henry Boys, que postula a constituyente. Boys y Francisco Orrego son dos de los descolgados que Chile Vamos teme que puedan ser electos dejando fuera a sus nombres, ese asunto de la dispersión que ya en su día provocó molestia por las fotos de Joaquín Lavín con Paola Berlin y Cristóbal Bellolio, de la lista del Apruebo.

Mientras tanto en Las Condes

Del Real sí ha hecho campaña por Peñaloza, en cuyo equipo dicen no tener bajas de este tipo. Ella, a todo esto, tiene más debates con De la Carrera, pese al enfrentamiento que tuvieron en CNN Chile y La Tercera. Dicen que la discípula de Lavín estaba esperando que él le sacara el tema de las horas extras y el sueldo para salir a cortarlo de una vez, aunque después tuvo que publicar por Twitter sus propias liquidaciones de sueldo para apagar el asunto.

Esa pugna escaló luego que De la Carrera siguiera enrostrándole el asunto por redes sociales y llevó a Macaya a recordarle por la misma vía la cesión de segundos en la franja; el ex Enap las emprendió de vuelta contra la secretaria general María José Hoffmann con pantallazos de pagos a sus familiares que trabajan en Las Condes. En la mesa UDI, preguntados específicamente si han reclamado a Kast, dicen que no.

Como sea, a Peñaloza, De la Carrera y los otros candidatos que van por Las Condes les queda al menos un debate, en TVN, y no tienen problemas en tener más.

Entre quienes la asesoran y están encima de su campaña describen que sus expectativas “han mejorado” en las últimas tres semanas y admiten que comenzó detrás del retador republicano en sus números. Teniendo en cuenta que las encuestas son solo aprontes ante una votación bien incierta, dicen que han recibido sondeos de La Moneda en que ella le sacaría 10 puntos de ventaja y que las propias dan un margen a favor más estrecho; la gente del partido de Kast suele desestimar estos trascendidos.

Pero en el lavinismo no dan esto por cerrado. Los diputados RN que fueron a ver al alcalde de Las Condes por lo de su idea del retiro del fondo de cesantía le preguntaron por Peñaloza y le oyeron decir -según una versión- que el desenlace tiene buen aspecto, pero que no hay que confiarse y que “no le podemos dejar esta oficina a Gonzalo”.

Esta semana, la UDI lanzó un video de respaldo al concejal UDI Patricio Bopp en que, además de Lavín, Ernesto Silva, Peñaloza, Gonzalo Müller y varios más, salieron ministros como el vocero Jaime Bellolio, Raúl Figueroa y Julio Isamit. Lavín cerró pidiendo una “primera mayoría” para Bopp y para su candidata. El plan es que él ojalá ayude a arrastrar al resto y aseguren ya sea una gruesa espalda para Peñaloza (temen que la UDI pierda un concejal y que se meta el republicano Sergio Melnick)... o para el precandidato presidencial, si es que De la Carrera se sale con la suya.