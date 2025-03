Arde la Fórmula 1: George Russell le muestra los dientes a Max Verstappen

George Russell no olvida. Al inglés aún le da vueltas la discusión con Max Verstappen y le muestra los dientes. Al menos, desde el punto de vista deportivo. No vacila en advertir que está preparado para luchar en pista con el piloto neerlandés. La temporada 2025 de la Fórmula 1 está a punto de iniciarse, en un año que estará repleto de novedades en la máxima categoría del automovilismo.

El británico tuvo un álgido momento con el tetracampeón en el Gran Premio de Qatar tras la prueba de clasificación. En dicha ocasión, el que declaró de forma más incendiaria fue el emblemático corredor de Red Bull. “Siempre se muestra muy educado delante de las cámaras, pero cuando lo conoces en persona, se convierte en una persona completamente diferente. Realmente no lo soporto. Es mejor que se vaya a la mierda, no quiero tener nada que ver con él”, apuntó.

Después de unos meses, en la antesala del comienzo de la F1, Russell cedió una entrevista a BBC en la que se refirió a esta polémica. “No iba a quedarme de brazos cruzados. La gente siempre parece rehuir de él, pero yo no funciono así. No estoy aquí para ser el mejor amigo de un campeón del mundo“, lanzó en primera instancia.

Russell espera estar en la pelea por los títulos en con el equipo Mercedes. Foto: REUTERS/Leonhard Foeger.

En este sentido, el ganador de tres carreras en la categoría reina del automovilismo se mostró muy enérgico al hablar de la relación profesional que tiene con Verstappen. “No voy a dejar que me intimiden (...) Estoy aquí para ganar y esa es también su mentalidad. Nunca he tenido miedo de correr contra Max. Siempre he luchado“, complementó.

La opinión del británico sobre las nuevas penalizaciones en la F1

Una de las principales novedades que tendrá esta nueva edición de la Fórmula 1 será que los corredores podrán ser sancionados por la utilización de un lenguaje malsonante. Ante esta situación, George Russell alzó la voz en defensa de sus compañeros, puesto que en su condición de presidente del sindicato de pilotos está en desacuerdo con la medida tomada por la Federación Internacional del Automovilismo.

“Las cosas se han ido un poco de las manos en los últimos meses con algunas de las cosas que han estado sucediendo. No solo somos pilotos de carreras, también somos personalidades”, declaró. Asimismo, agregó que es necesario que la FIA les permita expresarse de la manera más natural posible, porque en medio de la presión en la que compiten es imposible no decir groserías. “Hay momentos y un lugar. Hay que asegurarse de que nuestras emociones sean reales y verdaderas, especialmente cuando se trata de la radio del monoplaza y, potencialmente, de una entrevista justo después de la carrera. Por eso es tan puro”, sentenció.