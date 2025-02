“Soy el primer y único piloto negro en este deporte”: Hamilton da las razones de su fichaje por Ferrari

El heptacampeón ya dio sus primeras vueltas a bordo del SF-25 en Baréin, en los test de pretemporada de la Fórmula 1. Lewis Hamilton el fin de semana del 14 de marzo disputará su primer Gran Premio como piloto de Ferrari, el que espera que marque una etapa importante en su carrera deportiva.

La escudería italiana con la contratación del británico espera dar el siguiente paso que les permita estar más cerca de los títulos. Tras más de una década de sequía, en Maranello confían en que las decisiones que han tomado les permitirán estar en la pelea con McLaren y Red Bull, aunque siempre con un ojo puesto en el monoplaza de 2026.

Hamilton fue entrevistado por la revista TIME en medio de todo el revuelo que causó su fichaje por Ferrari. “Tenía que ponerme a mí mismo en una situación incómoda de nuevo. Sinceramente, pensaba que todas mis primeras veces habían pasado ya: mi primer auto, mi primer accidente, mi primera cita, mi primer día de colegio. La idea de pensar es mi primera vez con el traje rojo, la primera vez en un Ferrari me vuelve loco, nunca he estado tan emocionado”, señaló.

Lewis Hamilton es portada de la revista TIME. Foto: @LewisHamilton.

En esta lógica, el piloto de 40 años se refirió a quienes señalan que su edad le agrega otro grado de dificultad al desafío. “Lo de ser un hombre viejo es solo un pensamiento, por supuesto que tu cuerpo envejece pero nunca seré un hombre viejo”, apuntó el histórico corredor de Mercedes.

La aseveración de Hamilton

El heptacampeón sabe la responsabilidad que significa correr en el equipo donde brilló Michael Schumacher, pero también explica que su historia es muy diferente de la del resto. “No me compares nunca con otro. Soy el primer y único piloto negro que pilota en este deporte, estoy hecho de otra pasta, he pasado por muchas cosas y he tenido mi propio viaje”, aseveró.

Lewis Hamilton sigue con la misma sed de triunfos, por lo que se muestra muy enfocado en ganar más carreras y más títulos. Asimismo, dejó entrever que espera seguir por muchos años en la Fórmula 1 dado que se siente en un gran momento. “Lo que te puedo decir es que la retirada no está en mi radar, podría estar aquí hasta los 50, quien sabe”, explicó.

En Maranello confían en que la llegada del británico les permitirá consagrarse nuevamente en la máxima categoría del automovilismo. Charles Leclerc y Lewis Hamilton sueñan conformar la mejor dupla de la grilla de partida, para luchar en conjunto la hegemonía de Max Verstappen. La temporada 2025 se acerca a pasos agigantados y la primera carrera del año tendrá lugar el próximo domingo 16 de marzo en el circuito de Albert Park en Australia.