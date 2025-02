Polémica regla que prohíbe los insultos en la Fórmula 1 genera la enérgica reacción de Red Bull

La temporada 2025 todavía no comienza y la Fórmula 1 ya comenzó a marcar la pauta en el mundo de la máxima categoría. En el mes de enero la Federación Internacional del Automóvil (FIA) publicó la actualización del reglamento, la que indica que la utilización de un lenguaje mal sonante será castigado con multas económicas y deportivas para los pilotos.

El organismo encargado de regir las bases de las competencias más importantes del automovilismo modificó el Código Deportivo con la finalidad de eliminar las groserías de las conferencias de prensa oficiales. En 2024, en la previa al Gran Premio de Singapur, Max Verstappen declaró que su monoplaza no estaba en las mejores condiciones y no escatimó en demostrar su malestar. “Tan pronto como entré en la clasificación, supe que el auto estaba jodido”, declaró el tetracampeón en aquella oportunidad.

Sumado a esta situación, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem ha declarado en las últimas semanas que le gustaría extender esta norma a las comunicaciones que tienen durante las carreras entre los pilotos y el equipo. Por esta razón es que desde la escudería de las bebidas energéticas salieron a defender a su estrella, como también a los demás corredores.

Max Verstappen es el principal crítico de la medida impuesta por la FIA. Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

“Cuando escuchamos a los pilotos por la radio, en medio de una carrera, en medio de una batalla, su lenguaje puede ser colorido, pero no debemos olvidar que están bajo una gran presión”, señaló Calum Nicholas, técnico de Red Bull en conversación con talkSPORT. Asimismo, agregó que nadie en las escuderías considera esas alocuciones como un ataque personal. “Nunca nos sentamos en el garage y cuando escuchamos esos mensajes pensamos: Dios mío, no puedo creer que esté siendo tan malo con nosotros. No es la naturaleza de la gente que trabaja en este deporte”, declaró.

La disputa de Verstappen ante la FIA

El neerlandés no tiene problemas a la hora de expresar su malestar ante las decisiones que sean tomadas por los dirigentes de la Fórmula 1. Menos cuando se queja con su equipo a causa de que el monoplaza no está en la puesta a punto que él desea, por lo que durante la temporada 2024 en reiteradas ocasiones se mostró en desacuerdo o se refería a los temas con un tono bastante hilarante.

Tras la polémica sanción interpuesta por la Federación Internacional, el tetracampeón asistió a la conferencia posterior al Gran Premio de Singapur, pero no quiso extenderse en sus respuestas. “Me pareció ridículo lo que sucedió (...) Prefiero no hablar mucho, guardar mi voz y, por supuesto, podemos hacer las entrevistas también en otro lugar”, apuntó.

En aquella oportunidad después de finalizar la rueda de prensa, el piloto de 27 años respondió a las preguntas de los periodistas fuera del recinto, esto a modo de protesta ante la determinación tomada por la FIA. En las próximas semanas se confirmará si las sanciones serán aplicadas también en las comunicaciones entre los equipos y los corredores en pista. Por último, la temporada comienza el fin de semana del 14 de marzo en el circuito de Albert Park en Australia.