“Es un verdadero honor poder llevar esta insignia”: la felicidad de Lewis Hamilton tras sus primeros meses en Ferrari

Lewis Hamilton estuvo presente en la presentación oficial de los monoplazas en Londres. La Fórmula 1 en 2025 celebra 75 años desde su creación, por lo que esperan que esta temporada sea icónica. En la escudería Ferrari confían en que podrán disputar más carreras, lo que les permita acercarse a los títulos.

El británico fue anunciado en el Cavallino Rampante en 2024, pero su vinculo contractual comenzó a inicios del presente año. En Italia están impresionados con la dupla de pilotos actual, la que llega a dar un salto de calidad respecto a la anterior.

Lewis Hamilton llegó a utilizar la butaca que dejó Carlos Sainz y será compañero del monegasco Charles Leclerc. En la presentación de los autos de las diez escuderías, el heptacampeón del mundo se mostró muy emocionado por este gran paso en su carrera. “Siempre he visto a todos los pilotos que me han precedido vestidos de rojo y me preguntaba cómo me quedaría a mí. Es un verdadero honor poder llevar esta insignia y este traje. Así que espero lucirlo bien”, señaló.

Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Frédéric Vasseur posan con el SF75. Foto: REUTERS/Andrew Boyers.

En este sentido, el británico fue más allá y reveló detalles sobre el cambio de equipo y lo que significa para él vestir los colores del equipo más laureado en la máxima categoría del automovilismo. “Llevaba mucho tiempo esperándolo, así que arrancar el monoplaza es como un viaje nuevo, desconocido, y es lo más emocionante que me ha pasado desde que tengo uso de razón. Sabía que vería a los tifosi en el puente y llegar por fin a la curva 1 y verlos allí abajo, ha sido increíble. Y conocer al equipo, me quedé alucinado por la acogida y la pasión de la gente”, apuntó.

El fichaje de la década en la Fórmula 1

Lewis Hamilton espera devolverle la gloria a la escudería Ferrari, la que lleva años sin ser un serio contendiente a los campeonatos de pilotos y de constructores. Es por esta razón que los fanáticos confían en que el histórico corredor de Mercedes podrá revalidar su calidad en el equipo y podrá rememorar los grandes momentos de Michael Schumacher.

“Recuerdo ponerme el traje, entrar en la cabina y la emoción que sentí me recordó a la primera vez que me subí a un Fórmula 1 cuando tenía 21 años, hace 20 años. Pero esta vez ha sido diferente, porque siempre he imaginado cómo sería estar sentado en el cockpit rodeado de rojo”, indicó el británico.

El heptacampeón sabe que la tarea no será sencilla, dado que el gran rendimiento del monoplaza de McLaren y el excelso nivel del tetracampeón Max Verstappen harán muy atractiva la lucha por el Mundial. La única certeza es que Hamilton cumplirá su sueño de la infancia. Finalmente, la F1 2025 comienza oficialmente el próximo viernes 28 de febrero en Baréin, en los test de pretemporada.