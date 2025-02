El marcado favoritismo del mentor de Schumacher por Franco Colapinto que incendia a Alpine en la Fórmula 1

El asesor deportivo de Alpine constantemente ha demostrado su cercanía a Franco Colapinto, situación que incomoda a la escudería francesa dado que el argentino no es el piloto confirmado para competir en la temporada 2025.

Flavio Briatore es muy reconocido en el ambiente de la máxima categoría del automovilismo. El italiano trabajaba en el equipo Benetton en 1991 y fue uno de los propició la primera oportunidad de Michael Schumacher para conducir en la Fórmula 1. La leyenda del primer heptacampeón inició gracias a la labor del empresario.

Actualmente se desempeña como asesor deportivo en Alpine y se menciona en el entorno del Gran Circo que jugó un rol muy importante a la hora de conseguir que Colapinto firmara como piloto de reserva en la escudería francesa. Tras la oficialización del acuerdo con el argentino, se le ha visto muy cercano al corredor que compitió en la segunda mitad de 2024 en Williams.

Franco Colapinto espera su oportunidad en Alpine en la temporada 2025. Foto: @AlpineF1Team.

Esto genera cierto grado de incomodidad en el equipo, específicamente en Jack Doohan. El australiano de 22 años fue confirmado en la grilla de cara a la temporada 2025. Sin embargo, el italiano en las últimas semanas aprovecha cada oportunidad que tiene para hablar más sobre el bonaerense y hasta en sus redes sociales postea imágenes con el corredor que usa el número 43.

La opinión de Briatore

“Franco es un muy buen piloto, ya tiene algo de experiencia y creemos en él. Peleamos para tener a Franco en el equipo y para el futuro del equipo. Franco es el proyecto más importante para nosotros”, declaró el empresario de 74 años a Canal 13 de Argentina.

Pese a todas las especulaciones, Briatore tras la presentación de los monoplazas en el evento F175 que se realizó el martes 18 en Londres, explicó que no contempla sacar sin razón a Doohan de la grilla de partida. “No soy un killer, sólo quiero tener los mejores pilotos posibles. Llevo 23 años representando a Fernando Alonso, lo que demuestra que yo apoyo a los pilotos que me dan lo que les pido”, relató.

Es un hecho que el piloto australiano será compañero del francés Pierre Gasly en el inicio de la nueva temporada. No obstante, la prensa especializada menciona que en el contrato del piloto oceánico existe una cláusula que le asegura estar en los primeros grandes premios, pero que si los resultados no son los esperados, pueden quitarlo de la alineación titular.

El halago de Colapinto

Las redes sociales de Alpine difundieron una entrevista que tuvieron con el argentino en la que señala que es un placer que alguien como Briatore se haya fijado en él. Su trayectoria y la importancia que tuvo en su largo periodo a cargo del equipo Renault (actual Alpine) lo convierten en uno de los grandes directores que ha tenido la F1 a lo largo de la historia.

“Es el que creó a Schumacher, a Fernando Alonso, así que imagínate (...) Que obviamente me haya visto a mí y que haya dicho ‘yo te quiero apoyar y te quiero tener en mi equipo’ es algo muy positivo y algo que a mí me dio mucho orgullo”, apuntó el bonaerense.

Por lo pronto, la fanaticada argentina tendrá que conformarse con ver a Franco Colapinto en los grandes premios en un rol secundario, a la espera de volver a tener su oportunidad como piloto titular de un equipo. La temporada 2025 de la Fórmula 1 está a punto de comenzar: desde el miércoles 26 y hasta el viernes 28 de febrero tendrán lugar en Baréin los test de pretemporada.