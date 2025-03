Arturo Vidal sorprende y revela en qué posición quiere jugar antes de retirarse

Arturo Vidal ya comienza a meditar sobre su futuro, donde no descarta que pueda haber un cambio en la posición en la que juega. En ese sentido el Rey se comparó con dos leyendas del fútbol italiano que destacaron en la posición en la que pretende jugar el bicampeón de América.

El histórico volante viene recuperándose de molestias físicas que sufrió en la derrota de Colo Colo ante O’Higgins por 1-0, donde se tenía presupuestado que retornaría a las canchas para el clásico ante la Universidad Católica, pero que no se pudo dar debido a que el duelo se suspendió por la falta de estadio. En ese sentido es que Ricardo Gareca aprovechó para realizar entrenamientos por adelantado con los citados de ambos equipos, donde está presente el mediocampista.

Sin embargo, ahora hizo noticia por su participación en el podcast que está realizando el Cacique en conmemoración por el centenario, donde reveló que no descarta cambiar de posición en los próximos años, argumentando que se le daría con facilidad este cambio.

Arturo Vidal se sumó al primer día de la práctica de la Roja. FOTO: JORGE DIAZ/LA ROJA

La nueva posición del King

En conversación con el podcast “Centenario”, Arturo Vidal no descarta volver a jugar en la zaga defensiva, tal como lo hizo en sus primeros años como profesional, declarando que no le complica jugar en distintas posiciones. “Me ha ayudado mucho jugar en todas las posiciones. Yo no tengo problemas en jugar de central, volante o delantero. Lo que me gusta es jugar”, partió declarando.

En ese sentido, afirmó que en los próximos años podría retrasar su posición y comenzar a jugar como defensa central. “Ahora, o en un par de años, puedo jugar fácilmente de central. Para mí, es muy fácil esa posición, así lo veo yo, sin faltarle el respeto a los defensas. Pero para mí es una cosa de inteligencia. Técnicamente puedo jugar ahí, no tengo problemas con los pases”, señaló.

Sin embargo, añadió que él prefiere estar en la zona media, donde tiene la posibilidad de quitar balones y marcar goles. “A mí lo que me gusta es donde está el problema, donde puedo quitar la pelota y poder hacer goles, donde está el peligro del partido. Y encuentro que la parte defensiva se aleja un poco de eso, solo que hay que estar más concentrado”, confesó Vidal.

Posterior a eso, Arturo Vidal no escatimó en compararse con dos de los defensas más reconocidos de la historia, diciendo que él en esa posición hubiese destacado más. “Técnicamente, yo hubiese sido mejor central que Fabio Cannavaro y Franco Baresi”, finalizó.