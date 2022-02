“El gabinete del Presidente sabía de estas situaciones”: 10 frases destacadas de Alexandra Benado, la futura ministra del Deporte

En una extensa entrevista con El Deportivo, Alexandra Benado, la futura ministra del Deporte, se refirió a los ejes de su gestión y también entregó su visión sobre las situaciones polémicas en las que estuvo involucrada mientras se desempeñaba en Londres 38 y en la Municipalidad de Providencia. También habla de los cambios que necesita el fútbol chileno y los objetivos para Santiago 2023, entre otros temas.

Su principal meta

“A mí me gustaría que efectivamente después del periodo lográramos instalar una cultura deportiva, cambiar los paradigmas, y que las chilenas y los chilenos sientan que el deporte en su vida es prioritario, es necesario; que les va a generar beneficios en salud y en felicidad…”.

Separación entre la Federación de Fútbol y la ANFP

“No es solo mi diagnóstico, pero ha habido muchas opiniones desde la Conmebol y desde la FIFA, y creo que ahora es un buen momento para revisar la separación de la Federación de la ANFP. Sería interesante, pensando en el nuevo directorio que debería asumir este año, que pudieran poner atención de manera prioritaria a esa situación. Por un tema de transparencia; de que efectivamente las funciones no se dupliquen y que el fútbol, no solo el profesional sino que el femenino y las otras ramas que se desprenden de él, pueda tener la importancia que merece, y eso debe ser generado a través de la Federación de Fútbol de Chile y no de una asociación que agrupa a clubes privados”.

El barrismo social

“El tema del barrismo social tiene mucho más que ver con el acercamiento que podamos hacer con los actores sociales del fútbol. Aquí quiero introducir un elemento de género y pienso en el trabajo que están haciendo las barras feministas. Hace mucho tiempo que están trabajando en erradicar la violencia en los estadios, en trabajar en los cánticos no sexistas, por ejemplo”.

Londres 38

“Las relaciones laborales no siempre son fáciles, sobre todo cuando uno tiene un cargo de coordinación donde tiene que ejecutar ciertos mandamientos y tiene que efectuar ciertas cosas para coordinar un equipo de trabajo. Pero, insisto, para mí es un tema cerrado y es una situación que ya fue aclarada y yo ahora estoy en una disposición de trabajo con respecto al deporte en nuestro país”.

Las horas extras en Providencia

“Fue un error administrativo. Yo lo subsané de forma inmediata una vez que me di cuenta de que lo había cometido. La situación en particular efectivamente sucede en 2014, llevaba varios meses trabajando a honorarios en la Municipalidad de Providencia y pasé a contrata. Y a raíz de ese cambio, no me correspondía tener vacaciones. Me fui de vacaciones sin saber de esta situación y cuando volví se me indicó que tenía que firmar ese libro de asistencia, que era lo que hacíamos habitualmente para recibir las remuneraciones mensuales. Luego de un tiempo se me indica que yo no me podía tomar esas vacaciones y yo, de forma inmediata y voluntaria, lo que hice fue restituir todos los dineros correspondientes a esas tres semanas de vacaciones que me tomé. Esa es la situación puntual”.

El gobierno y sus antecedentes

“El gabinete del Presidente estaba en conocimiento de estas situaciones”.

La Corporación Santiago 2023

“Recibí algunas informaciones y usted sabe que todavía no asumo mi cargo. Así que a partir del 11 de marzo vamos a formalizar esas reuniones y toda esa información. Esperamos recibir de la mejor manera todos los informes de traspaso desde la Corporación y el Mindep. No me cabe la menor duda de que tendremos que revisarlo y tomaremos las medidas pertinentes en ese momento”.

El estadio de la U

“Yo creo que la Universidad de Chile es una tremenda institución que tiene hinchas a lo largo de todo Chile. Y yo observo y entiendo que es un anhelo tener su estadio propio. No es una materia que compete directamente al Ministerio. Azul Azul debe definir si quiere empujar dentro de su gestión la construcción del estadio, pero sí estamos abiertos para dialogar y articular. Cuando se trata de una inversión en infraestructura deportiva, al país le viene bien. En ese sentido, si bien no es nuestra prioridad, por supuesto que vamos a estar dispuestos a dialogar”.

La postulación al Mundial de 2030

“No hemos tenido la oportunidad de conversar sobre esta materia. Siempre va a ser bienvenido cualquier evento de esas características. Yo soy una convencida de que los megaeventos ayudan en la promoción del deporte”.

La reformulación de ADO Chile

“No me gusta basarme mucho en rumores, a mí me gusta estudiar, tener los informes a la vista... Yo creo que bajo nuestra administración cualquier cambio que tengamos que hacer lo haremos estudiando todos los antecedentes. Hasta ahora, no los tengo todos. Sí efectivamente sabemos que hay dificultades, problemas y que vamos a tener que mirarlo y reestructurar en algún momento. Como ha funcionado ADO en los últimos años, sí me parece que es un lugar que tenemos que mirar para reformular”.