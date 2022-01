El optimismo del capitán Camilo Moya, tras caer ante Colo Colo: “Estamos para salir campeones”

Camilo Moya fue el capitán de Universidad de Chile en la derrota por 2-1 ante Colo Colo, en el primer Superclásico disputado fuera de Chile. Los azules hicieron un opaco partido y durante largos partidos fueron muy superados por el Cacique. Sin embargo, pese a la pobre imagen que dejó el equipo en La Plata, el mediocampista aseveró que la U está para ser campeón.

“Hicimos un gran partido por momentos. Rescato la actitud de todos y eso es muy positivo para lo que viene. Terminamos con nueve juveniles y muchos de ellos debutaron en este clásico, por lo que rescato su personalidad y actitud. ¿Para que estamos? Estamos para salir campeones y si vamos por este camino, se vendrán muy bonitas cosas”, advirtió.

Por otro lado, la promesa que hizo Santiago Escobar, cuando llegó a Universidad de Chile, era que sus equipos iban a presionar arriba y serían protagonistas en cada encuentro. Sin embargo, lo que se vio en el Superclásico disputado en Argentina estuvo lejos de aquello.

Y así lo reconoció el técnico, luego que su equipo cayera por 2-1 ante Colo Colo, en La Plata. “Hoy presionar alto no era el plan. Por los entrenamientos que hemos tenido, buscamos el orden para que el equipo se sienta cómodo y se genere confianza”, comentó.

“El fútbol que sentimos nosotros es tener la presión más arriba y tener más protagonismo con el balón y en el primer tiempo hubo pasajes para Colo Colo y para la U. Luego, en el segundo tiempo, con los cambios que estaban previstos, queríamos ver a la cantera”, agregó.

Pese a que durante gran parte del partido la U se vio muy superada por el Cacique, el colombiano se fue optimista: “Es grato saber que tenemos un gran potencial y cuando se atrevieron, demostraron que podían igualar a un rival como Colo Colo, que viene junto del año pasado y tienen más trabajo”.

Sobre la rotación en el arco entre Hernán Galíndez y Cristóbal Campos, Sachi reveló que en los próximos días definirá al titular. “Los dos porteros tuvieron buenas intervenciones. Me dejan tranquilo por sus capacidades, por sus respuestas y entendimiento de juego. Responden de buena forma a las jugadas, pero no me gusta estar rotando y en los próximos días definiremos quién va a iniciar”, aseguró.