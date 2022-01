Escobar y su debut ante Colo Colo: “No me da lo mismo, quiero salir a ganar”

La voz de Santiago Escobar sólo cambiaba de tono, cuando agradecía los parabienes que recibía por su cumpleaños. Pero en el resto de la rueda de prensa, previa al Superclásico de este viernes, la calma se sentía en el timbre utilizado.

Y si alguien escuchaba sus palabras, sin saber que el nuevo adiestrador felino debuta en la banca de Universidad de Chile ante el más enconado de sus rivales, podía pensar que el juego de esta semana era un amistoso cualquiera.

Pero no era así. “Ningún técnico prepara un partido por que piensa perder o empatar. No me da lo mismo, quiero salir a ganar”, expresó el técnico colombiano. Luego agregó que “es muy importante también ir buscando una forma de juego y saber que en la vida, primero hay que gatear, luego caminar y después correr. Por lo mismo, la prioridad es ver nuestro funcionamiento y luego el triunfo. Todo tiene un orden y la ansiedad se siente, más la experiencia que tengo me da la posibilidad de llegar tranquilo a estos desafíos”.

El ex Universidad Católica de Quito añadió que “tenemos información y un estudio de Colo Colo. También poseemos un respeto por el cuerpo técnico de Quinteros y sabemos que es un equipo al que no se le puede dar espacio, porque es muy vertical. Además, desde los costados, hay que hacer presión para que no levanten la pelota y no nos hagan daño en el medio del área”.

¿Ya hay una oncena definida? “Tras la charla técnica de mañana (viernes) se las entrego sin problema. Pero hemos trabajado toda la semana en estructuras y viendo las cargas, los kilómetros recorridos y la fatiga muscular que sienten los jugadores en estos días, por lo que debemos priorizar el tema de la salud y minimizar lesiones”, se justificó el caribeño.

Y luego avisó que la U tendrá bajas sensibles para su primer compromiso de este año: “Anderson Contreras, Thomas Rodríguez y Jeisson Vargas están en un proceso de recuperación y ya el lunes se unirán al grupo. Y tampoco estarán Pedro Garrido (arquero) y Lucas Assadi que tuvo un inconveniente muscular”, advirtió.

Por último, Escobar concluyó que “la sensación que tengo es de mucha felicidad y la ansiedad normal de este tipo de encuentros. Pero me siento tranquilo, pues hemos estado en algunos torneos internacionales también y toda esa experiencia sirve para estar así... Queremos encontrar nuestra forma de juego y trabajar en el ADN que caracterice a este equipo”.