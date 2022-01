Hernán Galíndez y la gran polémica del Superclásico: “Me da tristeza, no fue penal”

Minutos finales del primer tiempo del Superclásico veraniego y el nuevo centrodelantero de Colo Colo, Juan Martín Lucero, entra solo por la banda izquierda, se saca la marca y cuando enfrenta a Hernán Galíndez, cae estrepitosamente en el área de la U.

¿Penal? Para el árbitro Pablo Echavarria, sí. Para el portero de Universidad de Chile, definitivamente no. “Salgo después del enganche y me quiere volver a enganchar... yo no divido la pelota, eso es lo que digo, la pelota queda en mi mano derecha automáticamente”, aseguró el portero ecuatoriano a ESPN.

El meta, que salió en el entretiempo y fue reemplazado por Cristóbal Campos, detalló la polémica jugada: “Se la saco del pie y él cae porque viene con inercia, pero no es que haya un choque o algo”. Sin embargo, sus reclamos posteriores no impidieron que Gabriel Costa abriera la cuenta para los albos.

Galíndez insistió en su inocencia. “Vi la imagen recién y la pelota queda en mi mano, eso es lo que digo... ¡Me da tristeza, no fue penal”, concluyó. Lamentablemente para el ecuatoriano, su debut fue una derrota por 2-1 ante el archirrival.