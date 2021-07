La apuesta fallida que dejó a Christian Garin sin los Juegos Olímpicos ni puntos que sumar

Hace un mes y dos días, Christian Garin remecía al deporte chileno con el anuncio en su cuenta de Instagram de bajarse de los Juegos Olímpicos, donde asomaba como una de las principales cartas nacionales para pelear una medalla, que ha sido esquiva desde Beijing 2008, cuando precisamente otro tenista, Fernando González, obtuvo la presea de plata. La apuesta del mejor tenista del país fue controversial y le sumó presión a lo que hiciera en reemplazo de ir a Tokio.

La decisión del número 19 del mundo se basó principalmente en que, según las estimaciones de su equipo, que encabeza el argentino Franco Davin, perdería unas tres semanas de su calendario, por las estrictas restricciones sanitarias que la organización puso para un torneo que no da puntos para el ranking mundial, aunque sí da otros intangibles. “Representar a mi país y sobre todo participar de unos Juegos Olímpicos, siempre ha sido un sueño para mí y fue el eje principal de mi planificación en el año 2020. Sin embargo, debido a la inestabilidad de este año (donde tuve que bajarme de Australian Open por lesión y mi posterior contagio de Covid 19) y sumado a que las condiciones establecidas, no me permitirán vivir la experiencia real de lo que significan unos Juegos Olímpicos, es por lo que he tomado esta decisión”, explicó en ese momento.

Así, tras su participación en Wimbledon, en vez de presentarse en la cita olímpica, optó por jugar los ATP 250 de Bastad y Gstaad, a los que arribó como uno de los principales favoritos. En cada uno de estos torneos de arcilla quedó libre en la primera ronda y ganó su partido de la segunda. Sin embargo, en ambos perdió en cuartos de final frente a rivales muy inferiores en cuanto a ranking. La semana pasada fue derrotado por el argentino Federico Coria (77°) y hoy cayó ante el francés Hugo Gaston (155°), despidiéndose de esta minigira sin puntos para su clasificación.

Para Garin fueron semanas duras desde el aspecto psicológico, pues por un lado, recibió las críticas de varios deportistas y exolímpicos y, por el otro, hostigamiento con insultos para él y su entorno en las redes sociales, los que él mismo denunció a través de otra publicación. Además, su decisión fue cuestionada con dureza tanto por el Comité Olímpico como por la Federación de Tenis, entidades que publicaron sendos comunicados.

Los próximos torneos serán claves para la temporada de Gago. Defiende 280 puntos en lo que queda de año. Sin embargo, necesita un buen colchón de unidades, ya que en 2022 deberá revalidar 1.400, lo que, de no hacerlo, le significará una pronunciada caída en el ranking. Asimismo, la mayoría de los campeonatos de la gira norteamericana de cemento se jugarán en la misma superficie (DecoTurf) en la que se disputará el certamen olímpico de Tokio, por lo que sus eventuales rivales llegarán con un poco más de ritmo a los eventos posteriores. Y si bien en Japón hubo numerosas bajas, el cuadro estará compuesto por cinco top ten, entre ellos Novak Djokovic y Daniil Medvedev, los número uno y dos del mundo, respectivamente.