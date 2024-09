Otra muestra de la realidad de la Roja en las Eliminatorias: el contraste de las ligas que más aportan a cada selección

No es ninguna novedad señalar que el presente del fútbol chileno es complejo. Y la Selección no escapa de aquello. Las mieles del éxito son parte del pasado y ahora la Roja debe remar desde atrás en busca del gran objetivo de la era que encabeza Ricardo Gareca: un cupo en el Mundial 2026. El hecho de que apenas cinco jugadores nacionales estén en las cinco grandes ligas europeas (donde juega la elite internacional) y que, después de 20 años, no haya representación local en la Champions League (la mejor competencia del mundo) es una evidencia que salta a la vista.

Otro aspecto que da cuenta del rostro desmejorado del combinado nacional dice relación con la convocatoria del entrenador. ¿Dónde está mirando el Tigre para elaborar la lista? ¿Qué ligas mandan en la nómina de la Selección? Las comparaciones (odiosas) marcan los matices de inmediato. Para la Copa del Mundo de Brasil 2014, 15 de los 23 citados por Jorge Sampaoli militaban en Europa, y 12 de ellos en los campeonatos grandes del Viejo Continente (particularmente en España, Italia e Inglaterra). Diez años después, el panorama es radicalmente distinto.

Considerando los cambios y los llamados posteriores, al día de hoy Gareca cuenta con 26 futbolistas. De ese total, 18 militan en torneos de América. ¿Cuál manda? El torneo local. El vilipendiado y acontecido Campeonato Nacional es el que aporta con más jugadores para esta doble fecha de Clasificatorias. Son siete: cinco de Colo Colo (Brayan Cortés, Mauricio Isla, Vicente Pizarro, Carlos Palacios y Esteban Pavez) y dos de Universidad Católica (Eugenio Mena y Gonzalo Tapia).

Tomando la convocatoria original del DT para los juegos ante Argentina y Bolivia, el que aportaba más era el fútbol transandino, precisamente con siete jugadores, pero la baja de Bruno Barticciotto (por lesión) cambió los guarismos.

De todas maneras, la presencia de los “argentinos” sigue siendo importante, con seis: Gabriel Arias (Racing), Felipe Loyola (Independiente), Matías Catalán (Talleres), Paulo Díaz (River Plate), Williams Alarcón y Rodrigo Echeverría (Huracán). Luego aparecen los que juegan en Brasil, que son cuatro: Benjamín Kuscevic (Fortaleza), Erick Pulgar (Flamengo), Eduardo Vargas (Atlético Mineiro) y Jean Meneses (Vasco da Gama). Los 18 que juegan en ligas de América se completan con Claudio Baeza, del Toluca de México.

Por contraparte, Europa contribuye con poco más del 30% de la lista. De los ocho “europeos”, apenas tres juegan en las ligas top: Gabriel Suazo (Ligue 1), Ben Brereton (Premier League) y Guillermo Maripán (recién llegado a la Serie A). Después hay dos en el Championship inglés (Marcelino Núñez y Lawrence Vigouroux), dos en Rusia (Thomas Galdames y Víctor Dávila) y uno en Dinamarca (Darío Osorio). Esta es la fotografía del momento.

El resto del continente

Además de Chile, Bolivia y Perú también cuentan con la mayoría de su convocatoria jugando en el campeonato local. Precisamente son dos rivales directos de la Roja para optar por el sexto cupo (o el repechaje). Otra señal.

En el caso de la Verde, que enfrenta al combinado nacional este martes, 17 de los 27 nominados por el DT Óscar Villegas juegan en el campeonato boliviano. Dos son los clubes que contribuyen más a los altiplánicos: Bolívar y Always Ready, cada uno con seis elementos. En el caso del segundo mencionado, cabe considerar el cambio de localía de Bolivia, yéndose a jugar a El Alto, donde es local Always Ready, a 4.150 metros de altitud.

Por su parte, la selección peruana de Jorge Fossati tiene 11 nominados del torneo local, de los cuales seis pertenecen a Universitario de Deportes, club al que dirigió el experimentado técnico uruguayo antes de asumir en la Bicolor.

Las potencias sudamericanas exhiben una realidad muy opuesta. Ahí mandan las grandes competencias. Por ejemplo, Brasil. De los 23 que tiene Dorival Júnior, ocho pertenecen a la Premier League. Lo sorprendente es que dos juegan en el Wolverhampton, un equipo menor en la liga: André y Joao Gomes. En Colombia, subcampeón de la Copa América, también es la Premier la liga que más aporta (6). Mientras que en la selección argentina, ocho de los 28 futbolistas que tiene Lionel Scaloni militan en LaLiga de España. El Atlético de Madrid aporta con cinco: Nahuel Molina, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Juan Musso.