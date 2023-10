Palestino ofrece disculpas tras burlarse de la ausencia de Chile en la organización del Mundial 2030

Palestino pone marcha atrás. El cuadro árabe ofrece disculpas por una publicación en Twitter, donde se mofaban de la ausencia de Chile en el comité organizador del Mundial 2030. El posteo se dio minutos después del anuncio y era en un tono irónico, puesto que señalaban que la Roja no podría debutar en La Cisterna.

“Lamentamos informar que el partido inaugural del Mundial 2030 no se jugará en el Estadio Municipal de La Cisterna”, escribieron. Horas más tarde, el cuadro baisano bajó la publicación. Sin embargo, a esa altura, las interacciones ya habían viralizado la fotografía. De hecho, la mayoría de los cibernautas celebró la acción, ya que lo tomaban como una crítica hacia la gestión de la ANFP.

Este jueves, Palestino tuvo que aclarar las cosas. “El asesor comunicacional se tomó atribuciones que no corresponden. Asumimos el error y hacemos llegar nuestras disculpas del caso”, señalan. Luego, aclaran que el afán del difundido no era con ánimos burlescos, pese a que se interpreta que sí.

Además, anuncian que tomarán decisiones al respecto dentro la institución, pero sin darlas a conocer. “Tomamos las medidas internas para que no vuelva a ocurrir, ya que no representan los valores que promovemos”, insisten.

La sorpresiva salida de Chile del anuncio fue explicada por Alejandro Domínguez este miércoles, quien prefirió desmarcarse del hecho y endosar la responsabilidad a la FIFA. “En realidad originariamente se hablaba de dos países que eran Uruguay y Argentina. Luego se amplió el Mundial de 32 a 48 equipos y se agregó en ese contexto a Paraguay y luego se agregó a Chile. Es cierto que en esta oportunidad no está Chile lo que no significa que no vamos a trabajar para que Chile o esté o le encontremos algo de esta talla. Es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Ellos son los que determinan cómo y qué. Este es el momento en el que ya hay que comenzar trabajando en las sedes”, dijo el presidente de la Conmebol.

Pablo Milad, en tanto, recibió esto como un nuevo golpe a su vilipendiada gestión en la cabeza del fútbol chileno. “Los criterios de exclusión son cuestionables, pero me dijeron lo siguiente: Uruguay por ser sede del primer Mundial de 1930, Argentina por ser el campeón Mundial y Paraguay por ser la Sede de Conmebol. Dentro de esos criterios nos sentimos muy dolidos de esta situación. También explicaron que al ser tres sedes no podían ser cuatro buscando el equilibrio entre los países de Sudamérica y Europa”, señaló el curicano.