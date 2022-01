Primer consejo de gabinete de Boric: Lucía Dammert debuta como jefa de asesores del Segundo Piso

“Sabemos que los cambios no se hacen de la noche a la mañana, pero no olvidemos que el sentido de la pega que estamos haciendo es mejorarle la calidad de vida al pueblo de Chile, con el pueblo de Chile. Por eso la frase que decía cuando presentamos a los ministros de escuchar el doble de lo que hablamos tiene que ser cierto y cada acción que realicemos va a impactar en una persona que, seguramente, no vamos a conocer, pero le puede cambiar la vida para mejor. Ese es el sentido más profundo de lo que estamos haciendo”.

Ese fue parte del mensaje que esta mañana transmitió el presidente electo, Gabriel Boric, al dar inicio al primer consejo de gabinete de su futuro gobierno, que reunió a sus 24 ministros y a todos los partidos y movimientos que sustentarán la base de su administración.

“Nos vamos a encontrar con muchos obstáculos y dificultades”, admitió desde el podio instalado frente a las mesas en que se acomodaron los dirigentes políticos y futuros secretarios de Estado en la Casona Cañaveral, ubicada en el camino a Farellones.

28 de enero 2022/ SANTIAGO La nueva Ministra del interior Izkia Siches llega a la casona cañaveral ubicada en camino a farellones para sostener una reunión de trabajo con el presidente electo Gabriel Boric y sus nuevos compañeros de Gabinete. Foto:JUAN FARIAS / AGENCIAUNO

El hito marca el primer encuentro entre Apruebo Dignidad -la coalición electoral que llevó a Boric a La Moneda- y el bloque del Socialismo Democrático, a quienes el futuro mandatario sumó a su pacto de gobierno para asegurar mayorías parlamentarias. El objetivo del encuentro, según habían informado previamente a los secretarios de Estado, era abordar la estrategia y el plan de gobierno para el primer año.

Entre los asistentes, además de los ministros y timoneles, llamó la atención la presencia de Lucía Dammert, quien asumirá un rol crucial para la próxima administración: jefa de asesores del Segundo Piso de La Moneda.

El cargo, que tendrá un vínculo estratégico con el jefe de gabinete del mandatario electo, Matías Meza-Lopehandía -quien también participó de la cumbre-, se ha convertido en uno de los espacios de mayor influencia sobre el rumbo de los últimos gobiernos.

Durante del mandato del Presidente Sebastián Piñera ese rol lo ha cumplido Cristián Larroulet. Es de los pocos que lo acompaña desde su primer paso por La Moneda, cuando ejerció como titular de la Segpres durante cuatro años. En este segundo mandato, en tanto, lo fichó desde el día uno en el Segundo Piso y a él se le atribuyen muchas de las decisiones de Piñera.

Durante esta administración, de hecho, mucho se ha especulado sobre su poder real en La Moneda. Lo cierto es que participa de todas las bilaterales que sostiene Piñera con los ministros y toma apuntes de cada una de ellas. Larroulet, además, ha sido objeto de críticas desde el propio oficialismo a quien, incluso, lo apodaron en algún momento como “el Presidente en las sombras”. Así, su poder siempre ha estado en la mira, pero lo cierto es que es de los pocos del equipo original que se mantiene en el gobierno.

28 de enero 2022/ SANTIAGO El presidente del partido Comunista Guillermo Teillier llega a la casona cañaveral ubicada en camino a farellones para sostener una reunión de trabajo con el presidente electo Gabriel Boric . Foto:JUAN FARIAS / AGENCIAUNO

En el caso de Dammert, la cientista política ha construido una relación de plena confianza con el frenteamplista. De hecho, quienes conocen de su vínculo, sostienen que ella forma parte del “círculo de hierro” de Boric. La dirigente se sumó a su comando durante la campaña presidencial como una de las coordinadoras del equipo programático. Además, como experta en seguridad, Dammert cumplió un rol clave para la segunda vuelta en la que esa materia se tornó en uno de los principales flancos para el futuro mandatario.

La socióloga, además, ejerció como asesora del Ministerio del Interior en el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Durante el mandato de Mahmud Aleuy y Jorge Burgos, aconsejaba a los otrora ministros en materias de seguridad pública. En 2016, sin embargo, tuvo una polémica salida de la administración tras su vínculo familiar con un exmiembro de la DINA.

Asimismo, a la cumbre también se sumaron otros nombres que acompañarían a Dammert en el Segundo Piso, como el jefe de estrategia Carlos Durán (Convergencia Social) y el académico y líder de Plataforma Socialista, Ernesto Águila.

Sanhueza a Hacienda y Lobos a Segpres

En una van llegaron la mayoría de los ministros a la Casona Cañaveral. Pasadas las 8:10 de la mañana, en el vehículo que partió desde la sede del equipo presidencial en Calle Condell, las titulares de Justicia, Marcela Ríos; de Cultura, Julieta Brodsky; de Trabajo, Jeannete Jara; de Salud Begoña Yarza; y de Bienes Nacionales, Javiera Toro, arribaron hasta la entrada del antiguo refugio de fines de semana de Salvador Allende.

A medida que ingresaban el resto de los secretarios de Estado y los presidentes de partido, también se sumaron al encuentro quienes asumirán en algunas de las subsecretarías del comité político de La Moneda. Primero entró la abogada independiente Macarena Lobos, quien acompañará al ministro de la Segpres, Giorgio Jackson.

Pocos minutos después de que el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, se bajara de su auto, llegó la economista de RD y quien asumirá en la subsecretaría de esa cartera, Claudia Sanhueza. Además, se sumó el futuro subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS) y quien liderará la Subdere, Miguel Crispi (RD). El resto de los cargos se darán a conocer el próximo martes, según informó la propia vocera de gobierno, Camila Vallejo.

Hasta el cierre de esta edición, los presentes en la cumbre se presentaban al resto de los participantes y se esperaba que hicieran un break para almorzar.

“Vamos a hacer una presentación general de lo que queremos que sea nuestro gobierno, el carácter de este gabinete, del trabajo en equipo, de los desafíos que tenemos adelante. Y además el plan de trabajo, el plan de gobierno. Es muy importante este espacio de encuentro, de conocernos, de compenetrarnos mucho más con lo que va a ser esta gran tarea colectiva de fortalecer el camino de las transformaciones sociales”, sostuvo al ingresar Vallejo.

A su llegada, el mandatario electo también entregó unas palabras a la prensa: “(Estoy) muy contento. Estoy muy motivado, esperanzado. Nuestra primera reunión con todo el gabinete completo. Vamos a delinear objetivos estratégicos de nuestro gobierno. Ya lo hemos conversado con los ministros por separado, pero es importante generar el fiato y un espíritu de equipo para que tengamos un gobierno pensando en quienes nos están viendo a través de las cámaras”.