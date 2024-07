Ronda de almuerzos por CAE: ministro Cataldo y subsecretario Orellana aceleran trabajo prelegislativo con Demócratas y PS

“Este proceso de trabajo prelegislativo parte hoy con el Partido Por la Democracia y lo vamos a seguir desarrollando con los demás partidos de la coalición. Vamos a contactarnos con cada uno de ellos para poder ir programando la agenda de trabajo y al mismo tiempo poder ir definiendo la forma en que vamos a ir recogiendo los elementos”.

El lunes 27 de mayo el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, daba inicio así a una ronda de reuniones formales en torno al proyecto de ley que busca modernizar el sistema de financiamiento de la educación superior y, con ello, dejar atrás el Crédito con Aval del Estado (CAE) y su consiguiente condonación, una de las promesas más emblemáticas del gobierno.

Y es que si bien el tema casi siempre es abordado en instancias educativas que comparten personeros de gobierno con diversos actores, lo cierto es que la fijación de septiembre como fecha límite para presentar un proyecto de ley sobre financiamiento le puso la nota de formalidad al asunto, dando paso a la etapa de “trabajo prelegislativo” que anunció Cataldo.

Ese día el secretario de Estado llegó junto al subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, hasta la sede del PPD para reunirse con su directiva y los exministros de Educación Sergio Bitar, Adriana Delpiano y Nicolás Eyzaguirre. También estuvo Francisco Vidal. Y si bien el PPD fue el primero de los partidos en la lista, no ha sido el único y, a 54 días de que llegue septiembre, en las últimas jornadas las citas se han intensificado: si el jueves de la semana pasada fue el turno del Partido Socialista (PS), este lunes ocurrió lo propio con Demócratas.

Ahí, según asistentes a las citas, Demócratas y PS (más los primeros que los segundos) han planteado sus temores en torno a los temas que se discutieron en las semanas previas a la cuenta pública de Gabriel Boric, cuando el tema estuvo sobre la mesa durante varios días. “Había harto prejuicio o ideas equivocadas, como que se iba a condonar a todos, o que es una medida irresponsable, pero cuando empiezas a explicar los bordes, los principios y puedes desarrollar la idea con más tiempo y resolver las dudas, la cosa se va ordenando”, señalan conocedores de las reuniones, quienes añaden que estos acercamientos no son garantía de un éxito legislativo, pero sí que a partir de ellos notan más disponibilidad para entrar a la discusión.

En las instancias, además, los partidos han ido planteando sus ideas y mínimos si es que el Mineduc quiere que esto prospere, como algún tipo de gesto hacia quienes ya saldaron su deuda del CAE, o que se debe tener consideración con quienes están al día en el pago de sus cuotas. “No hemos dicho ‘hagan esto o esto otro, sino más bien cuestiones de criterio”, señalan algunos de los asistentes, quienes añaden que también han intentado traspasar cómo este proyecto podría ser un incentivo para quienes están morosos.

Asimismo, en esas reuniones el Mineduc les ha ido ofreciendo a los partidos un trabajo técnico con representantes de lado y lado para intentar avanzar en los detalles y aspectos que cada tienda quiere ver, y hasta aquí todos lo han aceptado. “Hay apertura de entrar en el debate y no vetarlo a priori”, reseñan las mismas fuentes.

Quizás si una de las citas más esperadas era con el PS, desde donde han salido los principales dardos del oficialismo en torno al CAE: fue la presidenta de esa colectividad, Paulina Vodanovic, la que lanzó los más duros. “Fui y soy crítica de condonar el CAE, porque creo que es un tema que se ha debatido bastante y que no hay recursos suficientes para aquello (...). Esto del ofertón de la condonación del CAE no es posible y creo que solo se hace por motivaciones electorales (...). Populismo es prometer cosas en las que no están los recursos suficientes”, dijo en TVN.

Vodanovic, en todo caso, no estuvo presente en la reunión de la semana pasada en la sede del partido, donde sí estuvieron Camilo Escalona, secretario general; Allan Álvarez, presidente de las Juventudes Sociales, y Fanny Pollarolo, y hasta donde Cataldo y Orellana llegaron acompañados de al menos cuatro asesores.

Por Demócratas, en tanto, la representación corrió por cuenta de los senadores Matías Walker y Ximena Rincón. “En este encuentro abordamos temas importantes para la comunidad educativa. Conversamos sobre la deuda histórica de los profesores, un tema que requiere urgente atención y soluciones concretas, no seguir pateándolo. Además, discutimos sobre la necesidad de aumentar la seguridad en las escuelas. Un tema que nos preocupa y ocupa debido al aumento de la inseguridad tanto dentro como fuera de los recintos educacionales. También le solicitamos información de manera directa del ministro Cataldo sobre los lineamientos del gobierno respecto al proyecto de ley del CAE”, dijo en sus redes sociales la senadora.

De hecho, acorde a conocedores de la instancia, tanto con Demócratas como con el PS, detallan que en ellas se ha podido hablar un poco más de la estructura y la reorganización del sistema de financiamiento, pero que hasta aquí no se han entregado cifras ni el mecanismo de operación. Que por ahora es una introducción al tema, el establecimientos de voluntades y se ha avanzado en conformar equipos de trabajo. También que septiembre sigue siendo el tope, aun cuando esto no significa que pueda haber algo antes.

Presentes en las reuniones coinciden en que en general el análisis es que hay que dejar atrás el CAE, mas no en su condonación. Pero que, como sea, para avanzar hay que alcanzar acuerdos políticos amplios. En tal sentido, el relato de las autoridades del Mineduc es sobre modernizar un sistema de financiamiento que sea más eficiente.

¿Y la oposición? “Uno tiene que partir por la familia, pero sin duda hay que hablar con todos sectores. Ya llegará el momento, porque de hay que hacerlo, hay que hacerlo. Esa es la convicción. Si no lo hacemos el sistema colapsará más pronto que tarde”, cierran entendidos.