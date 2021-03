“Siempre usaba a su padre y a su hermano Presidente”: cinco historias desconocidas de la presunta estafa de Francisco Frei

En menos de dos meses se llevará a cabo el hito más importante del denominado caso Frei. El 19 de mayo de 2021, el Ministerio Público formalizará a Francisco Frei Ruiz-Tagle por siete delitos ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

El ingeniero comercial y exdirector de TVN será imputado por los delitos de apropiación indebida, administración desleal, estafa, uso malicioso de instrumento público y privado, giro doloso de cheques y uso malicioso de certificado de depósitos y vale de prenda falso. Todo esto en perjuicio de su hermano mayor y expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

El caso es investigado por el Ministerio Público desde el 16 de agosto de 2019, cuando Francisco Frei se autodenunció por presuntas irregularidades financieras, a través de la empresa Inversiones Saturno S.A. (de propiedad de la familia Frei Larraechea), para obtener beneficio personal.

En la investigación -que acumula más de cinco tomos, con 12 mil fojas-, el fiscal Francisco Jacir profundiza en el esquema defraudatorio que presuntamente urdió el menor de los Frei Ruiz-Tagle para estafar a su hermano, falsificando su firma y solicitando millonarios créditos para sus negocios personales.

La Tercera PM tuvo acceso al expediente penal del caso en el que se detallan oficios y cuantiosos movimientos bancarios. También figuran declaraciones de ejecutivos de factoring que nunca dudaron de las palabras de Francisco Frei. A continuación, cinco historias desconocidas del caso que remece a la familia del expresidente.

1) “Eran sociedades calificadas y gente intachable”

Todas las declaraciones de los ejecutivos de factoring han desestimado que el expresidente Eduardo Frei supiera de las cuestionadas operaciones de su hermano Francisco.

El 22 de septiembre de 2020, la subcomisario de la Bridec Perla Ladrón De Guevara envió un correo a Daniela Platz, ejecutiva de negocios de MasAval S.A.G.R. La funcionaria de la PDI le consultó si el expresidente Eduardo Frei participó en las negociaciones que sostuvo su hermano Francisco para acceder a millonarios créditos. La ejecutiva le contestó: “No, nunca. Nunca tuvimos conversación en persona ni vía emails con Eduardo. Cuando pedimos el aval de Inversiones Saturno, dimos por hecho que Francisco lo había conversado con su hermano Eduardo”.

En su declaración ante la PDI, María Teresa Quappe, ejecutiva de Finameris, explicó que “nada nos hizo dudar de la empresa Inversiones Saturno ni de su representante legal, ya que tanto Francisco Frei Ruiz-Tagle como su hermano Eduardo son connotados personajes públicos, que a esa fecha tenían antecedentes intachables. A eso, hay que agregarle un muy buen comportamiento de pago que duró dos años”.

El 4 de enero del 2021, la abogada asistente de Jacir, Eugenia Duffau, tomó declaración -vía Zoom- a Marcelo Tiara, gerente general de Moonk Factoring. En la entrevista, el ejecutivo sostuvo que “Francisco siempre andaba con el discurso de su familia y su apellido. Hablaba de su padre y su hermano, decía que ellos, como familia, no podían tener ninguna falta. Siempre usaba a la familia Frei, su padre y hermano presidente, decía que no podía tener problemas financieros por la honra de la familia”.

Un día después, Jorge Radigán gerente comercial de Omega Factoring, añadió que “actualmente existe información respecto del cliente Almadena y de Saturno que es totalmente distinta a la que existía a la fecha de las operaciones. Para entonces, tanto cliente como deudor, y las personas detrás de ambas sociedades, eran sociedades calificadas y gente intachable”.

2) Los informes médicos

Un asunto clave a dilucidar por el fiscal Francisco Jacir es si otros miembros de la familia Frei Parada tuvieron o no participación en los delitos que confesó Francisco Frei. Su trabajo se ha concentrado en aclarar cuál fue el rol de Nicolás Frei, quien se desempeñó como subgerente general de Almadena. El sobrino del expresidente no sólo se involucró en la empresa, sino que también en una millonaria hipoteca sobre terrenos de propiedad de la familia Frei Larraechea en Lo Barnechea.

Todo comienza el 30 de junio de 2015, cuando Inversiones Saturno autorizó la primera hipoteca a Tanner Servicios Financieros. A dicha junta de accionistas comparecieron Alberto Coddou Claramunt, en representación de Eduardo Frei, y Álvaro Santa Cruz Goecke, en representación de Marta Larraechea. Sin embargo, en el acta de dicha junta no constan los poderes de representación, y dos años después ocurrió algo similar. El 12 de octubre de 2017, el directorio constituyó una nueva hipoteca. En esa oportunidad asistieron Alberto Coddou, en representación de Eduardo Frei y Nicolás Frei Parada en representación de Marta Larraechea.

Hoy, tanto Santa Cruz como Coddou están fallecidos. El primero murió el 17 de enero de 2016 a la edad de 77 años y el segundo, el 9 de agosto de 2020 con 81 años. Ambos sufrían graves enfermedades, cuya evolución los mantuvo convalecientes hasta los últimos días de vida. Por lo mismo, los querellantes creen que Francisco Frei falsificó las firmas de ambos directores debido a que no estaban en condiciones de asistir a dichas juntas y la defensa de Nicolás Frei ha asegurado que él es una víctima más de su padre.

El 4 de noviembre de 2020, el fiscal Jacir solicitó a la Clínica Alemana la ficha médica de Santa Cruz y el 17 de diciembre el recinto respondió a la petición. Se trata de un documento que cuenta con 663 páginas, en el que se detalla que exdirector de Saturno sufría un cáncer pulmonar y 15 días antes de la supuesta junta en la que se autorizó la primera hipoteca, asistió a un control médico que da cuenta de su delicado estado de salud. El 2 de julio de 2015 fue atendido por el oncólogo Weinreich Vogel, quien constató que el paciente sufría complicaciones para respirar.

En tanto, el 5 de septiembre la neuróloga Verónica Olavarría constató el deterioro cognitivo de Alberto Coddou, quien padecía de alteraciones a la memoria. A la consulta acudió en silla de ruedas y acompañado de una de sus hijas.

3) El misterio de la contabilidad de Francisco Frei

En dos ocasiones, la liquidadora Loreto Ried ha solicitado al fiscal a cargo de la investigación penal una serie de documentos, pero sus esfuerzos han sido infructuosos. La abogada de la quiebra de Almadena y también la liquidación de Francisco Frei como persona natural ha solicitado abiertamente los balances contables sin tener éxito.

El 29 de agosto de 2019, personal de la Policía de Investigaciones allanó las oficinas de Almadena, ubicadas en Moneda 812, oficina 705, comuna de Santiago. Entre la documentación incautada la liquidadora cree que pudo estar la contabilidad de la empresa y la de su gerente general.

“Con la finalidad de tener claridad respecto de la documentación que la deudora concursal mantenía, y para el caso de que el Ministerio Público tenga en su poder archivos pertenecientes a la deudora, le solicito me señale en forma detallada la documentación en cuestión, así como la forma en que puedo proceder a realizar la diligencia de incautación”, consignó el oficio enviado al fiscal Jacir.

Anteriormente, la liquidadora ofició a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, y le informaron que dicha documentación no se encontraba en su poder. “Dichos oficios fueron tramitados vía interconexión en forma directa por el tribunal que conoce del procedimiento concursal, sin que a la fecha se haya tenido respuesta al respecto”, explicó Ried.

Posteriormente, el abogado Cristóbal Viñes, representante de Francisco Frei, se comunicó con la liquidadora y le aseguró que él le entregaría “la documentación contable no financiera”.

4) Nicolás Frei: “El negocio sigue bastante bien y con nuevos clientes”

En el marco de la investigación, el 6 de enero de 2021, el fiscal Francisco Jacir envió un oficio al subcomisario de órdenes judiciales de la PDI para que cite en calidad de imputado a Nicolás Frei Parada, quien se desempeñó como subgerente general de Almadena. En el escrito, el persecutor le pidió al funcionario que la declaración sea vía Zoom, debido a la situación sanitaria, el día 25 de enero de 2021, a las 15 horas. Posteriormente, sus abogados -Diego Mesen y Nicolás Garrido, socio y asociado respectivamente de Moraga & Cía.- solicitaron reprogramar la audiencia, ya que solicitó revisar los antecedentes del la carpeta y -según su defensa- estos no estaban a esa fecha disponibles en forma completa

Entre las consultas que deberá responder Nicolás Frei ante la fiscalía figura el porqué mostró a Almadena ante sus acreedores como una empresa estable y con mejoras en sus procesos de producción hasta cinco meses antes de que fuese declarada en quiebra. A modo de ejemplo, Francisca Vargas, líder de Riesgo de Cumplo, declaró que en mayo de 2019, Nicolás Frei envió un correo electrónico a un ejecutivo de la plataforma, explicando que estaban en un proceso de certificación para sus máquinas de envasado y que solo les faltaba que llegasen los papeles físicos desde Alemania, que con ello aumentarían sus clientes e ingresos.

“En relación a los warrants, el negocio sigue bastante bien y con bastantes clientes nuevos en carpeta que estamos cerca de cerrar. Los resultados al año 2018 son muy buenos y bajó en forma considerable nuestro endeudamiento financiero”, explicó Nicolás Frei en un correo electrónico que Cumplo entregó a la fiscalía.

En el mismo correo, Nicolás Frei explicó que “seguiremos avanzando en nuevas certificaciones que son necesarias para poder hacer marcas propias para Lider (Walmart), pero para esto es necesario llevar un tiempo con la certificación que obtuvimos recientemente, seguir con el registro de información para que en un plazo de unos seis meses podamos volver a certificarnos con otra norma más avanzada y así poder lograr un nuevo aumento de nuestra producción mensual con la creación de nuevos turnos, lo que es perfectamente posible”.

“Lo que ocurre actualmente es que los supermercados por medio de sus marcas propias, pueden comprar a un número reducido de clientes que cuentan con certificación y en un precio muy alto. Nosotros al obtener la nuestra, se amplía la gama de proveedores y a mejor precio”, sostuvo.

5) $ 100 millones para cada uno

En mayo de 2017, Manuel Riquelme, director comercial de Dominus Capital -empresa de consultoría económica- se contactó con Vittorio Arrigoni para ofrecer a Garko SpA -factoring del grupo Arrigoni- para entregar financiamiento directo a Francisco Frei y Marta Parada, su cónyuge, por un monto de $100.000 a cada uno, para el giro de las compañías que representaba: Almadena e Inversiones Saturno.

En su declaración vía correo electrónico -ante la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana-, Arrigoni explicó que “quiero destacar que siempre se hizo alusión a la condición de figura pública de Francisco Frei y de su entorno, entre quienes se encuentran personas de gran influencia política y económica, a modo de entregar una muestra más de seriedad y garantía de pago de sus obligaciones”.

“Tomamos conocimiento del engaño del querellado a mediados de 2019 a través de la prensa”, añadió. También dijo que en la investigación, Francisco Frei reconoció que ejecutó una serie de actos con el objeto de obtener créditos a favor de las empresas que administraba y que dichos actos no fueron registrados en la contabilidad de la empresa, por lo que sus estados financieros no reflejaban el verdadero endeudamiento de las mismas. Por lo mismo, estos movimientos contables no eran conocidos por la auditora externa de Almadena, PwC ni por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

“Todo ello da cuenta de que cada una de las garantías y antecedentes financieros que se nos ofrecieron como caución y para seguridad nuestra eran falsos y tenían por objetivo obtener la entrega patrimonial a favor de Francisco Frei y sus empresas, puesto que no existían en la realidad, o bien, se basaba en antecedentes alterados por el propio querellado, todo lo cual da cuenta de la manipulación de la realidad financiera de Almadena y de su propio patrimonio a fin de lograr de nuestra parte una disposición patrimonial bastante cuantiosa”, explicó Arrigoni, añadiendo que el perjuicio causado a Garko SpA asciende a $ 981.063.695.