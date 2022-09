Tras votación de Piñera, ¿qué pasa con José Antonio Kast?

Las últimas veces que el expresidente Sebastián Piñera había realizado declaraciones públicas desde que dejó la banda presidencial el 11 de marzo, las había hecho todas por escrito. La primera, un mensaje que publicó el 13 de junio en su cuenta de Twitter, en el que hizo una defensa al proyecto de ley que crea un Estatuto de Protección de Policías. La segunda, cuando el 20 de junio comunicó su decisión de no asistir al acto de cierre de la Convención Constitucional.

Hoy, por primera vez desde el cambio de mando, se dirigió al país a través de una breve declaración a la prensa luego de emitir su voto junto a su esposa Cecilia Morel y uno de sus nietos en el colegio San Francisco del Alba. “Nosotros tenemos un compromiso por una nueva y buena Constitución, y ese compromiso lo vamos a cumplir”, aseguró.

Su silencio por estos meses no ha sido el único. El excandidato presidencial José Antonio Kast, aunque activo en redes sociales, ha estado alejado de la prensa y la exposición pública. ¿La razón? Según transmiten en su círculo, dar un paso atrás para que el apoyo del Rechazo sea por parte de un grupo transversal mucho más amplio que el 44% de electores que votaron por el candidato republicano.

Sus declaraciones están por definirse hoy, toda vez que la idea es mantener la posición bajo perfil del excandidato hasta por lo menos la entrega de los resultados. Por eso es que en su equipo optaron por que su votación en el colegio María Ana Mogas de la comuna de Paine -que será durante la tarde de hoy- sea sin un punto de prensa convocado. Antes de eso estará almorzando junto a su familia como ya es tradición, dicen desde su círculo.

Luego de su votación, Kast se dirigirá hasta su oficina, ubicada en el barrio Presidente Errázuriz de la comuna de Las Condes. Ahí verá los resultados con su equipo más cercano: el abogado Cristián Valenzuela, la jefa de prensa Carolina Araya, el director ejecutivo de Acción Republicana, Sebastián Figueroa, entre otros personeros. Si estará acompañado de miembros de su partido como el presidente Rojo Edwards no está claro, sobre todo porque la oficina del ex candidato se encuentra -aunque en el mismo terreno- en una casa distinta a la de la sede del partido.

Desde su círculo transmiten que Kast estaría confiado con un holgado triunfo del Rechazo. En eso había estado trabajando en los últimos meses: viajando a regiones y juntándose con militantes del partido para hablar del fracaso del proceso constituyente. Hace dos semanas estuvo en la Araucanía y esta última viajó a Iquique.

La única aparición pública organizada por parte de su equipo fue el 19 de julio, cuando el líder republicano apareció en la Contraloría General de la República junto a miembros de su partido para denunciar intervencionismo electoral por parte del gobierno. Tras eso, volvió a su silencio.

19 de Julio de 2022/ SANTIAGO José Antonio Kast, junto al jefe de bancada Cristóbal Urruticohechea, y la subjefa Chiaria Barchiesi, además de diputados Republicanos, presentan denuncia por intervención electoral de cara al plebiscito. FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO

El jueves, cerca de las 20.00 horas, el republicano reapareció en la ceremonia de titulación de la Academia Republicana. En esa instancia, la cual fue de carácter privado, realizó un discurso asegurando que este domingo, habría una segunda oportunidad: “Me he leído un par de veces el borrador y me cuesta entenderlo”. (...) la ideología nos derrotó 80-20 hace un año y medio. Estábamos por el piso, luego tuvimos elecciones de convencionales, alcaldes, (…) donde también nos fue mal, pero nos dimos cuenta de que, dentro de los convencionales había valientes o ¿valientas? (ríe), que nos develaron lo que estaba ocurriendo dentro (…) Hoy tenemos una segunda oportunidad este domingo, cualquiera que no esté inscrito como apoderado, le pido que se inscriba ahora o si conoce a alguien, que lo invite”.