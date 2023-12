La recta final: todo lo que está en juego en el cierre del torneo

Hora de definiciones en el Campeonato Nacional 2023. Luego de un interrumpido desarrollo de la competencia, llegó la penúltima fecha con interesantes pugnas, arriba y abajo. Son objetivos tan distintos como relevantes: el título, la clasificación a las copas y la permanencia. El siguiente es el repaso de todo lo que se juega en unos días que pueden marcar el devenir de la Primera División.

El descenso

Curicó Unido es el primer descendido para el torneo de la B de 2024. Aquello se determinó tras la agónica derrota con Magallanes de la fecha anterior, sumado al empate de Copiapó con Ñublense. Este sábado se puede dilucidar al acompañante de los torteros en la segunda categoría del fútbol local de la temporada que viene.

La Academia esta penúltima, a cuatro unidades de los copiapinos, con seis por disputar. Ambos juegan en simultáneo y como visitante, ante Audax Italiano y Universidad Católica, respectivamente.

El panorama es tan claro como radical para el Manojito de Claveles: si pierde en La Florida, se va directo al Ascenso. Si empata, necesita que Copiapó caiga con la UC para estirar la definición una semana más. Si Magallanes gana, igualmente podría descender este sábado, si Copiapó supera a los cruzados y O’Higgins, que juega por la noche, saca un punto ante Everton. Es muy remota la chance de que los de Rancagua estén en peligro. El elenco que dirige el Vasco Azconzábal requiere de una unidad más para zafar de todo riesgo.

Magallanes ganó y decretó el descenso de Curicó. FOTO: AGENCIAUNO

Las copas

Los cupos para los torneos internacionales indican que del cuarto al séptimo de la tabla de posiciones van a la Copa Sudamericana (hoy son Everton, Coquimbo Unido, Palestino y Unión La Calera). Sin embargo, esto se puede alterar por el factor Copa Chile. El campeón va a la Libertadores, sin embargo el eventual descenso de Magallanes cambiaría la distribución de las plazas.

En el caso de ganar el certamen (la final es el 13 de diciembre, en Iquique), la Academia no podría disputar la Copa compitiendo en la B. Por lo mismo, Colo Colo tendría ese cupo y como está dentro de los tres primeros de la liga, corre la lista (se da el mismo escenario si el Cacique gana la Copa Chile). Eso quiere decir que el cuarto del torneo entraría a la Libertadores y hasta el octavo pasaría a la Sudamericana.

Esta maraña le da una chance más a las universidades. La UC aparece octava con 38 puntos, igual que La Calera, que enfrenta a Coquimbo. Por lo mismo, la Franja requiere de una victoria sobre Copiapó, pensando que en la última fecha debe visitar a los cementeros, en un duelo directo. A una unidad de la zona de clasificación está la U, que visita a Cobresal. Ante la opción de abrirse un cupo vía Campeonato Nacional, Audax y Ñublense también se ilusionan.

Los jugosos premios en dinero que entrega la Conmebol son un factor a considerar. Por ingresar en la primera fase, que se juega a partido único, son US$ 225.000 al local y US$ 250 mil al visitante. De entrar en los grupos, se garantizan US$ 900 mil.

El título

De los tres aspirantes a la corona, el único que depende de sí para ser campeón es Cobresal. Lleva dos puntos de ventaja sobre Colo Colo y Huachipato. De hecho, el equipo que dirige Gustavo Huerta tiene la opción de asegurar el título este domingo, si se dan los resultados. Para esto, necesita vencer a la U, y que albos y acereros no ganen sus encuentros, a Unión Española y Huachipato, respectivamente. Con una jornada restante, los albinaranjas serían inalcanzables. Por cierto, Cobresal ya amarró su cupo para la Libertadores 2024 la semana pasada, con la derrota de Palestino ante Everton.

Huachipato, Colo Colo y Cobresal mantienen chances de consagrarse con el título. Fotos. Agencia Uno.

¿Pueden quedar los tres igualados en puntaje al cabo de esta fecha? Sí. En el caso de que Cobresal empate y que Colo Colo y Huachipato ganen, los tres quedarían con 54 puntos. Cabe recordar que si dos elencos quedan empatados en la cima al cabo de las 30 fechas, el título se definirá en una final única, en cancha neutral, según establece el Artículo 83° de las Bases del Campeonato. Si son más de dos, el primer criterio de definición es la diferencia de goles.

Hay una gran diferencia entre ir directo a la fase grupal de la Libertadores o entrar en la ronda preliminar, desde lo económico. Cada equipo que entre en la fase grupal recibirá un bono de US$ 3 millones, a lo que se sumará US$ 300 mil por partido ganado. Los elencos chilenos ingresan en la fase 2 del torneo, que otorga un premio de US$ 500 mil.