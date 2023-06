¿Cómo saber si mi auto está homologado para circular en Chile?

Hace unas semanas, comenzó a circular en redes sociales un pequeño auto eléctrico para dos personas, al que varios llamaron erróneamente “el auto del millón de pesos”, pues lo confundían con el Chang Li S1-Pro que se comercializa vía Alibaba.

El tema alcanzó niveles tan altos que incluso desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) comentaron la situación, señalando que ese modelo no estaba homologado en el país y que no podía circular por las calles nacionales. Por ende, si era fiscalizado por Carabineros, podían retener el vehículo.

Pero, ¿qué significa que un auto se encuentre homologado? Básicamente es el permiso que obtienen los vehículos para circular en el país tras pasar una prueba en el Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV). Ese examen “consiste en un análisis técnico a vehículos motorizados, cuyos modelos pretenden comercializarse en el país. Dicho análisis permite verificar que cumpla todas las exigencias normativas vigentes: emisiones, dimensionales, funcionales y con especial énfasis en las medidas de seguridad con las que cuenta, dependiendo de su categoría. Gracias a ello, por ejemplo, se logra asegurar que un modelo que vaya a circular cumpla con aspectos claves, que van desde el sistema de frenado hasta el uso de tecnologías de estabilización. Y también con elementos que parecen más básicos, como la iluminación, entre otros”, indican en el MTT.

Ese proceso lo deben realizar todos los nuevos vehículos que entran al país, a lo que se suman también las nuevas motorizaciones que se van sumando de los modelos ya a la venta.

Para conocer los vehículos que se encuentran homologados en Chile (autos y motocicletas), hasta ahora se podía hacer a través de la página del 3CV, pero en un recorrido algo engorroso que terminaba en un archivo excel. Sin duda, un camino poco intuitivo.

Ahora esa búsqueda será mucho más sencilla y simple para todas las personas, pues tal como señaló el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y como parte del plan Calles Protegidas, se creó un banner directo en el www.mtt.gob.cl. que permite acceder a la base de datos de vehículos certificados por el 3CV del MTT con el objetivo de conocer si cuenta con la homologación respectiva.

“Esta nueva herramienta tiene que ver con que las personas no sólo necesitan sentirse protegidas en la calle. Sino que también cuando compran un vehículo y proteger su inversión. Todo vehículo nuevo que se vende en Chile debe tener una homologación para circular. ¿Qué es esto? Es la acreditación de que el vehículo cumple con las normas exigidas en nuestro país y por lo tanto es seguro para las personas. Por eso hemos habilitado en la web del MTT un mini sitio donde los usuarios pueden conocer qué es la homologación y su importancia. Tendrán acceso a una base de datos con el listado de vehículos homologados en Chile”, dijo el ministro Juan Carlos Muñoz.

Respecto de los vehículos que circulan sin la certificación, el ministro agregó que “vamos a ser muy claros: en Chile ningún vehículo puede ser comercializado si no cuenta con la homologación que sólo entrega el 3CV del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Comprar un vehículo que no está certificado es un riesgo para los propios conductores y los demás usuarios de las vías, porque ese vehículo no cuenta con ninguna documentación que acredite que cumple con los requisitos técnicos y de seguridad que se exigen, por eso caen en la ilegalidad y al momento de ser fiscalizados son retirados de circulación”.

Los vehículos homologados en 2023

El 3CV es una entidad ejemplo en la región. Según ejecutivos de distintas marcas de autos que se comercializan en Chile, el proceso es bastante rápido y no supera los tres o cuatro meses para conseguir la certificación, a diferencia de lo que ocurre en otros países, como Argentina por ejemplo, donde el mismo proceso puede llegar a los 9 o 10 meses.

El correcto funcionamiento se traduce en cifras. Según precisó el MTT, “en lo que va del presente año (el 3CV) ha homologado a la fecha 512 tipos de vehículos, lo que representa el 80% de lo certificado en todo 2022. De estos, 246 corresponden a vehículos livianos, 227 a vehículos medianos, y 39 a motocicletas”.

De no cumplir con la normativa, el 3CV no autoriza la circulación de esos vehículos. Entre las principales causas que permiten la aprobación están el no acredita que cumple las normas para elementos de seguridad obligatorios, instalación eléctrica defectuosa y no cumplir con la normativa de certificación de luces que aplica en Chile.

Ahora, no confundir el certificado de homologación con el certificado de revisión técnica. Según explica el MTT, “al momento de la compra de un vehículo nuevo, el comprador recibe un certificado de homologación que sustituye a la revisión técnica por un periodo de 2 a 3 años. Vencido ese tiempo, se deben realizar las revisiones técnicas periódicas del vehículo para obtener un certificado de revisión técnica”.

En cuanto a modelos que circulan en el país, pero que no aparecen en el listado del mini sitio que estrenó el MTT, como por ejemplo los Tesla, Pagani y Lamborghini que se pueden apreciar en las calles nacionales, desde la Asocaciación Nacional Automotriz de Chile (Anac) precisaron que “los modelos de esas marcas son importaciones directas y, por ende, realizan una homologación individual, las homologaciones del listado del 3CV son para poder vender y tener los CHI para un grupo de modelos. Vale decir, esa homologación individual se la queda el individuo que trajo el vehículo directamente. Por eso no está en el listado. Ahora, sin esa homologación individual, los vehículos no podrían circular y no podrían obtener el permiso de circulación”.