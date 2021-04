Mercedes-AMG GLC 43 Coupé: una nueva mezcla de versatilidad y deportividad

El interés de los usuarios por los SUV motivó a los fabricantes a expandir la oferta en este segmento. Mercedes-Benz aprovechó esta oportunidad para diversificar sus alternativas, tanto por tamaño como por dinámica, generando el modelo necesario para las distintas necesidades.

El GLC es uno de estos modelos beneficiados por los nuevos tiempos. Sucesor del GLK hace un par de años, en las últimas semanas renovó tanto la versión tradicional (GLC) como su variante más juvenil y deportiva, el GLC Coupé, modelo que arriba firmada por la división AMG, lo que nos asegura emociones y sensaciones más extremas, pese a ir en un formato familiar.

Por unos días estuvimos al mando de este nuevo Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé (un nombre larguísimo), la opción “de entrada” de este radical SUV mediano en nuestro país -también se ofrece GLC 63 S 4MATIC- y pudimos comprobar la promesa de la marca de entregar la fiereza de un deportivo con versatilidad y suavidad de un familiar. Ideal para personas que buscan un “extra” en un formato cada vez más homogéneo.

Desde el exterior vamos viendo lo que propone. Alejado de los estilos más señoriales que hace años caracterizaba a la marca, en este caso nos encontramos con un modelo con alta personalidad, donde destaca como ajuste en esta actualización la parrilla Panamericana con barras verticales de color negro y el emblema de la estrella solitaria en el centro acompañado por grandes tomas de aire, mientras en los costados apreciamos grupos ópticos con tecnología LED High Performance.

Por el costado, se aprecian las nuevas llantas AMG de 20″ de color negro con cinco radios dobles, las pisaderas de estilo más deportivo que sirven de base a una línea de cintura ascendente que va acercándose a la pronunciada caída del techo que simboliza a estos “SUV coupés” (pese a que no sean los clásicos de dos puertas) hasta encontrarse en un punto al finalizar la zaga.

En la zona posterior vemos una imagen robusta, donde resalta el nuevo diseño del parachoques y el sistema de escape AMG con doble salida ubicado en el difusor. Y como detalle, un pequeño spoiler que marca diferencia con su hermano GLC, además de la ya mencionada caída del techo.

En el interior, la calidad inconfundible de Mercedes-AMG que le permite ser uno de los mejores ejemplares de la gama alta y que mezcla con una imagen más juvenil con el volante achatado, el indicador sobre el aro del volante que nos permite saber donde apuntan los neumáticos, a lo que se suman butacas con gran sujeción que nos entregan una enorme comodidad y firmeza.

Un punto positivo es que los asientos, al no ser de cuero, (es un símil de cuero negro con microfibra) impiden que en días de calor estén muy calientes si el vehículo queda bajo el sol o que se peguen las piernas. Y para los que disfrutan de chiches especiales, también se puede escoger entre 64 colores para la iluminación interior.

En las plazas traseras, a pesar del menor espacio para la cabeza por el formato Coupé, la verdad es que no complica a personas de estatura media. Lo único que sí baja esa comodidad para el que vaya en el asiento central de la banqueta trasera es el tunel de la transmisión algo elevado, lo que limita un poco el espacio para las piernas.

Respecto de la tecnología, si bien no cuenta con la enorme pantalla digital que cubre todo el panel (como en el GLE AMG), sí dispone de una pantalla táctil de alta definición de 10,25″ que incorpora el sistema multimedia MBUX, el “asistente” que al decir las palabras “Hey Mercedes” nos ayuda con diversos pedidos, tanto de confort como de conectividad.

Enlazable a los sistemas operativos de Apple CarPlay y Android Auto -solo con puerto uSB tipo C- para modificar lo que vemos en la pantalla también está la alternativa vía una especie de mousepad (Trackpad), que está sobre el apoyabrazos y es muy sencillo de utilizar.

La información que vemos a través del tablero, por su parte, también nos resulta más que suficiente y sencilla de leer. Es una pantalla completamente digital (12,3′'), con gráficos muy claros y con datos que podemos ir seleccionando a nuestro gusto, todo manejable desde mandos en el volante, desde la música a ajustes dinámicos.

Un andar envidiable

El actualizado Mercedes-AMG GLC 43 Coupé es muy lindo, tiene varias modificaciones, pero lo verdaderamente importante es apreciar cómo se comporta en la calle. Ahí su andar es de ligas mayores y te vas a demorar más en decir su nombre completo que en llegar a los 50 km/h.

La división AMG le entrega un motor V6 Biturbo de 3.0 litros que desarrolla 390 Hp y un par de 520 Nm, asociado a una caja AMG Speedshift de nueve velocidades. Con estas cifras, este Mercedes-AMG, cuyo precio es de $US 89.900 (unos $ 64 millones), no tiene complejos para pararse frente a un Porsche Macan GTS 2.0 biturbo de 380 Hp y 520 Nm (US$ 99.000, unos $ 70 millones) o un BMW X3 M40i 3.0 con 360 Hp y 500 Nm, que en Chile se vende a $ 59.200.000.

Y cuando hablamos de envidiable no solo nos referimos a la deportividad. Para el día a día, este Mercedes-AMG GLC Coupé también es sinónimo de confort, con un gran trabajo de aislación, con el nulo traspaso de las imperfecciones del camino al interior y con la gran respuesta que tiene desde cero. Además, como es un vehículo de dimensiones más compactas que su hermano mayor, el Mercedes-AMG GLC 53 Coupé (4.961 mm de largo vs. los 4.729 mm que esta unidad de prueba), le permite desenvolverse con más facilidad en la ciudad y por espacios más estrechos, todo reforzado por la agilidad y elasticidad que le da el motor. Además, encontramos un correcto acople con la transmisión, con pasos de marcha progresivos, los cuales podemos ir adaptando a nuestro manejo al usar los mandos secuenciales tras el volante.

Ahora, si queremos cambiar un poco el estilo y volverlo un poco más agresivo, tenemos varios ajustes posibles, comenzando por el sonido del escape, que mediante un botón podemos hacerlo más ronco.

Pero eso que puede ser un simple detalle, para muchos es el detalle que nos hace entrar a esta sensación de poder que encontramos cuando lo exigimos un poco más a fondo.

En este punto, las opciones que nos deja escoger son varias. Así, podemos pasar desde el modo Comfort, a especificaciones para terrenos más resbaladizos y para modos más deportivos (Sport, Sport+ o Individual).

Dependiendo del que escojamos, variará la configuración del motor, se modificará la transmisión, además de hacer más o menos rígida la suspensión, lo mismo que la dirección. Son variaciones que a veces pueden ser sutiles (de Comfort a Sport), pero que ya se sienten bastante más en Sport+, donde el acelerador se vuelve más sensible, donde el rango de revoluciones corta en el límite y donde la suspensión es mucho más rígida.

Pero, independiente del modo de manejo, un aspecto que sentimos al volante es la confianza que nos entrega, el tacto que transmite en todo minuto, el aplomo que luce en distintas condiciones, siempre conscientes de que estamos en un SUV y no en un deportivo que va con el centro de gravedad más cerca del piso.

También nos ayuda bastante en esta sensación de firmeza el sistema de tracción 4Matic, que según la marca divide la entrega del torque 31% al eje delantero y 69% atrás. Con esto, sabemos que estamos siempre traccionando, que no perdemos fuerza y con el que no experimentamos movimientos como sobre o subvirajes (no entramos en curvas a velocidades que superan lo permitido), y tampoco sentimos grandes balanceos de la carrocería, lo que habla de lo bien construido de este SUV, que prioriza la comodidad, pero que deja para el momento adecuado la inyección de adrenalina que asegura la sigla AMG.