Mercedes-AMG GLE 53 Coupé: inyección de adrenalina en un traje juvenil

Uno de los últimos estrenos del año anterior corrió por cuenta de Mercedes-Benz. La firma alemana cerró la temporada con el destape del GLE Coupé, modelo que en su segunda generación arribó con un verdadero caramelo para los más amantes de la deportividad.

Se trata del Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé, la versión tope de gama con que arribó este vehículo que mezcla la funcionalidad de un SUV con la adrenalina que genera un producto timbrado por la división deportiva de la casa alemana.

Lo de coupé, concepto estilístico que se ahora se le entrega a todos los modelos que exhiban una caída abrupta en el pilar C -antes ese apellido lo recibían los sedanes de dos puertas- es lo que sirve de ropaje para distiguir a este vehículo. Sin embargo, una serie de detalles delatan su alma bravía, como la rejilla delantera específica y en el centro de la máscara el símbolo de la estrella envuelta en un anillo doble.

A esto se suman grupos ópticos angulosos con tecnología led, nervaduras en el capot, marcados pasos de rueda que cubren neumáticos con llantas de aleación de 21′' con el sello AMG, dejando para la zaga un faldón prominente que acentúa la anchura del vehículo y la doble salida doble cromada que termina por cerrar una imagen más deportiva.

En el interior, hablar de la calidad y terminaciones sería perder el tiempo. Mercedes-Benz tiene un estándar altísimo y en este caso no es la excepción, eso sí, se refuerza la deportividad con emblemas AMG en diversas zonas del habitáculo, sumado a un volante específico de tres rayos.

En la parte posterior, hay buen espacio para los ocupantes y no se sufre con la caída del techo como en modelos de silueta similar.

El maletero, por su parte, es enorme. Tiene capacidad para 630 litros y por el tipo de apertura del portalón, es muy sencillo guardar objetos grandes. Eso sí, como es tan grande la tapa del maletero y puede golpear en algún techo, tiene un botón que permite frenar el movimiento y así no sufrir golpes. De paso, le permite a las personas que no son tan altas no quedar incómodos a la hora de cerrarlo.

En cuanto a tecnología, este es otro de los aspectos sobresalientes. Dotado con dos pantallas de 12,3′', a ratos nos hace sentir más en una nave espacial con tanta información, a lo que se agrega el sistema de mandos que se controlan por voz y que basta con decir “Hey Mercedes” para que un asistente nos pregunte en que nos ayuda.

De todas maneras, el exceso de información a veces requiere de un tiempo para acostumbrarse, son muchas las posibilidades y personalizaciones. Pero es lo que busca la marca, entregar la opción de sentirse a gusto a cualquier conductor. Y eso se logra con creces (aunque uno se demore al comienzo).

Alta dosis de adrenalina

Tecnología, calidad, equipamiento, seguridad. En todos esos puntos Mercedes-Benz es sinónimo de excelencia y sorprendería si es que algo faltara o no funcionara de manera simple e intuitiva. Pero lo que agrega en esta versión es algo que pocos pueden alcanzar: emoción en un formato más pensado para la familia.

Es lo que asegura y promete la sigla AMG. Y no defrauda, tal como vimos hace unos meses con el Mercedes-AMG A45 S, precisamente uno de los candidatos a Mejor Deportivo en el premio Los Mejores 2021.

En comparación con su hermano GLE Coupé, varía un poco las dimensiones. Tiene 4.961 mm de largo (+22 mm) mantiene los 2.157 mm de ancho y de alto alcanza los 1.720 mm (-10 mm). Con esto, logra un centro de gravedad más bajo, lo que deriva en más seguridad.

Bajo el capot está la otra gran diferencia. Se mueve por un motor V6 de 3.0 litros twin turbo que desarrolla 435 Hp, junto a un poderoso torque de 520 Nm, asociado a una caja automática AMG de nueve relaciones que envía la fuerza a los dos ejes (tracción 4Matic+). Con esto, a pesar del tamaño, logra pasar de 0 a 100 km/h en apenas 5,3 segundos.

Pero más allá de la velocidad y aceleración, lo distinto que genera el Mercedes-AMG GLE 53 Coupé respecto de otros SUV es la seguridad que traspasa al volante y la comodidad de viaje independiente de la exigencia a la que sometamos el vehículo.

Sobre unos asientos envolventes, apenas aceleramos encontramos respuesta y un sonido más ronco que sirve de prólogo para el vértigo que está por venir. Pero a diferencia de otros modelos, en este caso tenemos el apoyo de un pequeño motor eléctrico (EQ Boost) que entrega 22 Hp y 250 Nm, el que apoya al motor de partida. Un pequeño apoyo de electrificación, que parece imperceptible, pero que ayuda a tener salidas más inmediatas evitando el lag que ofrecen buena parte de motorizaciones turbo.

Luego el viaje es todo placer. Gracias al sistema de suspensión neumática (AMG RIDE CONTROL+) que incorpora en esta versión la función de reducción del balanceo (AMG ACTIVE RIDE CONTROL), los desplazamientos son extremadamente estables, sin traspasos de imperfecciones al habitáculo ni movimientos de carrocería que provoquen complicaciones en las curvas.

La entrega de potencia va de la mano con lo que vayamos solicitando. Si queremos un paseo por las nubes, lo tendremos sin problema. Ahora, si deseamos algo más de emoción, sorprende la progresión y el trabajo veloz de la caja AMG de nueve marchas. Y como cuenta con levas al volante, también tenemos la posibilidad de ir empujando marchas, aunque el desarrollo, incluyendo desaceleraciones repentinas y recuperaciones, está tan bien logrado que ni siquiera se hace necesario.

La dirección es otro aspecto para resaltar. Enorme tacto al volante, siempre entregando precisión en los movimientos y con la rigidez necesaria que exige un deportivo, independiente de que estemos sobre un formato más familiar. Lo mismo con el sistema de frenado, siempre entregando la respuesta necesaria.

En consecuencia, un vehículo con la imagen y versatilidad de un familiar más juvenil, pero que basta apretarlo un poco para que salga su alma más salvaje. Y todo en un ambiente de vanguardia tecnológica que eleva, como suele hacerlo Mercedes-Benz, el estándar del segmento.