SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    RAM Dakota 2026: la nueva fórmula de un ícono de las camionetas

    Desde Belo Horizonte, Brasil. RAM regresa al competitivo segmento de las pick-ups de una tonelada. Para ello, revive un nombre histórico y lo hace para bautizar a un producto fabricado en Argentina, afinado en Brasil y destinado a Sudamérica. A Chile llegará en junio, con un motor 2.2 litros turbodiésel, tracción 4x4 y dos versiones para distintos perfiles de conductor.

    Lorena Gallardo GilPor 
    Lorena Gallardo Gil
    Jackson Romanelli

    Cualquiera que allí fuera, se la pasaría muy bien y no le faltaría diversión y adrenalina al volante. Tanto es así, que le llaman la Disneylandia de Stellantis para la región. ¿Y de qué hablamos? Del Curvelo Proving Ground, un megacomplejo del grupo ubicado en Brasil, donde se desarrollan, prueban y ponen a punto, productos pensados para esta parte del mundo. De ahí, que cuente con una serie de circuitos específicamente diseñados para simular las condiciones de las carreteras y terrenos de América Latina. Entre ellos, un anillo de alta velocidad, pistas de tierra y lodo, y obstáculos de tracción, con piedras, arena, rampas y escaleras.

    Hasta allá, fuimos a conocer y a manejar, por supuesto, lo último de RAM. Nos referimos a la nueva Dakota, una camioneta mediana que revive un nombre histórico. De la palabra de origen sioux que significa “amigo” o “aliado”, esta denominación se usó por primera vez en los años 80, entonces bajo la marca Dodge y para bautizar así a una pick-up que revolucionó el mercado con su propuesta para el segmento. Luego de tres generaciones y un breve período rebrandeada como modelo RAM -recordando que esta división se independizó en 2009-, este modelo desapareció del catálogo en 2011, dejando un vacío en la oferta de camionetas del grupo.

    Pues bien, hoy a RAM, como la marca especialista en pick-ups de Stellantis, le lloraba un producto que hiciera de nexo entre las compactas 700 y Rampage, y las full-size americanas 1500/2500. De esta manera, comenzó a gestarse una nueva camioneta mediana bajo el logo del carnero y pensada para competir directamente con referentes del segmento, como la Toyota Hilux, Mitsubishi L200 y Ford Ranger, entre otros.

    Tras una inversión de US$350 millones, la nueva RAM Dakota nació en la planta argentina de Córdoba. Creada sobre la plataforma conjunta de PSA y Changan -que también utilizan la Peugeot Landtrek, Changan Hunter y Fiat Titano-; pero trabajada con piezas, materiales y componentes propios de la marca, para así distinguirse de sus hermanas. Precisamente, la conocimos en Curvelo, donde elementos como el motor, la transmisión y la suspensión hicieron muchas horas y kilómetros de prueba para tener ese sello auténtico.

    El regreso

    Desarrollada sobre un chasis de largueros, la nueva RAM Dakota alcanza los 5.357 mm de largo, 1.889 mm de ancho y 1.823 mm de alto, junto a una distancia entre ejes de 3.180 mm, que favorece estabilidad y habitabilidad interior. Su pick-up tiene una capacidad de carga de 1.020 kilos, en tanto, que puede remolcar hasta 3.500 kg.

    A nivel estético, apuesta por un look robusto y moderno, con una gran parrilla al frente, un capó abultado, marcados pasos de rueda y detalles específicos para cada variante. Su sistema de iluminación suma tecnología al conjunto, inscribiéndose como uno de los mejores de la categoría, con con focos LED de alta potencia, intermitentes secuenciales y neblineros con función de curva.

    A ello se suman soluciones como un portalón con amortiguación y cerradura eléctrica, iluminación integrada en la caja, estribos laterales y lona marítima.

    Jackson Romanelli

    Las pisaderas fijas de serie, nos dan un fácil acceso al interior, donde nos encontramos con una atmósfera más cercana a la de un SUV. Materiales suaves al tacto, revestimientos de cuero, asientos eléctricos y una importante dotación tecnológica, son parte de la propuesta. Respecto a esto último, destaca una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, un cuadro de instrumentos digital de 7”, cargador inalámbrico refrigerado, cámara 540° y conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto.

    A Chile llegará en junio próximo en dos versiones Warlock ($33.990.000 + IVA) y Laramie ($35.990.000 + IVA). La primera con un enfoque más off-road, se distingue por ciertos elementos oscurecidos (entre ellos, parrilla, parachoques, carcasas de los espejos y tapabarros), además de unas llantas de aluminio bitono de 17″, neumáticos AT, Ram Bar y logos Warlock a cada lado del pick-up.

    La tope de línea, en tanto, tiene un perfil más premium, con detalles cromados, una firma lumínica LED continua entre faros, parachoques del color de la carrocería y unas llantas de aluminio diamantadas de 18″.

    GUTOR2

    El equipamiento de seguridad es prácticamente el mismo para ambas versiones, incluyendo 6 airbags, control de ascenso y descenso en pendientes, sensores de estacionamiento, monitor de presión de neumáticos, anclaje para asientos infantiles (LATCH) y ADAS. Al respecto, incluye detector de punto ciego, encendido automático de luces altas, control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento en carril, frenado automático de emergencia con detección de peatones y ciclistas, y alerta de tráfico cruzado (solo Laramie).

    Corazón italiano

    Además de las pruebas on y off-road dispuestas en el complejo, RAM realizó un laboratorio con distintas partes de la nueva Dakota, como el chasis, cabina y motor. Así conocimos en detalle su bloque 2.2 litros turbodiésel de 200 Hp y 450 Nm (a las 1.500 rpm), el mismo que equipa la Rampage y que llega desde Italia. Gestionado por una transmisión automática ZF de ocho velocidades, promedia un consumo de 9 km/l en ciudad y 12,3 km/l en carretera.

    Cuenta con un sistema de tracción AWD con modos 2H, 4H Auto y 4L, esta última con una relación de reductora 4:1, como en el Jeep Wrangler. También equipa bloqueo de diferencial trasero y seteos de manejo normal, sport, arena/barro y nieve.

    Tras todo ello, y habiéndola manejado por distintas superficies de asfalto, con dificultades técnicas, baches, lomos de toro, adoquines, en velocidad, así como también en rutas off-road especialmente diseñadas para pruebas de baja adherencia y conducción extrema; la impresión que nos deja la nueva RAM Dakota es la de una propuesta de pick-up hecha para distintos usos, ya sea para el trabajo duro como para el ocio, la aventura y también para el día a día. Es ágil, confortable, capaz, con una puesta a punto del chasis y la suspensión que nos entrega un andar suave, que filtra bien las imperfecciones, pero que no cae en el rebote. Asimismo, su interior, entrega equipamiento y tecnología suficiente para disfrutar de un vida a bordo muy confortable.

    “La llegada de Dakota representa un paso muy importante para Ram en Chile, porque nos permite completar nuestra presencia en todos los segmentos de pickups, manteniendo el ADN de de la marca, e incorporando nuevas soluciones de tecnología, conectividad y confort para los clientes del segmento de pickups medianas”, señaló Tomislav Pavlov, Brand Manager de Ram Chile.

    Jackson Romanelli

    Por último, vale decir que Stellantis ofrecerá cuatro paquetes de accesorios especiales, llamados Safety, Look, Trailer y Lifestyle, entre los que incluirán elementos como una lona marítima eléctrica, una alfombrilla antideslizante para el pick-up, pisaderas eléctricas, una caja multiuso, un mat para bicicletas, enganche americano, pernos anti-robo y Ram Bar cromada.

    Más sobre:NoticiasRAMDakotaCamionetasPickup

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alcaldes oficialistas suben presión por contribuciones: cuestionan dichos de subdere e insisten en reevaluar propuesta

    “No basta con invocar la ética”: Las claves de “Magnifica humanitas”, la primera encíclica de León XIV donde alerta sobre la IA

    Martínez suma likes para presentarse a la reelección de la presidencia del FA

    Caso Torrealba se acerca a su fin: Fiscalía alista cierre de investigación y acusará al exalcalde por fraude al Fisco

    Cannes 2026: el positivo paso del cine chileno y cómo la ganadora Fjord puede alcanzar los Oscar

    “Mejorar eficiencia de recursos”: Dipres también golpea la mesa a Codelco, EFE y otras empresas públicas por ajuste fiscal

    Lo más leído

    1.
    Híbridos, microhíbridos, híbridos enchufables, de rango extendido y eléctricos… ¿qué son y en qué se diferencian?

    Híbridos, microhíbridos, híbridos enchufables, de rango extendido y eléctricos… ¿qué son y en qué se diferencian?

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Del frío histórico al calor inusual: cuándo y qué sectores de la RM tendrán hasta 26 °C

    Del frío histórico al calor inusual: cuándo y qué sectores de la RM tendrán hasta 26 °C

    Por qué correr maratones podría estar relacionado con el cáncer de colon, según un estudio

    Por qué correr maratones podría estar relacionado con el cáncer de colon, según un estudio

    Este tipo de ejercicio podría ayudar a controlar los ataques de pánico, según un nuevo estudio

    Este tipo de ejercicio podría ayudar a controlar los ataques de pánico, según un nuevo estudio

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 25 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 25 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Colo Colo en TV y streaming

    Aguas Andinas informa que reposición de agua se irá dando de forma gradual hasta el mediodía

    Aguas Andinas informa que reposición de agua se irá dando de forma gradual hasta el mediodía

    “Mejorar eficiencia de recursos”: Dipres también golpea la mesa a Codelco, EFE y otras empresas públicas por ajuste fiscal
    Chile

    “Mejorar eficiencia de recursos”: Dipres también golpea la mesa a Codelco, EFE y otras empresas públicas por ajuste fiscal

    Martínez suma likes para presentarse a la reelección de la presidencia del FA

    Caso Torrealba se acerca a su fin: Fiscalía alista cierre de investigación y acusará al exalcalde por fraude al Fisco

    El adiós de Máximo Pacheco en su último día en Codelco: “Partir es morir un poco”
    Negocios

    El adiós de Máximo Pacheco en su último día en Codelco: “Partir es morir un poco”

    CSAV anota pérdidas ante impacto del conflicto en Medio Oriente en las navieras

    Cuando la certeza llega demasiado tarde, la columna de Gonzalo Said

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard
    Tendencias

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Del frío histórico al calor inusual: cuándo y qué sectores de la RM tendrán hasta 26 °C

    6 recomendaciones para dormir mejor si sufres alergias estacionales, según especialistas

    Siete goles en cuatro partidos: las claves del renacer de Javier Correa que encumbra a Colo Colo en la Liga de Primera
    El Deportivo

    Siete goles en cuatro partidos: las claves del renacer de Javier Correa que encumbra a Colo Colo en la Liga de Primera

    Arriesgan duro castigo: informe de José Cabero acusa a cuatro jugadores por incidentes en clásico entre la UC y Colo Colo

    Cristóbal Vidaurre se impone en el Atacama Challenger

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas
    Tecnología

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    Llega a Fortnite una “Watch Party” de The Mandalorian and Grogu

    Cannes 2026: el positivo paso del cine chileno y cómo la ganadora Fjord puede alcanzar los Oscar
    Cultura y entretención

    Cannes 2026: el positivo paso del cine chileno y cómo la ganadora Fjord puede alcanzar los Oscar

    Angelo Pierattini anuncia invitados, nueva música y gira por Chile en la antesala de su regreso

    Cuando Linda Perry fue excluida de producir a Green Day: “Billie Joe es un cobarde”

    “No basta con invocar la ética”: Las claves de “Magnifica humanitas”, la primera encíclica de León XIV donde alerta sobre la IA
    Mundo

    “No basta con invocar la ética”: Las claves de “Magnifica humanitas”, la primera encíclica de León XIV donde alerta sobre la IA

    La Armada israelí abandona a la deriva varios barcos de la última flotilla a Gaza

    Presidente Paz anuncia reducción del 50% de su salario y el de sus ministros en medio de protestas en Bolivia

    Vivir con disautonomía
    Paula

    Vivir con disautonomía

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes