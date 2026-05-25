RAM Dakota 2026: la nueva fórmula de un ícono de las camionetas

Cualquiera que allí fuera, se la pasaría muy bien y no le faltaría diversión y adrenalina al volante. Tanto es así, que le llaman la Disneylandia de Stellantis para la región. ¿Y de qué hablamos? Del Curvelo Proving Ground, un megacomplejo del grupo ubicado en Brasil, donde se desarrollan, prueban y ponen a punto, productos pensados para esta parte del mundo. De ahí, que cuente con una serie de circuitos específicamente diseñados para simular las condiciones de las carreteras y terrenos de América Latina. Entre ellos, un anillo de alta velocidad, pistas de tierra y lodo, y obstáculos de tracción, con piedras, arena, rampas y escaleras.

Hasta allá, fuimos a conocer y a manejar, por supuesto, lo último de RAM. Nos referimos a la nueva Dakota, una camioneta mediana que revive un nombre histórico. De la palabra de origen sioux que significa “amigo” o “aliado”, esta denominación se usó por primera vez en los años 80, entonces bajo la marca Dodge y para bautizar así a una pick-up que revolucionó el mercado con su propuesta para el segmento. Luego de tres generaciones y un breve período rebrandeada como modelo RAM -recordando que esta división se independizó en 2009-, este modelo desapareció del catálogo en 2011, dejando un vacío en la oferta de camionetas del grupo.

Pues bien, hoy a RAM, como la marca especialista en pick-ups de Stellantis, le lloraba un producto que hiciera de nexo entre las compactas 700 y Rampage, y las full-size americanas 1500/2500. De esta manera, comenzó a gestarse una nueva camioneta mediana bajo el logo del carnero y pensada para competir directamente con referentes del segmento, como la Toyota Hilux, Mitsubishi L200 y Ford Ranger, entre otros.

Tras una inversión de US$350 millones, la nueva RAM Dakota nació en la planta argentina de Córdoba. Creada sobre la plataforma conjunta de PSA y Changan -que también utilizan la Peugeot Landtrek, Changan Hunter y Fiat Titano-; pero trabajada con piezas, materiales y componentes propios de la marca, para así distinguirse de sus hermanas. Precisamente, la conocimos en Curvelo, donde elementos como el motor, la transmisión y la suspensión hicieron muchas horas y kilómetros de prueba para tener ese sello auténtico.

El regreso

Desarrollada sobre un chasis de largueros, la nueva RAM Dakota alcanza los 5.357 mm de largo, 1.889 mm de ancho y 1.823 mm de alto, junto a una distancia entre ejes de 3.180 mm, que favorece estabilidad y habitabilidad interior. Su pick-up tiene una capacidad de carga de 1.020 kilos, en tanto, que puede remolcar hasta 3.500 kg.

A nivel estético, apuesta por un look robusto y moderno, con una gran parrilla al frente, un capó abultado, marcados pasos de rueda y detalles específicos para cada variante. Su sistema de iluminación suma tecnología al conjunto, inscribiéndose como uno de los mejores de la categoría, con con focos LED de alta potencia, intermitentes secuenciales y neblineros con función de curva.

A ello se suman soluciones como un portalón con amortiguación y cerradura eléctrica, iluminación integrada en la caja, estribos laterales y lona marítima.

Jackson Romanelli

Las pisaderas fijas de serie, nos dan un fácil acceso al interior, donde nos encontramos con una atmósfera más cercana a la de un SUV. Materiales suaves al tacto, revestimientos de cuero, asientos eléctricos y una importante dotación tecnológica, son parte de la propuesta. Respecto a esto último, destaca una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, un cuadro de instrumentos digital de 7”, cargador inalámbrico refrigerado, cámara 540° y conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto.

A Chile llegará en junio próximo en dos versiones Warlock ($33.990.000 + IVA) y Laramie ($35.990.000 + IVA). La primera con un enfoque más off-road, se distingue por ciertos elementos oscurecidos (entre ellos, parrilla, parachoques, carcasas de los espejos y tapabarros), además de unas llantas de aluminio bitono de 17″, neumáticos AT, Ram Bar y logos Warlock a cada lado del pick-up.

La tope de línea, en tanto, tiene un perfil más premium, con detalles cromados, una firma lumínica LED continua entre faros, parachoques del color de la carrocería y unas llantas de aluminio diamantadas de 18″.

GUTOR2

El equipamiento de seguridad es prácticamente el mismo para ambas versiones, incluyendo 6 airbags, control de ascenso y descenso en pendientes, sensores de estacionamiento, monitor de presión de neumáticos, anclaje para asientos infantiles (LATCH) y ADAS. Al respecto, incluye detector de punto ciego, encendido automático de luces altas, control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento en carril, frenado automático de emergencia con detección de peatones y ciclistas, y alerta de tráfico cruzado (solo Laramie).

Corazón italiano

Además de las pruebas on y off-road dispuestas en el complejo, RAM realizó un laboratorio con distintas partes de la nueva Dakota, como el chasis, cabina y motor. Así conocimos en detalle su bloque 2.2 litros turbodiésel de 200 Hp y 450 Nm (a las 1.500 rpm), el mismo que equipa la Rampage y que llega desde Italia. Gestionado por una transmisión automática ZF de ocho velocidades, promedia un consumo de 9 km/l en ciudad y 12,3 km/l en carretera.

Cuenta con un sistema de tracción AWD con modos 2H, 4H Auto y 4L, esta última con una relación de reductora 4:1, como en el Jeep Wrangler. También equipa bloqueo de diferencial trasero y seteos de manejo normal, sport, arena/barro y nieve.

Tras todo ello, y habiéndola manejado por distintas superficies de asfalto, con dificultades técnicas, baches, lomos de toro, adoquines, en velocidad, así como también en rutas off-road especialmente diseñadas para pruebas de baja adherencia y conducción extrema; la impresión que nos deja la nueva RAM Dakota es la de una propuesta de pick-up hecha para distintos usos, ya sea para el trabajo duro como para el ocio, la aventura y también para el día a día. Es ágil, confortable, capaz, con una puesta a punto del chasis y la suspensión que nos entrega un andar suave, que filtra bien las imperfecciones, pero que no cae en el rebote. Asimismo, su interior, entrega equipamiento y tecnología suficiente para disfrutar de un vida a bordo muy confortable.

“La llegada de Dakota representa un paso muy importante para Ram en Chile, porque nos permite completar nuestra presencia en todos los segmentos de pickups, manteniendo el ADN de de la marca, e incorporando nuevas soluciones de tecnología, conectividad y confort para los clientes del segmento de pickups medianas”, señaló Tomislav Pavlov, Brand Manager de Ram Chile.

Jackson Romanelli

Por último, vale decir que Stellantis ofrecerá cuatro paquetes de accesorios especiales, llamados Safety, Look, Trailer y Lifestyle, entre los que incluirán elementos como una lona marítima eléctrica, una alfombrilla antideslizante para el pick-up, pisaderas eléctricas, una caja multiuso, un mat para bicicletas, enganche americano, pernos anti-robo y Ram Bar cromada.