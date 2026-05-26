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    Suzuki prepara el Jimny Rhino, una nueva versión aventurera del icónico todoterreno

    La marca japonesa anticipó el debut de este modelo en Australia para el próximo mes.

     

    El Suzuki Jimny tendrá una versión especial, que se llamará Rhino y será lanzada el próximo mes de junio en Australia. Será una variante que buscará potenciar el lado más aventurero y visualmente agresivo del popular todoterreno compacto.

    La nueva versión fue presentada mediante una serie de imágenes teaser difundidas por la filial de la marca en el país oceánico, donde se confirma que estará basada en el Jimny XL de cinco puertas, modelo que ha impulsado fuertemente las ventas de la marca en ese mercado.

    Aunque los nipones todavía mantienen bajo reserva la mayoría de sus especificaciones, las imágenes permiten apreciar una propuesta estética mucho más robusta. El Jimny Rhino aparece pintado en el llamativo color Kinetic Yellow combinado con techo negro, una configuración que hasta ahora estaba reservada principalmente para la variante de tres puertas.

    Uno de los elementos más distintivos es el nuevo paquete gráfico lateral con temática Rhino, acompañado por emblemas exclusivos instalados en las puertas delanteras. También se incorporan nuevas llantas de aleación de diseño específico, aunque manteniendo las dimensiones tradicionales de 15 pulgadas y neumáticos 195/80.

    A diferencia de otras preparaciones off-road más extremas, mantiene neumáticos enfocados principalmente en uso asfáltico, aunque Suzuki adelantó que presentan un diseño diferente a los disponibles actualmente dentro de su catálogo de accesorios.

    En el apartado mecánico, todo apunta a que mantendrá el conocido motor bencinero de 1,5 litros y cuatro cilindros, capaz de desarrollar 75 kW y 130 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades o automática de cuatro marchas, siempre con tracción integral.

    Suzuki todavía no confirma si el Rhino será una edición limitada o una variante permanente dentro de la gama.

    Más sobre:NoticiasSuzukiJimnySUVOff-roadTodoterreno

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