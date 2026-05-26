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    Ferrari Luce: así es el potente primer vehículo 100% eléctrico de Maranello

    La firma italiana lo define como el modelo más avanzado tecnológicamente en su historia. Tiene cuatro motores eléctricos, más de 1.000 CV, un interior de cinco plazas y un revolucionario enfoque aerodinámico.

     

    Ferrari abrió una nueva era con la presentación del Luce, su primer modelo completamente eléctrico. Este nuevo gran turismo de cinco puertas no solo representa el debut de la marca en la movilidad cero emisiones, sino también una reinterpretación total de lo que puede ser un vehículo de la casa de Maranello en el futuro: más espacioso, más tecnológico y radicalmente distinto en su concepción.

    El Luce se convierte además en el Ferrari más grande jamás fabricado. Con 5.026 mm de largo, supera incluso al Purosangue y adopta una arquitectura hatchback de cinco puertas con puertas traseras de apertura inversa y una cabina adelantada que maximiza el espacio interior. El resultado es el primer Ferrari de cinco plazas reales y el más práctico de la historia de la compañía, con un maletero de 597 litros y asientos traseros abatibles en formato 40/20/40.

    A nivel estético, el modelo fue desarrollado en conjunto con LoveFrom, la agencia creativa fundada por Sir Jony Ive y Marc Newson, reconocidos por su trabajo en Apple. El diseño rompe con los códigos tradicionales de Ferrari y apuesta por superficies limpias, proporciones futuristas y una carrocería que aparenta estar compuesta por dos piezas independientes. Los volúmenes negros brillantes contrastan con la estructura exterior, mientras que los alerones “flotantes” y las soluciones aerodinámicas activas permiten reducir la resistencia al aire al mínimo.

    Ferrari asegura que el Luce posee el coeficiente aerodinámico más eficiente jamás logrado por uno de sus vehículos de calle, con una resistencia un 25% menor que otros modelos de la marca. Para conseguirlo, el desarrollo utilizó más del doble de simulaciones CFD que el Purosangue, incorporando detalles como ventilaciones activas, pasos de rueda canalizados y limpiaparabrisas verticales integrados al flujo aerodinámico.

    El sistema de propulsión también marca un antes y un después. El Luce utiliza cuatro motores eléctricos independientes -uno por rueda- que generan una potencia total de 1.036 CV y 739 lb-pie de torque. Gracias a esta configuración, el modelo puede acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 309 km/h.

    La batería de 122 kWh fue diseñada y fabricada por Ferrari en Maranello en colaboración con SK On. Opera con arquitectura de 800 voltios y admite cargas ultrarrápidas de hasta 350 kW, permitiendo recuperar 70 kWh en apenas 20 minutos. La autonomía estimada alcanza las 329 millas, equivalentes a cerca de 530 kilómetros.

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    Otro de los elementos clave del Luce es su sofisticado trabajo dinámico. A pesar de sus 2.260 kilos, el centro de gravedad es más bajo que el del Purosangue y la distribución de peso favorece el eje trasero. El modelo incorpora dirección trasera activa, vectorización de torque y una evolución de la suspensión Multimatic TrueActive de 48V, diseñada para ofrecer el Ferrari más cómodo jamás construido sin perder precisión deportiva.

    En el habitáculo, Ferrari tomó distancia de la hiper digitalización que domina la industria. El Luce privilegia controles físicos, materiales nobles y superficies táctiles cuidadosamente trabajadas. El volante de aro fino recuerda a los Ferrari clásicos, mientras que los instrumentos mezclan agujas físicas con pantallas digitales de alta definición. La idea, según sus diseñadores, fue reducir distracciones y recuperar una interacción más intuitiva con el automóvil.

    También se mantienen elementos icónicos como las levas tras el volante, aunque ahora cumplen una función distinta: controlar distintos niveles de regeneración y entrega de potencia, creando una experiencia de conducción activa sin recurrir a falsas simulaciones de cambios.

    El nuevo Ferrari Luce comenzará sus entregas en Europa durante 2027 y tendrá un precio estimado cercano a los 550.000 euros ($570 millones).

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