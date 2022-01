Fiscal Abbott pide informe a Unidad de Asesoría Jurídica por dichos de Juan Araya sobre paro camionero

El fiscal nacional Jorge Abbott se refirió este jueves a los dichos del presidente de la Confederación Nacional Gremial de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) Juan Araya respecto al paro camionero de 2020.

Ayer, tras un encuentro con el presidente electo, Gabriel Boric, el dirigente gremial aseguró que ese paro “lo pidió el gobierno” para presionar en favor de iniciativas de seguridad que se discutían en el Congreso como la Ley Juan Barrios, promulgada a fines del año pasado, y la Ley de Control de Armas, promulgada este jueves por el Presidente Sebastián Piñera.

Frente a ello, el fiscal Abbott señaló que solicitarán una asesoría jurídica para analizar los dichos de Araya y decidir sobre abrir o no una investigación de oficio asociada a un eventual delito.

“Yo he pedido un informe a la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional, pero desde ya es posible que exista algún tipo penal en la Ley de Seguridad Interior del Estado, pero quien tiene el ejercicio de la acción penal en esa materia es el supremo gobierno, no es el Ministerio Público que no podría abrir de oficio una investigación”, sostuvo Abbott en Valdivia, ciudad a la que llegó para participar de la cuenta pública anual de la Fiscalía Regional de Los Ríos.

Abbott dijo que el informe solicitado tiene por finalidad establecer “si una denuncia de esa naturaleza amerita que nosotros podamos abrir una investigación respecto de algún delito común donde el Ministerio Público tenga la posibilidad de iniciar de oficio una investigación”.

A las 00:00 del jueves 27 de agosto de 2020, la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) dio inicio al paro nacional que convocó su presidente, Sergio Pérez. La protesta exigía mayor seguridad en las rutas y la aprobación de leyes más restrictivas respecto a los delitos que afectaban a conductores. Un camión quemado y una niña herida tras ataque incendiario en La Araucanía fueron los hechos que detonaron la movilización.

Más de dos mil camiones se detuvieron en 43 puntos de las rutas, fundamentalmente en las regiones de Valparaíso, Los Lagos, La Araucanía y Biobío. Juan Araya rechazó entonces la convocatoria de la CNTC y manifestó que “eso es terrorismo”.

El Ministerio Público entonces fijó un criterio para proceder ante el delito que incorporó la recientemente estrenada Ley Antibarricadas que penaliza a las personas que interrumpan la libre circulación en la vía pública. En la oportunidad se iniciaron ocho investigaciones por interrupción de libre circulación.