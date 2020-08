“Eso es terrorismo”: Presidente de la CNDC refuerza rechazo al llamado a paro nacional de camioneros

Un llamado a paro “indefinido” a partir de este jueves, que las autoridades “nos den lo que pedimos, estado de derecho” y “poner urgencia a los proyectos de ley que están hoy en el Parlamento”. Así el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, y su par de la Federación de Camiones del Sur (Fedesur), José Villagrán, dieron -en estos días- un nuevo ultimátum al gobierno de efectuar una movilización nacional del gremio.

Si bien, a inicios de agosto, el Ejecutivo había presentado el proyecto de ley Juan Barrios -que endurece las sanciones por quema de camiones- y emplazó al Congreso a aprobar las iniciativas en materia de seguridad, las tensiones volvieron a agudizarse luego de que se registrara un nuevo ataque a una máquina este fin de semana en La Araucanía, donde una menor de 9 años resultó gravemente herida.

En ese contexto y tras el llamado a paro nacional, el presidente de la Confederación de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, reforzó este martes su rechazo a la convocatoria de la CNTC y Fedesur, y manifestó que “eso es terrorismo”.

El timonel de la asociación dijo, en Radio Universo, que “nosotros en la confederación no hemos llamado a paro. La gente de las asociaciones gremiales nuestras no participarían en este evento, ya que se ha ido enredando. Partieron primero con el tema de La Araucanía y después sacaron el tema de las 12 leyes que se quieren activar en el Congreso”.

“Lo otro es que después (los dirigentes) estuvieron haciendo comentarios de que no iba a haber azúcar, arroz ni medicamentos, entonces eso es muy serio, quieren ir a un paro duro”, continuó Araya.

En ese sentido, manifestó que “estamos en pandemia, con un tema de emergencia y nosotros somos pieza fundamental para alimentar a la población, así que no vamos a entrar en ese juego”.

“Ellos (la CNTC) como no tienen suficiente gente, van a hacer estas maniobras que son violentas de cerrar la carretera, que no transiten mercaderías y productos. Eso es terrorismo, decir que no va a haber arroz, azúcar o medicamentos: ¿Qué pasa si en una ciudad no puede llegar un camión con oxigeno a un hospital? Eso es terrorismo”, reforzó el presidente de la CNDC y reiteró que “nosotros no estamos para esa jugarreta”.

Además, aseguró que quienes convocaron la movilización nacional no tiene apoyo, por ejemplo, de sectores del norte del país.