Lo que tienes que saber este jueves en La Tercera: gesto de diputados PPD a Provoste previo a que lance su candidatura aumenta tensión con Narváez

Gesto de diputados PPD a Provoste previo a que lance su candidatura aumenta tensión con Narváez

A pesar del respaldo formal del PPD a la candidatura presidencial de la socialista Paula Narváez, los diputados del partido se reunieron ayer con la senadora DC Yasna Provoste, ad portas de que mañana anuncie su postulación a La Moneda.

El gesto vino a tensionar aún más los ánimos en la ex Concertación, pues se da en medio de las presiones de algunos dirigentes del bloque para que Narváez deponga su candidatura presidencial y cuando el PS y la DC aún no llegan a acuerdo respecto del mecanismo más idóneo para definir la candidatura única del sector.

Horas antes del encuentro de los diputados pepedés con Provoste, el senador y ex timonel del PPD, Jaime Quintana, planteó directamente la conveniencia de que la abanderada socialista dé un paso al lado. “Sin duda que facilitaría las cosas”, argumentó.

Y tras la cita en el Congreso, la diputada PPD Andrea Parra dijo que “Provoste representa un liderazgo que la centroizquierda no se puede farrear”, mientras que el jefe de bancada, Raúl Soto, agregó que se instaló un nuevo escenario que hace necesario reabrir el debate respecto de las opciones que están sobre la mesa.

Adherentes de Narváez no tardaron en reaccionar ante la ofensiva de los parlamentarios PPD. “Que lo entiendan bien quienes no quieren escuchar al pueblo; imponer una candidata no solo es un suicidio político, sino que, además, es fuga de votos para la izquierda”, dijo el diputado PS Jaime Naranjo, abogando por una definición en consulta con la ciudadanía. Lee más de esta historia.

A foco...

> Gobierno sondea apoyos a ley corta de pensiones ante incierto futuro de reforma previsional

Luego de que se diluyera la posibilidad de un acuerdo entre el gobierno y la oposición para una reforma de pensiones, el Ejecutivo sondea las opciones de sacar adelante, al menos, una ley corta que abarque los temas más urgentes.

Qué materias incluiría: el foco estaría puesto en la ampliación de la cobertura del Pilar Solidario desde el actual 60% de la población hasta un 80%.

Una de las trabas que asoman en esta discusión es el debate por la fuente de financiamiento. Algunos economistas han calificado de imprudente la fórmula que hasta ahora ha planteado el gobierno, basada en recursos transitorios asociados al crecimiento económico.

En perspectiva: ante las aprensiones, el Ejecutivo está barajando fuentes de financiamiento permanentes, como la eliminación de un conjunto de exenciones tributarias, proyecto que se tramitaría de forma paralela de lograrse un acuerdo con la centroizquierda. Lee más de esta historia.

Atención con...

> 1% en cuarentena. Desde el martes, solo 228 mil habitantes de 14 comunas a lo largo del país –un 1,18% de la población total– se encuentran confinados en Fase 1, la cifra más baja desde que comenzara a regir el Plan Paso a Paso. Sigue leyendo

> Los requerimientos de Sichel. En la reunión que sostuvo la noche del martes con las directivas de Chile Vamos, el triunfador de las primarias del sector les pidió respetar su independencia y también les sugirió cambiar el nombre de la coalición. Sigue leyendo

> Efecto franja electoral. Según un estudio del Consejo Nacional de Televisión, una de cada cinco personas que vieron la franja se motivó para ir a votar en las primarias del domingo. También se destacó el alto interés del público joven. Sigue leyendo

Editorial

Amenazas a fiscales en la Macrozona Sur

Debe aquilatarse el riesgo que significa que los propios persecutores estén dando señales de que su labor se puede ver comprometida producto de amedrentamientos o ataques incluso en sus propios domicilios.

Opinión

» La cuenta regresiva de primarias

¿Qué debe hacer el sector político de la centroizquierda que ahora le toca tomar una decisión sobre competir? Las fórmulas no son infinitas, tampoco la paciencia de la opinión pública y de sus seguidores.

Por Paula Walker

» La derecha: refundarse o morir

Escoger a un candidato independiente con una emotiva historia personal, joven y de pasado centroizquierdista constituye ciertamente una novedad, pero ya va siendo hora de que el sector se plantee si el cambio que propone seguirá siendo solo cosmético o si está pensando en una renovación sustantiva.

Por Juan Ignacio Brito

Crónica Estéreo

Las interrogantes en el inicio de la era Castillo en Perú. El Presidente Pedro Castillo comenzará su quinquenio con las dudas dadas por una representación menor al tercio en el Congreso y por los recelos provocados por su poca experiencia, sus discursos cambiantes y el desafío de construir una coalición que le dé estabilidad y le permita enfrentar la tarea urgente de la recuperación económica post pandemia.

De nuestro portal

Paula: Bombones de caluga y chocolate blanco. Esta es una receta fácil de hacer, pero que requiere de mucha refrigeración para evitar que los bombones queden muy blandos y difíciles de armar.

Qué pasa: IPS autoriza uso de Sputnik V. Producida por el laboratorio ruso Gamaleya, se trata de la sexta vacuna aprobada en Chile para inmunizar contra el Covid.

Práctico: ¿Por qué los gatos no se resisten al Churu? Una veterinaria nos ayuda a entender la fascinación que produce esta pasta en los felinos.

Culto: Woodstock 99 bajo la lupa. Con la ambición de emular el espíritu de 1969, el festival terminó en un caos, con desmanes, detenidos y denuncias de violación. Y ahora es sometido a examen en un documental de HBO.

En portada

