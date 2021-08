Lo que tienes que saber este martes en La Tercera: fiscalía dejará de investigar a Peñailillo por el caso SQM y las posturas de los candidatos presidenciales frente al cuarto retiro

Fiscalía dejará de investigar a Rodrigo Peñailillo y otras 33 personas indagadas en el caso SQM

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, hizo pública ayer su decisión de no continuar en su persecución penal contra 34 personas que estaban siendo indagadas en el marco del caso SQM, una de las causas más emblemáticas del financiamiento irregular de la política.

En el listado figuran el ex ministro del Interior de Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo –quien a comienzos de julio confirmó en La Tercera su intención de postular al Senado por la Región del Biobío–; el ex jefe de gabinete de Nicolás Eyaguirre, Harold Correa; el ex diputado DC Roberto León y dos hijos del senador DC Jorge Pizarro.

La determinación de la fiscalía se basó en la postura del Servicio de Impuestos Internos de no interponer querellas contra ese grupo de indagados en la causa.

El inicio del caso SQM data de 2015 y en seis años de pesquisas se llegó a imputar a más de un centenar de personas, varios de los cuales fueron condenados en juicios abreviados, se acogieron a salidas alternativas o fueron sobreseídos.

En lo inmediato, la fiscal Perivancich prepara el juicio oral contra ocho acusados, entre ellos el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse; el ex ministro Pablo Longueira y el ex abanderado presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami.

Revisa la lista de beneficiados con la decisión del Ministerio Público en un artículo de los periodistas Leslie Ayala y Cristóbal Palacios. Lee más de esta historia.

Narváez reprocha a Provoste resistencia de la DC a cambios profundos al modelo en gobierno de Bachelet

Los candidatos de Unidad Constituyente anoche, en un debate transmitido por La Red y Canal 13.

Una extenuante jornada vivieron ayer los candidatos presidenciales del pacto Unidad Constituyente. A las 8 de la mañana, la DC Yasna Provoste, la PS Paula Narváez y el PR Carlos Maldonado sostuvieron su primer debate de cara a la consulta ciudadana del 21 de agosto –transmitido por radio Cooperativa–, para luego, a las 22 horas, volver a medirse en un nuevo frente a frente televisado por La Red y Canal 13.

Si bien en los foros no afloraron diferencias programáticas importantes, sí hubo algunos momentos de tensión entre los postulantes a La Moneda.

Uno de ellos fue el reproche que la carta socialista le formuló a Provoste por la resistencia que la DC habría tenido a avanzar en grandes transformaciones al modelo durante la segunda administración de Michelle Bachelet, acusando a sectores de la falange de “desconocer” sus compromisos con ese programa de gobierno.

“Cómo usted, que pertenece a un partido que en el pasado no siempre ha estado por las transformaciones verdaderas del modelo, puede garantizar que ahora no habrá quienes digan no haberse leído el programa”, dijo Narváez aludiendo al entonces presidente de la DC Ignacio Walker. “Cómo poder confiar en que, en esta nueva alianza, su partido no se opondrá a esas transformaciones”, insistió. Lee más de esta historia.

A foco...

> ¿Extender el IFE o apoyar un cuarto retiro? Las posturas de los candidatos a La Moneda

Los candidatos presidenciales ya han comenzado a definir posiciones frente a un eventual nuevo retiro de fondos previsionales, proyectos que se comenzarán a discutir en el Congreso la próxima semana. Aquí lo que han dicho:

Sebastián Sichel: “No tiene ninguna razón de ser este retiro”, dijo el abanderado de Chile Vamos, junto con plantear ser partidario de un mayor endeudamiento del Estado para transferencias directas a las familias.

Gabriel Boric: “Mientras exista un IFE, no voy a apoyar más retiros de los fondos previsionales y menos un retiro del 100%”, ha señalado el candidato del Frente Amplio, advirtiendo el daño a las pensiones futuras de los chilenos.

Paula Narváez: “No estoy de acuerdo con el cuarto retiro del 10%. Sé que esto es sumamente impopular y que probablemente va en contra de algunos parlamentarios de mi sector”, dijo la carta PS, aunque agregó que no se niega “a que haya una discusión en el Congreso”.

Yasna Provoste: “Yo votaré por un cuarto retiro si el gobierno no extiende el IFE (…) Si no es capaz de impulsar políticas reactivadoras que permitan recuperar los empleos y a grupos medios de nuestro país salir de la emergencia”, sentenció la candidata DC.

Carlos Maldonado: El abanderado radical dijo que el cuarto retiro es un debate que se debe dar. “En estado de catástrofe, todas las formas de llegar a las familias son válidas”, agregó.

José Antonio Kast: “No solo estamos en contra de los retiros, sino que vamos a proponer que los chilenos puedan recuperar sus fondos en la línea del proyecto que envió y luego retiró el gobierno en abril”, dijo el abanderado del Partido Republicano. Lee más de esta historia.

Atención con...

> Loncón y Bassa a Comisión de Ética. Convencionales de Chile Vamos pasarán a la presidenta y el vicepresidente de la Convención Constitucional a la instancia disciplinaria por hechos y declaraciones que atentarían contra los objetivos del órgano. Sigue leyendo

> Economía a niveles previos al 18-O. El Imacec de junio creció 20,1% comparado con igual mes de 2020. Y si bien el comportamiento se explica por una baja base de comparación, también influyó la adaptación de los actores a la emergencia sanitaria. Sigue leyendo

> Vuelven las fiestas. El fin de semana reabrieron discotecas en las regiones de Magallanes y O’Higgins. Y ahora los habitantes de Valparaíso, Viña del Mar y otras 10 comunas también estarán en condiciones de volver a las pistas de baile. Sigue leyendo

Editorial

Históricas cifras de crecimiento en junio

Además de la baja base de comparación y las cuantiosas ayudas fiscales, en el resultado también puede estar incidiendo el exitoso proceso de vacunación. Con todo, es relevante no extrapolar cifras que fundamentalmente tienen su origen en factores transitorios.

Opinión

» A no afirmar los muebles

El inicio del trabajo de los convencionales ha demostrado el gran desafío que es comenzar a funcionar sin un marco preestablecido. A los desafíos procedimentales se suma el que estamos presenciando una discusión pública bajo nuevos códigos y con nuevos integrantes.

Por Pía Mundaca

» Violencia, Lastarria y Mandela

A diferencia de lo que señala Elisa Loncón, todos los demócratas saben que el rechazo a la utilización de armas por parte de grupos particulares no es un estándar que solamente es exigible para grandes estadistas, sino que es el estándar mínimo para todo ciudadano y autoridad.

Por José Francisco Lagos

Crónica Estéreo

Aisino, la firma china que podría confeccionar los pasaportes chilenos. La posibilidad de que una compañía china quede a cargo de la fabricación de documentos y datos tan sensibles ha reactivado una discusión que ya había surgido cuando otra compañía de ese país adquirió la distribuidora eléctrica CGE. ¿Qué sabemos o debemos saber de Aisino?

Revisa aquí el podcast

De nuestro portal

Paula: Crepes, renovando un clásico. La chef Emilia Ulriksen propone que experimentes con tus panqueques sumando frutas como frambuesas o frutillas, y salsas como nutella.

Qué pasa: El invierno más cálido. Temperaturas promedio cercanas a los 20°C, peaks de calor de casi 30°C y déficit de lluvias de 84% en la Región Metropolitana son solo algunas de las cifras.

Práctico: Juegos de mesa para niñas y niños. Cuatro especialistas sugieren los mejores títulos para distintas edades.

Culto: Prince aún vive. Conoce la historia del disco póstumo que asoma entre lo mejor de su carrera.

En portada

Puedes acceder a la versión papel digital de La Tercera desde aquí.