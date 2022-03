Lo que tienes que saber este martes en La Tercera: gobierno da suma urgencia a proyecto de amnistía para los presos del estallido

Gobierno anuncia suma urgencia al proyecto de amnistía para los presos del estallido social

Acompañado de la senadora Fabiola Campillai –quien perdió la vista por el impacto de una bomba lacrimógena durante el estallido–, el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, informó ayer que el gobierno le pondrá suma urgencia a la moción parlamentaria que se tramita en el Senado y que establece una amnistía para los denominados “presos de la revuelta”.

El anuncio –interpretado como un nuevo gesto al electorado más radical del gobierno y que se suma al retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado y a la decisión de no oponerse a la libertad de un imputado en prisión preventiva acusado de homicidio frustrado contra un carabinero– generó reacciones encontradas en la Cámara Alta, donde algunos parlamentarios señalaron que la decisión de La Moneda podría terminar siendo un mero “saludo a la bandera” ante las conocidas dificultades para reunir los votos requeridos para su aprobación.

El presidente de la Comisión de Constitución, senador Pedro Araya (Ind.), recordó que ya en el periodo legislativo anterior, donde la centroizquierda tenía mayoría en la Cámara Alta, el proyecto no logró ser aprobado ante los reparos de algunos legisladores de la entonces oposición, por lo que, con la actual relación de fuerzas aún más adversa, el gobierno va a tener un “arduo trabajo” para conseguir los respaldos necesarios.

La iniciativa –respecto de la cual el Senado tendrá 15 días para pronunciarse– busca amnistiar los delitos cometidos entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020, aunque durante su tramitación sus alcances se fueron moderando, quedando excluidos del beneficio quienes hayan sido imputados por homicidio frustrado y maltrato de obra en contra de las policías, entre otros. Lee más de esta historia.

La diputada Pamela Jiles junto al diputado del Partido de la Gente, Gaspar Rivas, abogaron por un nuevo 10% ayer en el Congreso.

La derecha se transforma en la aliada inesperada del Presidente Boric para frenar el quinto retiro

Aunque se espera que la presión de algunos diputados por el quinto retiro de fondos previsionales siga en aumento –ayer, por 117 votos a favor y 26 en contra, la Cámara aprobó la posibilidad de tramitar dos proyectos por un nuevo 10%–, el gobierno ya contaría con los respaldos necesarios para hacer caer las iniciativas.

De acuerdo a un reporte de los periodistas María Fernanda Leiva, Esperanza Navarrete y José Miguel Wilson, parlamentarios de la UDI, RN y Evópoli que se han opuesto a anteriores rescates mantendrían su postura.

La inesperada alianza, sin embrago, no sería inocua. Según el artículo, un sector importante de la derecha considera que, al mantener su rechazo a los retiros, trasladará la responsabilidad y los costos políticos a los parlamentarios oficialistas que en el pasado -entre ellos el mismo Presidente Boric- alentaban el uso de los fondos previsionales. La idea sería exponer la “voltereta” de las fuerzas que hoy apoyan al gobierno. Lee más de esta historia.

A foco...

>Ejecutivo duplica recursos del Mepco para aminorar alzas en el precio de los combustibles

El gobierno envió un proyecto al Congreso –aprobado anoche en la Comisión de Hacienda de la Cámara– para duplicar los recursos del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) desde el actual tope de US$ 750 millones a US$ 1.500 millones, medida con la que se busca amortiguar las alzas en los valores de las gasolinas durante todo este año.

Por qué importa: de acuerdo al Ministerio de Hacienda, sin la modificación en el límite superior del Mepco, los recursos se agotarían dentro de un mes, con lo que en 12 semanas el precio de los combustibles en el mercado local podría dispararse al menos en $ 250 por litro.

¿Y la parafina y el gas? Dado que el Mepco subsidia únicamente el precio de los combustibles usados para la movilización, distintos parlamentarios demandaron al gobierno fórmulas para atenuar los incrementos en los valores de la parafina (que ya superó la barrera de los mil pesos por litro) y el gas natural licuado (que según un informe de Clapes UC podría subir 22% en los próximos meses).

La respuesta del gobierno: ante la petición de los parlamentarios, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que ya están trabajando en un diseño que aliviane la mayor carga económica a los hogares y que sería anunciado próximamente. Lee más de esta historia.

Atención con...

> Gobierno designa a embajadores. Entre las nominaciones informadas ayer figura la de la ex candidata presidencial del PS, Paula Narváez, quien encabezará la legación de Chile ante la ONU. También la de Francisco Saffie en la OCDE con sede en París. Sigue leyendo

> ¿Dejar Chile Vamos? Dejar el bloque para iniciar un camino propio e impulsar acercamientos con la DC es una opción que se debate en RN, partido que se declaró en estado de reflexión tras la pugna con la UDI y Evópoli por la mesa del Senado. Sigue leyendo

> La Moneda y la “tercera vía. ”La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, dijo que “no está sobre la mesa por parte del Ejecutivo” la posibilidad de sumar una tercera alternativa a las opciones de Apruebo y Rechazo en el plebiscito de salida. Sigue leyendo

Editorial

La educación escolar ante el Covid

Las medidas anunciadas por el Minsal y el Mineduc deben estar encaminadas en asegurar las condiciones para garantizar la educación presencial. Volver a la enseñanza remota no es una opción.

Opinión

» Anatevka

La fragmentación es la consecuencia última de apostar por reforzar políticas identitarias. El corolario no solo es dañar el estado nación como lo comprendemos, sino que fomentar un populismo cultural y nacionalista donde paradojalmente la diversidad se debilita.

Por Gabriel Zaliasnik

» A tontas y a locas

Una nueva prórroga per se (en el plazo de la Convención) no tendría sentido si no es acompañada de nuevas instancias que evalúen el texto completo y faciliten un verdadero y transversal diálogo político, que considere el conjunto de intereses y no solo los propios.

Por Sebastián Izquierdo

