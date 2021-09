Lo que tienes que saber este miércoles en La Tercera: Convención facilita el camino para ratificar quórum de 2/3 y Super de pensiones endurece normas por conflictos de interés

Convención aprueba en general su reglamento y facilita el camino para ratificar quórum de 2/3

El pleno de la Convención Constitucional aprobó ayer en general las propuestas reglamentarias de sus distintas comisiones, quedando establecido que la próxima semana, en su discusión en particular, estas se validen por simple mayoría. Este mecanismo aseguraría los votos para ratificar el quórum de 2/3 exigible para zanjar las normas de la nueva Constitución.

Así, la sesión de ayer supone un triunfo para la alianza informal que han forjado los convencionales del Frente Amplio con sus pares de la ex Concertación y los denominados Independientes No Neutrales, quienes –además de la centroderecha– han defendido la regla de los 2/3 establecida en el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 y la reforma constitucional que dio origen a la Convención. Esto, en contraposición a la postura de los representantes del PC, la ex Lista del Pueblo y los Pueblos Originarios, que demandan un quórum menos exigente.

Ratificar la regla de los 2/3 a través de un quórum de 2/3 forzaría al FA, la ex Concertación, independientes y la derecha a juntar 103 votos cuando hoy solo suman 90 respaldos. Pero con el quórum de mayoría fijado ayer para pronunciarse por los 2/3 solo necesitarán 78 votos para imponerse.

Aunque las aspiraciones del PC se verían truncadas, algunos de sus convencionales, como Marcos Barraza, igualmente festejaron que para votar el reglamento se estableciera el sistema de simple mayoría, argumentando que este surgió de la deliberación soberana de la propia Convención y no del acuerdo del 15 de noviembre.

Este factor mencionado por Barraza, de hecho, preocupa a los convencionales de centroderecha, quienes ayer habían pedido que la regla de los 2/3 fuese ratificada por un quórum de 2/3 y no por mayoría simple, lo que fue rechazado por el pleno.

¿Por qué? De acuerdo a lo argumentado por la convencional Marcela Cubillos, lo de ayer deja la puerta abierta para que en un futuro el PC u otro sector busque modificar la regla de los 2/3 apelando justamente a la fórmula de mera mayoría. “El sentido del quórum es precisamente que cuando empiece el debate de fondo y alguna norma no obtenga el quórum requerido, no se pueda, por simple mayoría, alterar las normas de votación”. Lee más de esta historia.

María Teresa Valenzuela, epidemióloga e integrante del Consejo Covid-19.

“El Covid se está quedando con una circulación permanente, se está comportando como una endemia”

Aunque las muertes a causa del Covid han bajado sostenidamente –ayer no se reportaron fallecidos porque el sábado 11 estuvo cerrado el Registro Civil– la epidemióloga e integrante del Consejo Covid-19, María Teresa Valenzuela, plantea que el hecho de que el coronavirus presente una acción sostenida, a diferencia de la estacionalidad de la influenza, dificultará una caída total de los decesos.

“Efectivamente, el coronavirus va a pasar a ser una causa de muerte más”, afirmó Valenzuela en una entrevista con La Tercera, donde abordó el actual estado de la pandemia en Chile.

La experta agregó que si bien se observa una disminución importante de los contagios y que la transmisión está relativamente controlada, lo que se traduce en un retorno a las actividades prepandemia, también es efectivo que estamos ante una expansión de nuevas variantes.

“Esta es una amenaza clara frente a la cual debemos tener un respeto como población. Hemos visto esta liberación entre las personas, como olvidándonos que estamos en pandemia todavía, lo que es preocupante ad portas del feriado de esta semana”, argumentó. Lee más de esta historia.

A foco...

> Superintendencia de Pensiones endurece regulación sobre conflictos de interés en directores y gerentes de AFP

El regulador publicará hoy dos normas con nuevas disposiciones en materia de posibles conflictos de interés que deben reportar directores y gerentes de las AFP y de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).

Principal cambio: en la actualidad los ejecutivos de las AFP y sus cónyuges solo deben informar sobre sociedades e inversiones que tengan en el mercado local. Sin embargo, ahora también deberán reportar sociedades e inversiones que tengan en el extranjero.

Estas modificaciones entrarán en vigencia a contar del 1 de marzo de 2022.

¿Por qué?: la Superintendencia explicó que las nuevas normas tienen el objetivo de cautelar la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de los fondos de pensiones, y prevenir el uso indebido de información relativa a las mismas, evitando así cualquier potencial beneficio que pudieran hacer los máximos ejecutivos con sus negocios a partir de las inversiones de los fondos de pensiones. Lee más de esta historia.

Atención con...

> Presupuesto 2022. La elaboración del erario para el próximo año entró en recta final y economistas estiman que el gasto público debería caer entre 12% y 20% tras conocerse las cifras del PIB tendencial y el precio del cobre. Sigue leyendo

> Los descargos de Rojas Vade. ”El perjurio no es un delito contra la probidad pública”, dice un escrito que el convencional presentó a la justicia, donde también cita a Alberto Espina, Jorge Burgos y al ex fiscal nacional Guillermo Piedrabuena. Sigue leyendo

> La reunión con Boric. El abanderado tuvo su primer encuentro con los timoneles de Apruebo Dignidad, a quienes pidió mejorar la coordinación entre los partidos y el comando y evitar diferencias frente al cuarto retiro. Sigue leyendo

Editorial

Dura derrota del kirchnerismo

Las primarias del domingo pasado en Argentina evidenciaron el creciente descontento de la ciudadanía con el rumbo que ha seguido el país.

Opinión

» Woketubre como nicho de mercado

El episodio de La batalla de Chile dejó claro que para dicha izquierda mistificante esta pieza de propaganda es un objeto de culto y reverencia. Que aceptan de manera acrítica un relato absurdamente unilateral, adornado con imágenes de obreros y campesinos repitiendo a duras penas frases aprendidas de memoria.

Por Pablo Ortúzar

» Ser padre

La crítica de Sichel, aunque parezca encarnar una paternidad ligada a las nuevas masculinidades (es decir, una mayor preocupación e implicación con las funciones de cuidado), ilustra, más bien, un pensamiento conservador que sigue vinculando la autoridad masculina de lo público al rol de pater familias.

Por Yanira Zúñiga

Crónica Estéreo

Lo que dejaron las primarias argentinas. Consideradas una primera vuelta o medición de fuerzas de cara a las elecciones legislativas, el resultado de las primarias del domingo en Argentina dejó al oficialismo preocupado. Ahora, el gobierno de Alberto Fernández tiene poco margen para evitar una debacle en los comicios del 14 de noviembre, en los que se renovará la mitad de la Cámara Baja y un tercio del Senado.

Revisa aquí el podcast

