Lo que tienes que saber este viernes en La Tercera: hoy comienza la franja electoral y los centros comerciales en la mira de la Fiscalía Nacional Económica

Hoy a las 12.40 se dará inicio a la franja de propaganda electoral por la televisión abierta, la que se extenderá hasta el jueves 18 de noviembre. Acá podrás revisar un apronte de lo que tienen preparado los candidatos a La Moneda:

Gabriel Boric. El árbol de Punta Arenas, al que el abanderado de Apruebo Dignidad trepó para los spots de la campaña contra Daniel Jadue en primarias, seguirá estando presente en esta franja, adelantó el director Pablo Paredes. La idea, explicó, es que el espacio conecte emotiva y simbólicamente con la audiencia, sin descuidar elementos programáticos.

José Antonio Kast. La “libertad” como concepto ancla de su mensaje considera la franja que preparó el candidato del Partido Republicano junto al director “Lalo” Prieto. Roles importantes también tendrán miembros de su familia y distintos candidatos al Congreso que adhieren a su postulación.

Yasna Provoste. Desde el equipo de la senadora DC adelantaron que la franja –en la que trabajó la agencia de Ángel Carcavilla– enfatizará sus orígenes, historia y trayectoria personal. Además se buscará mostrarla en su “cotidianidad” y enfatizar que “sus propuestas de gobierno responden a la experiencia de ese Chile que viene de la escuela pública”.

Sebastián Sichel. Las ideas fuerzas que busca marcar el abanderado oficialista son “diversidad y libertad”, en contraste con los conceptos de “extremo y fanatismo”. El realizador a cargo de la franja, Andrés Chadwick Costa, agregó que se insistirá en que Chile se juega la elección más importante de los últimos 30 años.

Eduardo Artés. En el comando del abanderado de Unión Patriótica destacaron que en la franja solo aparecerán “personas reales” y que “no hay ningún actor pagado”. En el primer capítulo presentarán el jingle de campaña y Artés se mostrará acompañado de representantes de organizaciones sociales y populares.

Marco Enríquez-Ominami. El primer capítulo de la franja del abanderado del PRO estará dirigido a las mujeres, adelantaron en su equipo. Agregaron que el candidato aprovechará de anunciar que su primera medida de llegar a La Moneda será entregar una renta a quienes realicen labores domésticas o de cuidado de niños o adultos mayores. Lee más de esta historia.

Kast: “Nosotros nunca hemos buscado el desfonde de Sichel”

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, fue el primer invitado al ciclo de entrevistas Estación Moneda realizado por La Tercera y Radio Duna, en que descartó que Sebastián Sichel sea su adversario y agregó que al sector le hace mal su desfonde en las encuestas.

“Sichel defiende ciertos principios que yo también defiendo, como la libertad, que hoy día se ve afectada por la Convención Constitucional. Para Chile es malo que no le esté yendo bien, porque él representa una coalición de gobierno, y para nosotros lo mejor sería que dos de derecha pasaran a segunda vuelta. Si no hubiese cometido tantos errores no forzados, lo más probable es que él estaría muy bien, yo estaría muy bien, y entre los dos podríamos enfrentar con mayor fuerza a Gabriel Boric”, argumentó.

Sobre su buen desempeño en los últimos sondeos, Kast agregó que “cuando nos daban 2% seguimos trabajando, y hoy que nos dicen que tenemos entre 18% y 20% también seguimos trabajando como si tuviéramos 2%. Nos da alegría, pero no nos cambia la vida”.

Y respecto a la tesis de que su candidatura fue la que mejor capitalizó los hechos de violencia ocurridos durante el aniversario del 18-O, agregó que más que verse él favorecido, las personas podrían castigar a los candidatos de izquierda.

“Si las personas ven que dos candidatos presidenciales quieren indultar a violentistas y delincuentes, no van a votar por ellos, y si en algún momento lo pensaron porque dijeron ‘yo soy de izquierda, yo quiero lo que ellos plantean’, después de esto no van a votar por ellos. Yo no sé si aumenta mi votación, pero sí sé que la de ellos baja”, afirmó. Lee más de esta historia.

> Fiscalía Nacional Económica ahora apunta a los grandes centros comerciales

Luego de que a comienzos de octubre advirtiera la falta de competencia entre las empresas distribuidoras de gas y el miércoles denunciara una colusión entre tres compañías de transporte de valores, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) embistió ayer contra los grandes centros comerciales al constatar riesgos competitivos en esa industria.

Para entender: la FNE detectó “que existen relaciones de propiedad y vínculos personales en la industria de centros comerciales tipo malls, así como también integración vertical entre los operadores y algunos locatarios, principalmente grandes tiendas”. A esto se suman algunas cláusulas en los contratos entre los operadores de malls y los locatarios que generan riesgos para la libre competencia.

También se constató que existen relaciones de parentesco entre directores y/o ejecutivos relevantes de los principales operadores de malls, lo que genera riesgos de intercambio de información comercialmente sensible entre competidores actuales o potenciales en dicho mercado.

La fiscalía pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que dictamine si los contratos de arrendamiento vigentes entre locatarios y operadores de los centros comerciales Grupo Plaza, Cencosud, Parque Arauco, VivoCorp, Grupo Marina y Grupo Pasmar son compatibles o no con las normas de libre competencia contenidas en el DL 211. Y si la integración vertical que existe en la industria se ajusta o no a ese decreto.

En perspectiva: la FNE también solicitó al TDLC que adopte los resguardos para evitar que los operadores de malls accedan a información comercial sensible de otros participantes del mercado. Lee más de esta historia.

> Paris descartó nueva ola. El ministro de Salud dijo que, pese al aumento de contagios, “todavía no visualizamos una tercera ola de la magnitud que tuvimos en abril”, contrastando con la percepción manifestada por Izkia Siches. Sigue leyendo

> Hora de volver a clases. El Mineduc advirtió que el retorno a clases presenciales en la educación superior ha sido lento y dijo que el 99% de los establecimientos ya está en condiciones de abrir sus aulas sin restricciones de aforo. Sigue leyendo

> ¿Cuestión de privilegios? Carabineros intentó sin éxito cambiar el recinto donde los ex generales directores de la institución Bruno Villalobos y Gustavo González Jure cumplen prisión preventiva tras ser formalizados por malversación. Sigue leyendo

Editorial

Prioridades ciudadanas y debate público

Los hallazgos que se desprenden de la última encuesta realizada por el CEP dan cuenta de que la sociedad está menos polarizada de lo que sugiere el tenor del debate político.

Opinión

» El peso de las palabras

Gracias a su madurez política, Chile ha dado pasos significativos para construir conjuntamente una salida civilizada. El acuerdo del 15.N y la reforma constitucional que originaron el proceso constituyente fueron cruciales.

Por Eugenio Rivera

» Cuarto retiro: una mala política evitable

A menos de cinco semanas de las presidenciales y con la política al rojo, es decepcionante ver cómo el populismo se apodera de la toma de decisiones en temas tan críticos para el devenir del país.

Por Alejandra Sepúlveda

Crónica Estéreo

Argentina, precios congelados y elecciones a la vista. Con la inflación superando el 50% en los últimos doce meses, el gobierno de Alberto Fernández echó mano a una medida que ha demostrado ser poco efectiva, aunque no por eso poco recurrida en el país: la fijación temporal de precios máximos de más de 1.400 productos. Se trata de una medida adoptada por 90 días, pero para varios analistas el horizonte en mente es más cercano: las elecciones legislativas del 14 de noviembre. ¿Cómo entender el momento económico argentino y las medidas que está tomando el gobierno?

De nuestro portal

En portada

