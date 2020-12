Horóscopo Paula: Predicciones 2021

Como todo comienzo, este inicio de año viene lleno de nuevas oportunidades. Pero ojo, que en este ciclo las cosas no son a medias: o son o no son. Y es que no hay tiempo que perder, porque estamos bajo una conjunción planetaria única en la que cada decisión constituye realidad. No es que no podamos equivocarnos, es que no podemos seguir siendo inconscientes.

Entramos en una era clave para el desarrollo humano y cada una está llamada a ser un agente de cambio. El foco para el 2021 no está puesto en nosotras mismas, sino que en las demás. ¿Cómo hacerlo? Hay que abrirse. Aquí, algunas pistas en las palabras y vidas de mujeres que nos inspiran.