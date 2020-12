Escorpio: “Cuando todos pierden su cabeza tienes que mantener la tuya en alto”, María Antonieta

Cómo fue tu 2020 en dos palabras: Clarificador y concreto.

Qué esperar del 2021: Trabajo, trabajo, trabajo. Sobre todo interno.

Escorpio, muchas personas encuentran que eres insoportable solo porque sabes lo que quieres, lo que te gusta y lo que no. Esto poco te importa. Eres segura de ti misma y eliges los lugares en los que quieres estar. Como María Antonieta, te gusta la diversión y estar en control. ¿Sabías que esta joven reina se demoró siete años en consumar su matrimonio? No es que tuviera problemas con el sexo, todo lo contrario, es que sabía cuándo y por qué.

Caprichosa y extremadamente bella, a María Antonieta le aterrorizaba aburrirse, y a ti te pasa lo mismo. ¿Las buenas noticias? El mundo está cambiando tan rápidamente que no tendrás tiempo para eso. Lo que creías seguro no lo será y tus expectativas no se cumplirán, pero, como dijo María Antonieta, vas a tener que mantener la cabeza en alto cuando todos se vuelvan locos.

Aunque los historiadores no están de acuerdo en que ella le haya dicho al pueblo francés “que coma torta”, esa indiferencia y sátira es muy Escorpio. Si quieres evolucionar vas a tener que medirte en ese aspecto. Porque, Escorpio, este año te va a tocar trabajar, principalmente en ti misma, y eso no va a ser fácil. Pero vas a poder hacerlo, porque logras todo lo que te propones.

Herramientas: Personalidad, determinación y fortaleza de espíritu.

Número de la suerte: 14, la edad que tenía María Antonieta cuando se casó con Luis XVI, una de las alianzas más célebres de la época y la que le permitió convertirse en el excéntrico personaje que fue.