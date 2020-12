Aries: “No pierdas ni un segundo con alguien que no te valora”, Reese Witherspoon

Cómo fue tu 2020 en dos palabras: Telúrico e introspectivo.

Qué esperar del 2021: Estabilidad y nuevos horizontes.

Aries, eres intensa y no todo el mundo te soporta. Te crees mejor que el resto y te gusta tener siempre la primera y la última palabra, pero los que te conocen saben que en el fondo eres dulce, preocupada y atenta. Te interesan los otros, pero no todos los otros. Como propone Reese Witherspoon: elige rodearte de personas que te valoran y te aportan. Al resto le puedes desear lo mejor. Esta nueva etapa será clave en eso. Debes elegir con cuidado no solo a quienes te nutren, sino que también espacios que te desafíen para ampliar tus horizontes, probar nuevos talentos o perfeccionar los que ya manejas. Lo dice la protagonista de Big Little Lies y Legally blonde: tenemos que saber determinar lo que queremos.

“Si te parece que es necesario un cambio en el mundo, sé responsable del cambio”. Para este 2021 el llamado para Aries es no alegar tanto y ponerse a trabajar para transformar lo que le incomoda y molesta, y así mejorar las cosas que considera injustas. ¿Cómo hacerlo? Debes acercarte a la visión más auténtica que tienes de ti misma. Pero ojo, que esa tarea no apunta a la perfección, sino que a ser fiel a tu identidad. “No creo en la perfección, pero la energía de querer cambiar algo es perfecta”, opina Reese.

Herramientas: Capacidad de adaptación, creatividad y honestidad.

Número de la suerte: 1999, el año en que Reese conoció a Ryan Phillippe mientras filmaban Cruel intentions. Con él tuvo a sus hijos Ava y Deacon, que hoy dice son lo más importante en su vida.