Capricornio: “Cuando los que te odian te atacan por lo que te hace diferente, es porque ellos no tienen dónde ir”, Greta Thunberg

Cómo fue tu 2020 en dos palabras: Desafiante y determinante.

Qué esperar del 2021: La confirmación de que todo este tiempo has estado en lo correcto.

Las Capricornio saben qué decir y cuándo hacerlo, sus palabras pueden dejar a todos mudos porque son asertivas y eligen bien cuándo decir las cosas. “Actúo como si la casa se estuviera quemando, porque la casa se está quemando”, ha dicho sobre nuestro planeta la joven activista Greta Thunberg, y lamentablemente no todos la hemos escuchado. Pero el año que viene será de las Capricornio. Y es que todas esas intuiciones que se han empezado a manifestar primero en ti se transparentarán para el resto. Lo que sientes es real, no olvides eso y tampoco dudes de ti misma. Las nacidas bajo este signo son trabajadoras, determinadas y obsesivas. Vistas desde fuera pueden ser mal entendidas porque no siempre se dan el tiempo de explicarse a los demás, porque les parece una pérdida de tiempo. Lo suyo es la concreción de los proyectos y para esto recurren a todos sus atributos. “Hagamos lo imposible porque rendirse no es opción”, dice Greta.

Sabiendo que puedes conseguir lo que quieras, ¿qué te vas a proponer este año? Tu intuición es tu gran herramienta y estás llamada a convocar a grandes masas. Lo quieras o no eres una líder natural, y este nuevo ciclo será una excelente oportunidad para probarte a la cabeza de proyectos importantes en los que tu determinación será clave. Sin ti, difícil que se sostengan.

Herramientas: Obsesión, determinación e ingenio.

Número de la suerte: 11, la edad que tenía Greta Thunberg cuando se dio cuenta de que el cambio climático era tan grave que se quedó sin palabras y no habló por un buen tiempo.