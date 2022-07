Bassa y propuesta de la Convención: “Si la ciudadanía estima el 4 de septiembre que es insuficiente (...) tendremos que trabajar en una propuesta distinta”

“Si la ciudadanía el 4 de septiembre estima que este texto es insuficiente, que eventualmente haya sido necesario ir más allá en ciertas materias, bueno el 5 de septiembre tendremos que ponernos a trabajar en una propuesta distinta, pero ciertamente sería un trabajo”.

Con esas palabras, en medio de su llegada al Congreso Nacional de Santiago para la ceremonia de entrega del texto final del órgano redactor al Presidente Gabriel Boric, el convencional del Frente Amplio (FA), Jaime Bassa, se refirió al escenario que se vivirá el próximo 4 de septiembre, día en que la ciudadanía votará -en el plebiscito obligatorio de salida- Apruebo o Rechazo a la nueva propuesta de Carta Magna.

Consultado respecto a un posible triunfo del Rechazo y si eso sería un fracaso para ellos como convencionales, el también exvicepresidente del órgano redactor aseguró: “nosotros hemos estado levantando una propuesta que creemos que es la mejor para el país, fuimos elegidos como representantes de la voluntad popular para actuar en representación del pueblo, pero la última palabra la tiene la ciudadanía”.

“Desde el 5 -de septiembre- en adelante, en caso de que gane el Rechazo, la verdad que no tenemos ninguna certeza de lo que pueda pasar”, añadió en CNN Chile.

En tanto, también en el marco del acto de cierre, su par constituyente del FA, Beatriz Sánchez, tampoco cerró la posibilidad a modificaciones. “El Apruebo es a lo que vamos, si alguien busca modificar el texto, perfecto”, dijo, agregando que “no vinimos a poner candados, sino que a habilitar discusiones”.

En la misma línea, la convencional de Convergencia Social, Constanza Schonhaut, expresó: “no le tengo temor a la democracia, por tanto, a la posibilidad de que el texto sea mejorado, sea ajustado, pero también tiene que ser implementando, y a la medida que se vaya implementando vamos a ver dónde están los ajustes”.

Mesa directiva de la Convención por propuesta final de nueva Carta Magna: “Sabemos que es perfectible”

Por parte del discurso entregado por la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, afirmó que “se nos encomendó escribir este texto, y hoy con mucha humildad y satisfacción lo ofrecemos cumpliendo todos los plazos establecidos. Sabemos que es perfectible, y esperamos sea el piso mínimo que contribuya a consolidar una sociedad con mayor equidad, fundada sobre fuertes bases éticas”.

“La Constitución perfecta no existe y esta no es la excepción, esta propuesta de nueva Constitución no es una varita mágica que va a solucionar nuestros problemas, pero sí es una mejor caja de herramientas para avanzar en estas soluciones”, señaló en su elocución el vicepresidente del órgano redactor, Gaspar Domínguez.

Así también, enfatizó en que “pase lo que pase el 4 de septiembre, Chile ya cambió”.

En concreto, la última encuesta Plaza Pública Cadem correspondiente a la primera semana del mes de julio, reveló que un 55% de los consultados no ha leído la propuesta de nueva Constitución, redactada por la Convención Constitucional.

Respecto a la intención de votar Rechazo en el plebiscito del domingo 4 de septiembre, el sondeo arrojó que se mantiene en 51%, estableciendo una diferencia de 17 puntos porcentuales por sobre la opción Apruebo, que llegó al 34%, mientras que el 15% no sabe, no responde o no votaría.