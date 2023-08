Cambio de gabinete: exconvencional Ricardo Montero reemplaza a Víctor Barrueto en la Subsecretaría de Defensa

Víctor Jeame Barrueto, expresidente del Partido por la Democracia (PPD), asumió como subsecretario de Defensa el 10 de marzo de este año, junto a otros 14 nuevos subsecretarios y tras cinco meses en el cargo, el exmilitante Mapu dejó el gobierno este miércoles.

Barrueto, expresidente de la Cámara de Diputados y exintendente de Santiago, reemplazó entonces a Gabriel Gaspar, independiente cercano al Partido Socialista.

Ese enroque entre tiendas del llamado socialismo democrático tuvo lugar ahora a la inversa, en el marco del tercer ajuste ministerial de la administración de Gabriel Boric.

El cargo lo asumirá ahora el militante PS y exconvencional constituyente Ricardo Montero Allende, jefe de gabinete de la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD).

Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Montero se desempeñó como jefe de gabinete de Jorge Burgos en el Ministerio de Defensa entre 2014 y 2015 y luego en Interior, permaneciendo en el cargo con el arribo de Mario Fernández a esa cartera. Fue coordinador general de los diálogos ciudadanos del proceso constituyente impulsado por la exmandataria.

En las elecciones para constituyente se presentó como candidato por el 18° distrito, Región del Maule, como parte del pacto Lista del Apruebo. Obtuvo el escaño con 6.128 votos, correspondientes al 5,5% del total en esa zona.

Tiene 40 años. Realizó sus estudios básicos y medios en el Colegio del Verbo Divino. Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica. Posee un master en Defensa y Seguridad del Colegio Interamericano de Defensa (Estados Unidos), y un master en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona (España).

La defensa que le hizo Tohá: “Fue un gran factor de buscar sensatez”

Tras su paso por la Convención Constitucional y el rechazo el 4 de septiembre de 2022 a la propuesta de nueva Carta Magna de esa instancia, su incorporación al equipo de Carolina Tohá generó críticas, incluso desde el propio PS.

“Si van a comenzar a instalar en los cargos del gobierno a los principales responsables de la debacle del 4/S, mejor cierren la puerta por fuera y no nos pidan nada. Al menos conmigo no. No aprendieron ni entendieron nada de nada”, señaló el senador Fidel Espinoza.

“Los convencionales, por decoro, deberían alejarse un tiempo de la primera línea de la actividad política”, dijo el senador PPD Jaime Quintana, en entrevista con La Tercera, añadiendo -en relación a Montero- que el gobierno debía cuidar las señales que entrega.

Entonces, Carolina Tohá debió justificar su arribo.

“Es una persona comprobadísimas capacidades, que conoce muy bien el Ministerio del Interior y que, además, es una persona con un criterio político bastante importante”, dijo Tohá ante las críticas.

“Creo que es muy importante para las personas que quieran tener una opinión respecto a lo que fue su gestión en el último tiempo, mirar integralmente lo que fue su rol en la Convención. Yo creo que él fue un gran factor de buscar sensatez en al Convención, de contener muchas situaciones”, afirmó.

Cercano al Presidente e hincha cruzado como él, lo acompañó al estadio Santa Laura para ver el partido entre la UC y La Calera el sábado 20 de mayo.

Montero fue uno de los actores del caótico segundo ajuste ministerial de Boric, el pasado 10 de marzo. Mientras se seguían afinando los ajustes, invitó a los ministros a las 13.00 horas a esperar la ceremonia en el Salón O’Higgins de La Moneda, pero a los pocos minutos cancelaría la convocatoria, una dilación repentina que obligó a varias autoridades a buscar panoramas para hacer hora tras llegar a la sede de gobierno.

Entonces, su nombre también habría sido sondeado para asumir un cargo de primera línea, pero la idea no avanzó ante los resquemores por su rótulo de exconstituyente y el peso de la propuesta del fin del Senado.